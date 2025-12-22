遇到隨機攻擊事件怎麼辦？ 醫籲：謹記「3大處理原則」，跨年建議帶「這用具」自保

張文本月19日在台北市犯隨機殺人案，警政署盤點至年底有馬拉松、聖誕節等137場大型活動，要求轄區警察局加強安全維護。圖／警政署提供

臺北市重要交通樞紐「臺北車站」與鬧區「捷運中山站」，於上週五（19日）接連發生震驚全台的無差別攻擊事件，包括已歿兇嫌在內已釀成4死、11傷；造成不少民眾恐慌，甚至在搭乘捷運時「根本不敢滑手機」。臺北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇醫師於社群發文指出，事發當下許多目擊者「呆在原地」不動、甚至錯失逃生良機，事實上這並非受害者膽小，而是大腦在處理複雜資訊時的「當機」現象。

遇到兇案「原地嚇傻」無法反應？ 記住「撤離、求助、互助」三原則

姜冠宇醫師表示，面對突如其來的暴力事件，人體確實會陷入「呆若木雞」的狀態，也可說是被「嚇傻了」。在醫學上，該狀態是身體面對衝擊景象時，大腦正在處理過於複雜的資訊，導致身體無法即時反應。「就算第一時間不能逃跑，也不應該責怪受害者！可以想像剛進廚房的菜鳥廚師、第一次急救上刀的實習醫師，或是家暴家庭中目睹父母施暴的小孩，在大腦沒有內建『SOP』的情況下，都會出現這種『大腦當機』的反應。」

姜冠宇醫師進一步分析，上述這種「急性壓力反應」若當下沒有出口減壓，嚴重者甚至可能造成長期的心理創傷。若要降低身體在危機來臨時處於呆住狀態的機率，關鍵並不在於意志力，而是在事前就將資訊「極度簡化」。面對類似危機，民眾應將思考簡化為「單一動作」，並善用隨身物品進行防衛。

「面對危險，重點不是意志力，而是把資訊簡化成動作！」姜冠宇醫師強調，民眾在遇到隨機攻擊事件時，需要記住三大步驟：「先撤離、再求助，再互助」。第一步，腦中只要想著「撤離」就好，且撤離不是盲目奔跑，而是快走、靠牆、避開人流瓶頸。離開危險區後再尋求通報，行有餘力再回頭協助他人。「一步接一步，把複雜的逃生簡化成直覺就夠了！」

「喪命五次才可能奪刀一次」 醫呼籲：跨年防身建議帶「這2物」

隨著年底跨年將至，大型活動人潮洶湧，若有心人士刻意選在煙火施放、群眾最鬆懈的時刻犯案（如市府捷運站周邊），後果恐怕不堪設想。姜冠宇醫師警告，在群眾現場光是「逃命」，就可能會造成致命傷，因為隨之而來的恐慌與踩踏，威力可能比遇刺還可怕幾百倍。

至於面對持刀歹徒，是否該嘗試反擊？姜冠宇醫師表示，認同不少習武高手「奪刀不可行」的說法，實際演練上就算是大師，恐怕也得喪命五次才成功奪刀一次。因此，一般民眾與其想著奪刀，不如準備工具「格擋」。格擋的目的不是與對方搏鬥，而是「擋出安全距離」，因為面對刀具絕對不能讓對方近身，並將被刺傷、身體被接觸的風險降至最低。只要有格擋，就有機會在擁擠的人群中爭取到逃跑的空隙。

姜冠宇醫師建議，計畫前往跨年或行經人多擁擠處的朋友、情侶，可隨身攜帶「長雨傘」或「棍狀物」（如拐杖、稍有重量的相機腳架）作為防身用具。長雨傘與腳架屬於一般生活用品，攜帶合法且正當，是相當好的防禦選擇。但也特別呼籲，結構脆弱的「摺疊小洋傘」難以發揮作用，民眾在挑選隨身工具時務必多加留意，以此作為保護自己與親友的最後一道防線。

最後，姜冠宇醫師呼籲，兇嫌做案時有在場民眾全程目睹、且處於身心受創的目擊者；或是因攻擊事件備感不安的一般民眾，應多注意近期的身心狀態；若感到不堪負荷、甚至出現極度焦慮或憂鬱的情緒，應盡早諮詢身心科醫師或尋求心理諮商。年末聚會或參與跨年活動，更要注意自身安危，遇到緊急事件遵循「撤離、求助、互助」三大步驟，保護自身與親友的安危。

