悅讀筆記｜認識自己、熱愛生活，才知道能量該流向何處

如何活出想要的人生？

這是許多人都會在繁忙生活中冒出來的疑惑。我想，人生走向很大程度取決於我們將自己的「能量和注意力」放在哪裡。然而，跟隨世俗價值常常會混淆我們真實的心聲，當我們遵循他人的眼光，或出於心軟而自我犧牲，又或是害怕被人討厭而慣性討好時，已經將人生的主導權交到他人手中。

最近我閱讀《為什麼要為別人而活？》這本書，獲益良多。作者高潤在二十多歲時罹患血癌，在抗癌過程中，他重新審視了自己生命的意義，透過自身故事，並結合五十四位哲學家和名人的智慧，引領我們找回自己的力量，活成喜歡的模樣。

拿回人生主導權的第一步，是先認識自己。

為什麼多數人總是順應他人的期待而活，卻在步入生命尾聲時感到遺憾，從未認真面對自己的真心？

圖∕ 高潤《為什麼要為別人而活？》

陷入為他人而活的陷阱，往往源於對歸屬感與認同感的渴望，我們把他人對我們是否滿意視為「自我價值」。可真正的自我價值，是由自己賦予的。每個人有屬於他的自我價值觀，理想的生活也不相同。

所以我們應該認識自己。不盲從，才不會失去獨處和自我反思的機會。我們喜歡什麼？討厭什麼？我們是否學會拒絕和取捨？內心的渴望是什麼？我們想過什麼樣的人生？什麼樣的人令我心生崇拜和嚮往？我們的天賦和能力是什麼？

唯有靜下心來，才能開始思考自己的人生。

在這個尋找的過程中，會遇到矛盾。如同書中提到，黑格爾指出，矛盾其實是生命的驅動力。而作者的詮釋也很有意思，他說，我們能在這樣的矛盾中，找到何時該衝刺，何時該休息，掌握屬於自己的節奏。[1]

圖／Pixabay

俄羅斯文學家托爾斯泰說道：「如果你真正專注於某件事，你的生活將會變得簡單。因為你沒有餘力去關注不必要的事情。」作者高潤也進一步闡述道，當我們清除複雜的事物，專注於對自己而言最重要的事，直線式地展開人生，更能靠近我們想要的生活。[2]

這就像近年來所流行「斷捨離」。尤其在這資訊爆炸的時代，太多消息導致我們分心，讓我們難以思考，難以專注於自己。這樣的能量是混亂的。而真正讓人生充滿意義與快樂的方式，反而是找到自己的道路，堅定方向，專注心流，讓能量獲得沉澱、平靜、昇華。這也是屬於我們真正的自由。

讓靈魂自由，讓天賦自由。站在更高維度去思考你的人生，才能活出熱愛。



書中還有好多智慧語錄和人生經歷，值得我們細細閱讀與反思。分享到這裡，附上所讀到非常動人而深刻的名言，那是馬丁‧路德‧金恩所說：

「每個人都可以成為偉大的人，因為每個人都可以成為他人所需要的存在。並非一定要上大學、取得學位，才能成為他人所需要的存在，也不是只有學識淵博、頭腦聰明的人才能做到這一點。只要心中有愛，就足夠了。因為靈魂是透過愛來成長的。」[3]

「靈魂是透過愛來成長的。」我們需要找到自己，找到心中的愛，才能明白該往何處。願你我找到心中熱愛，為之堅定，賦予自己無與倫比的價值。這並不是建立於外在的評價，而是源於我們的內心──成為一個帶來溫暖、活得幸福的人。

我們其實擁有魔法。能量就是我們的魔法。

參考資料：高潤《為什麼要為別人而活？》，白金文化出版

[1] P.75-77；[2] P.67-69；[3] P.121-123

