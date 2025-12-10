朱孝天被踢喊冤為何全網不買單？3失誤做最差危機處理示範

F4合體踢掉朱孝天，沉寂了幾天，朱孝天直播喊冤，卻讓人氣更低落。

到底發生什麼事？

簡單來說，相信音樂花了兩年時間，和分隔四地的F4成員溝通，要合體開演唱會、要錄新歌，4位成員都點頭了。

但大家沒簽約，就是一份「合作意向書」，意思是說我們有合作的意願，但彼此還沒有進入簽約或互相承諾的階段。

今年7月，F4在五月天演場會合體試水溫，全網暴動，掀起回憶殺。

言承旭、周渝民、吳建豪三人沒有沉溺榮光太久，各自返回原崗位，安靜的，沒有再更多的發言。

唯獨朱孝天，立刻開直播，跟粉絲興奮分享，接下來有哪些計畫？試錄了兩首歌….工作人員緊張地打斷「不能再透露了！」

後來，四人合體的計畫持續進行，相信音樂對四個人提了更詳細的合作條件，其他三個人答應了，只有朱孝天拒絕，還說不喜歡F4的歌，跟其他三個人不熟。

過了幾個月，F4變F5，加入周杰倫、阿信，就是沒有朱孝天。

朱孝天直播喊冤卻葬送同情票

朱孝天又開直播了，這次他說「我也是聽到新歌才知道我被踢掉」「說我透露太多，這是抹黑、潑髒水」

他說自己不會暴跳如雷，感覺懊悔，更不可能會趕快道歉，以求再被納入演出。

但也不忘喊話「如果有什麼需要，我隨時開放的，都可以溝通，我就回歸我該做的事」暗示自己願意合體F4。

他試圖爭取同情票，結果直播聲明一出，原本同情、不捨他的粉絲，反而紛紛表示「現在知道為什麼他會被踢了！」

3失誤做最差危機處理示範

朱孝天真情真意講出心聲，為什麼換來反效果？三個關鍵失誤，讓他成為最差的危機管理範本：

①都是別人的錯，只有我沒錯

朱孝天的聲明，從頭到尾只是在指責別人，完全沒有想過為什麼別人會這樣對他，只說對自己有利的話。

人性是這樣的，大家會願意、希望聽你解釋，但如果你的態度太高，原本同情你的人，也會開始懷疑，是不是你有問題？

②否定F4想抬高自己，卻毀了自己

F4之所以是F4，賣的是一種時代情懷感，粉絲想看的是合體，不是個人賣魅力。

朱孝天沒有意識到這點，他活在F4的榮光裡，靠著F4的名聲賺流量和營利，卻一邊否定F4：

我不喜歡F4的歌。這讓粉絲覺得，是因為他覺得F4的歌太爛，配不上他。

我和其他三個人沒有聯絡。粉絲要看的，是F4和樂融融，他卻直接戳破假象。

商業行為是這樣的，品牌形象是演久了就像真的，粉絲就會買單。

朱孝天這些話，彷彿狠狠抓著粉絲的臂膀搖「不是這樣喔。F4感情不好，我們就是散沙，歌也不怎麼樣，我超委屈」

F4一旦不是大家喜歡的那個F4，朱孝天也就不是那個大家喜歡的朱孝天了。

③以為在給別人機會，卻斷了轉圜空間

不管新歌少了一個人、演唱會名單沒有朱孝天，粉絲們依然期望，一切還有奇蹟會發生。

我想，朱孝天也是這樣期待的吧？

不然，他就不會直播說，願意溝通，溝通後可以回歸他該做的事（F4合體開演唱會）。

但這一切可能的轉機，都被他自己斷了。

朱孝天罵主辦單位抹黑、潑髒水，主辦單位還會找他嗎？

朱孝天說他不懊惱、不會道歉。他連人家為什麼不找他都不知道，誰敢跟「不會讀空氣」的人合體？

如果時光倒回該怎麼做？如果再有一次機會，我建議朱孝天可以這樣說：

①讚美新歌：

我看到F4成員和周杰倫、阿信的新歌了，真的很棒，謝謝大家喜歡。

②表達遺憾：

我是看到新歌MV才發現原來計畫已經啟動了，也許中間有一些誤會，沒辦法完成F4合體，我和很多人一樣很遺憾。

③溫暖祝福：

粉絲們的想法我都收到了，如果未來有機會，我還是希望可以以F4的身分和團員們一起演出，這是我的青春，也是大家的青春。

我祝福演唱會可以成功，也希望大家都可以支持購票。如果需要我，隨時歡迎和我連絡，希望有一天， F4可以一起在舞台上見！

F4終究無法合體，徒留下了遺憾。但人生就是這樣吧？只要還沒走到盡頭，一切都還有希望。

錯過這一次，說不定還有下一次機會。期盼朱孝天能從中學習，有一天可以看到F4一起演唱流星雨。

