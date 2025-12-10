2025-12-10 10:01 潮健康
吃得比年輕時少，為什麼反而更瘦不下來？醫師：40 歲後體重變化與「這」有關
許多人到了40歲之後，會開始疑惑：「我明明吃得比年輕時少，為什麼反而更瘦不下來？」
陳裕豪醫師指出，40歲後身體的運作邏輯已經和20歲、30歲完全不同。代謝速度下降、循環變慢、睡眠品質變化、壓力累積，都讓身體不再「如實消耗」每天吃進去的能量。
因此，40 歲後減重不如以往順利，可能與整體生活作息、代謝與身體狀態變化有關。若仍用過去的節食方式想瘦，只會更辛苦、更疲累，甚至可能讓身體誤以為要進入「省電模式」，減重反而更不順。
一、40 歲後體重變化可能與身體狀態調整有關
醫師說，許多40–65歲的高端客群都會遇到相同困擾：吃許多人雖然飲食變少，但體重仍不易下降，可能與活動量、作息、代謝變化等多重因素相關。當循身體狀態改變時，也可能伴隨疲倦、精神不佳或睡眠品質變化等情形。
更重要的是，循環一旦卡住，代謝反應就會變慢，讓你即使努力控制飲食、天天逼自己運動，也仍然瘦不下來。醫師提醒：「40 歲後，應更留意整體生活節奏與作息調整，而不單靠減少飲食。」
二、節食與過度運動，只會讓循環更差
醫師指出，許多人以為「吃越少就越瘦」，但在40歲後，這反而是讓循環變差的最大兇手之一。當長期攝取太少能量，身體會啟動自保模式，降低消耗、放慢運作，讓減重變得更困難。更糟的是，有些人為了彌補節食的焦慮，開始天天跑步、做高強度運動，但這樣做反而會造成：
- 睡眠品質下降
- 白天精神不足
- 肌肉疲勞但體脂不變
- 代謝變得更弱
這就是為什麼很多40歲以上的民眾明明「比年輕時更努力」，卻始終瘦不下來。努力方向錯了，效果自然有限。
三、真正成功的40+減重：不是更用力，而是更順暢
醫師強調，40歲後要成功減重，核心不是「吃少」或「運動多」，而是讓身體先恢復順暢的節奏。循環變順、壓力變小、睡眠變好，身體的代謝系統才有能力重新運作。此時，不需挨餓、不需要過度運動，減重反而會變得更順。
在多年體重管理經驗中，陳裕豪醫師始終強調「舒適瘦」、「不勉強身體」的理念。他的減重技術強調評估、節奏、以及身體能否承受，讓身體在安全與不被壓迫的狀態下調整，適合的方式因人而異，建議在專業人員的協助下制定個人化計畫。
40歲後的身體不需要你更努力，而是需要你「更懂它」。若你已經吃得少、動得多，卻仍然減重不順，那不是你失敗，而是你的身體正在告訴你：「我需要用不同方式被照顧。」
健康的體重管理，應以提升精神狀態與生活品質為目標。當作息、飲食與身體狀態逐漸協調時，體重管理也會比較有彈性與持續性。40歲後想瘦，請先讓身體順暢，而不是給身體壓力。這才是讓你真正維持下去的關鍵。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：40 歲後體重變化常見挑戰：可能與生活節奏與身體狀態變化相關
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower