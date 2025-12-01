❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

上週滑到桃園的地方社團，一則貼文讓我久久無法忘懷。

一名學生因為眼睛突然不舒服，獨自到診所就醫。因為沒帶健保卡，被要求先繳交押金與健保費。孩子把身上所有的錢全部掏出來，卻仍然少了六塊錢。

這六塊錢，竟成了他無法看診的理由。

診所堅持「規定如此」，完全不肯通融。即便家長已經電話告知自己手邊正忙、無法即刻趕來，並提出「是否能先匯款」的替代方式，櫃台人員仍然一句「不行」——堅持要現金、堅持不先讓孩子掛號接受處置。

最後，孩子不敢在診所裡承受那份尷尬與旁人的目光，只能走到門外，在寒風中焦急地等家長帶錢過來。這 那天外頭真的很冷，但我猜，那孩子此刻心裡的那份冷，恐怕更深。

而我們曾經最引以為傲的「台灣人情味」，又去哪了呢？看到這裡，我心裡立刻浮起一個問題：六塊錢真的比一個孩子當下的健康與不安更重要嗎？

◼︎ 當「規定」變成了擋住善意的牆

其實，就在上個月，桃園也發生公車司機毆打學生的事件。雖然衝突背後有許多因素，但事情的起點，同樣是——司機懷疑學生少付了五塊錢，堅持要學生補。

兩件事放在一起，就會發現一個令人無法忽視的現象：

我們越來越習慣用制度做為唯一的判準，而忘了制度背後面對的是一個個真實的人。

我理解「公事公辦」的必要性，也尊重診所與司機維持秩序的初衷。

但我更想問的是：

在遵守規定之餘，我們還剩下多少「伸手幫一把」的勇氣？

六塊錢不是負擔，而是一個大人能做的溫柔。

如果我在現場，我相信自己一定會立刻從口袋裡掏出六塊錢。

不是因為我多偉大，而是因為：

• 這不是一筆昂貴的費用

• 那是對方此刻最急需的幫助

• 是自己能在最短時間內做到的善意

那間診所當時還有不少人在等待，卻沒有任何一位大人選擇伸手。

孩子的焦急、難受與孤單，全都被看在眼裡，卻沒有人願意跨出那一步。

那一幕，比六塊錢更令人心寒。

◼︎ 我們小時候，或許也都曾被這樣幫過

我永遠記得，學生時代搭公車時，偶爾會遇到沒零錢的窘境。

每一次，身旁的叔叔阿姨總會二話不說幫我(或是其他乘客)補投。那份小小的善意，對當時的我來說，是一種「有人願意在我需要時站在我這邊」的踏實。

而正是這些善意，在我心中種下了種子。

所以長大之後，我也更願意去伸出手，幫助那些在困境邊緣徘徊的人。

善，是會循環的。

我們缺的不是更硬的制度，而是更柔軟的心

這兩個月發生的事件可以發現，

我們並不是沒有能力幫忙，

而是太習慣「不想製造麻煩」。

但有時候，人與人之間的溫度，就是從「多看一眼、多問一句、多掏一下零錢」開始的。

或許你給的是六塊錢，但你留下的，是一個孩子對世界的信任。

只要我們願意當那個「第一個願意伸手的人」，

這個社會就會比昨天更溫暖一點。