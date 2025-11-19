人生是七情六慾的疊加‧是圓滿的追求

孫女在我的花園裡來回晃蕩，像一隻好奇的小鳥。繞了幾圈後，她突然停住，問我：「阿嬤，為什麼有好多植物，你都把它們轉成圈圈？」

蒔緣拍攝

我愣了一下，順著她指的方向一看，花架的鐵線被我繞成弧形，藤蔓被我誘引成環，甚至連吊盆垂下的枝條，也自然地畫出一個個柔和的圈。還有苦林盤、九重葛、文竹、百萬心、毬蘭……，

原來，我竟在不知不覺間，把照顧花草的一切，都往「圓」的方向推進。

蒔緣拍攝

也許，這與我近年喜歡的仙俠動漫有關。修仙者從凝氣、築基開始，日復一日地修練，靠著靈藥、功法、秘技層層堆疊，一步步向著更高的境界邁去。但，真正決定他們能否「化神」的，往往不是外物，而是那一瞬的心靈感悟，從而發展出專屬的上乘功法，稱之為『意境』。

有人悟出生死、有人終嚐執念之苦、有人畢生耽於牽掛、癡情、絕情、無情、輪迴…有趣的是，有人的意境為《茶》—茶煙裊裊，品世間百味，壺中藏乾坤，葉間瞥春秋，以茶為伴，從而感悟人生。

人生又何嘗不是這樣的層層堆疊！每個人都在修行，只是方式不同。

蒔緣拍攝

在孫女的提醒下，我終於看懂自己手中的那條線，怎麼繞、怎麼折，始終走回圓。

或許，這些年我所默默追求、練就的意境，就是「圓滿」吧。

圓，是接受；是迂迴過後仍能回望初心；是把人生的七情六慾、愛恨貪嗔癡，都容納進來，不拋棄、不拒絕。

圓，也是一條循環的路：種子落下，發芽，開花，最後化作下一個生命的起點。

人生未必需要突破蒼穹，也無須氣吞山河。能在一鉢土、一株草、一段歲月裡，慢慢修出一個屬於自己的「圓」，已是難得的境界。