跟詐騙集團吵架，竟變詐欺被告？房產專家衰捲詐欺案 網怒：詐騙集團太可惡！

2025-11-17 16:32
詐騙集團吵架，竟可能把自己送上被告席？房地產專家孔祥合近日在臉書分享一段離奇遭遇，指自己毫無預警被捲入一樁3萬多元的詐欺案件，檢察官卻問他「是不是最近跟詐騙集團吵架？」引來報復。文章迅速在網路上發酵，不少網友直呼太扯「現在連詐騙集團都不能罵了！」

孔祥合表示，最讓他震撼的並不是收到傳票，而是站上偵查庭後，檢察官開口說出的第一句話「你最近，有沒有跟詐騙集團吵架？」突如其來的提問讓他當場愣住，也讓整起案件的荒謬程度瞬間升級。他不解其因，只能如實回答：「沒有。」檢察官才接著翻閱資料，詢問帳戶中為何會出現一筆陌生入帳。

直到此刻，他才聽見真正的案情全貌。原來，一名會計的手機遭撿拾，陌生人成功解鎖網銀後，開始將帳戶裡的錢分批轉往多個不相識的帳號，他正巧成為其中一個「被轉入」的對象。由於原告報案時一併指控所有收款人，他便無端成了詐欺共犯。

孔祥合坦言，他甚至完全不知道帳戶多了3萬多元，直到被傳喚才得知自己捲入刑案。檢察官調閱他的近期金融往來，包括上月匯出的100萬元房款用途，確認並無不法後才鬆口說：「看起來不像會為了3萬塊犯案的人。」並建議他先將金額匯回以利撤告，案件才得以畫下句點。

然而，他最放心不下的仍是檢察官那句「你有沒有跟詐騙集團吵架」。事後詢問事務官才得知，這已是近年打詐實務中的「重要線索」部分民眾痛罵詐騙犯後，反遭詐團以「假買賣、真報復」的方式，把他們的帳號拿去當假交易收款，使其成為被告、帳戶遭凍結，藉此「教訓敢罵的人」。

網友反應：驚嚇、憤怒、無力感全面爆發

文章曝光後，大量網友湧入留言，不少人對檢察官的那句開場白印象深刻，形容「比案情本身更可怕」。有網友驚呼：「原來司法系統已經習慣問這題？代表報復型詐騙真的變多了。」

另一部分網友則憤怒制度漏洞，「抓不到詐騙頭目，卻把一般民眾當成嫌疑犯審」、「打詐做半套，受害者反而要付出最大代價」。

也有人分享自身親身案例，包括：「收到陌生人200元匯款隔天就被凍結半年」「過渡門號被詐騙，兩年後才收到起訴通知」，直言台灣的防詐制度「像是一把雙面刃，民眾經常無辜被割傷」。

此外，也有網友關注最關鍵的一點：「為什麼詐騙犯拿得到罵他們的人的帳號？」質疑背後涉及更深層的資安與個資外洩問題。

【以下為孔祥合臉書全文】

我被告詐欺，檢察官的第一句話卻是：「你有沒有跟詐騙集團吵架？」

「問！你最近，有沒有跟詐騙集團吵過架？」

當我因為一筆3萬多塊的詐欺案，站在偵查庭時，檢察官問了我這個問題。

我當下腦子一片空白。

這…這跟我的案子有什麼關係？

我使勁地回想，誠實地回答：「報告庭上，我最近真的沒有啊。」

他點點頭，接著說：「問！為什麼你的賬戶中，會有一筆別人轉過來的賬呢？」

整件事情的荒謬，要從幾個月前那張「詐欺傳票」說起。

收到傳票時，我反覆看了好幾遍，

我，被告詐欺？我什麼時候詐騙別人了？

打電話去問，對方只說：「到時候傳你，你就知道了。」

在開庭前的這段時間，我簡直快把腦子想破了。

直到開庭這天，檢察官終於揭曉了原因。

起因是，有一位會計的手機被撿走了，裡面的網路銀行被陌生人解鎖，

接著，這個陌生人就把錢「轉賬出去給好幾個陌生人」。

我，就是其中一個「陌生人」。

我的銀行帳戶，就這樣「被」轉入了3萬多塊。

天啊，誰會沒事去注意自己的存摺？

我根本不知道有這筆錢進來。

結果，那位倒楣的會計提告時，

就把我們這幾個收到錢的倒楣鬼，全部列為了「詐欺共犯」。

檢察官看著我的資料，突然問了第二個問題：

「問，你在這件事情發生的前一個月，為什麼轉賬了100萬出去？」

我心裡一驚：「哇塞，你把我整個戶頭都調過了！」

我趕緊回答：「那是買房子的錢，上面都有履約保證的明細…」

他翻了翻我的銀行明細，又問了我認不認識原告、認不認識其他被告等等。

空氣凝結了大概20分鐘。

最後，他終於開口了：「我覺得你的賬戶看起來，應該是不會詐騙人家3萬多塊的。」

聽到這句話，我才終於鬆了一口氣。

檢察官接著說：「我覺得要不要這樣子？你趕快把這個3萬塊錢轉回去給人家，這樣子我就可以叫對方撤告，你覺得好嗎？」

我當然說好！我根本不想再跑一趟這鬼地方！後來，檢察事務官打電話給我，提供了對方的帳號。我說我會立刻轉回去，並把明細傳真給他。

也許是我上回在法庭上回答得還算老實，我忍不住在電話裡多問了一句：「我真的搞不懂，那個陌生人為什麼要轉錢給我？」

事務官才跟我解釋：「唉，我們猜那個陌生人（撿到手機的人）可能太緊張了，轉帳時輸入帳號錯誤，就不小心轉到你這裡來。原告是公司的會計，手機掉了才搞出這堆事。」

他下了個結論：「你這邊算是很衰啦，禍從天降。」真的，沒有比「禍從天降」更貼切的形容了。

但這時，我想起了檢察官在法庭上問的第一個問題。

我鼓起勇氣問他，為什麼檢察官要問我有沒有跟詐騙集團吵架呢？

事務官在電話那頭，沉默了兩秒，才嘆了口氣。「就是有很多人，接到詐騙電話，忍不住在電話中跟對方吵架，痛罵對方一頓。

結果，詐騙集團就故意要『懲罰』這個罵他的人。」

「懲罰？」

「對。詐騙集團會故意在網路上賣東西，然後把『痛罵他的人』的銀行帳號貼給買方。等買方把錢匯過去，詐騙集團就故意不出貨。」

「然後呢？」

「然後，買方收不到貨，就會去警察局報案，告那個『帳號持有人』詐欺。接下來，警方就會凍結那個帳號……」

「一旦被列為警示帳戶，那個人名下『所有』的銀行賬戶都會被連動凍結，甚至連信用卡都無法使用。」

『所以他們從不用自己動手。』事務官的聲音很冷靜。

真是他媽的。

在這個時代，我們都痛恨詐騙。

但沒想到，光是「痛罵」詐騙集團，都可能讓自己惹上官司，甚至面臨所有金融活動被凍結的巨大麻煩。

那筆3萬塊，我匯出去了，案子也撤告了。

但那個在偵查庭上的問題，卻成了我心中最深刻的警鐘。

我們都痛恨詐騙。我們都想在電話裡把他們罵個狗血淋頭，替天行道。

但經過這一次，我才真正體悟到一件事：你永遠吵不贏一個沒有底線的人。

你跟他們吵架，你發洩了情緒，你覺得你贏了。

但他們的反擊，卻是利用「司法與金融系統」，來對你進行毀滅性的打擊。

他們是躲在暗處的蟑螂，而你是活在陽光下的普通人。

你賭上的是你的信用、你的生活、你的家人、你所有的資產。

而他們，什麼都沒有。

這場仗，從一開始就不對等。

所以，這件事給我幾點省思，

1.帳戶號碼不要隨便給人

給出去之前一定要再三確認，避免他們拿你的帳戶去當人頭戶收款。

或者以此來報復你。

2.開啟入款通知

現在大部分銀行，都有提供入款通知的功能，

如果有一些非常奇怪的轉帳進來，可以第一時間發現。

3.不要跟詐騙集團起衝突。

假如發現是詐騙集團，最好的方式就是「立刻掛掉，不要對話，直接封鎖。」

不要跟他們吵架，不要試圖激怒他們，更不要覺得自己可以「反過來鬧他」。

面對垃圾，你不要跟他在垃圾場裡打滾。

你該做的，是轉身離開，並祈禱自己不要沾上

你呢？你是否也有罵過詐騙集團呢？

#詐騙集團

2025-11-03 14:52
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方

立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！

飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片

立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來

立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。

別太早出門

早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。

暴飲暴食NG

補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。

避免淋雨

冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。

情緒別爆衝

冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。

不適合劇烈運動

想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。

陸劇《美食無間》圖片來源:官方
陸劇《美食無間》圖片來源:官方

哪些生肖要特別注意？

1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外

今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。

最重要的是：小心車關！

開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感

虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。

立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在

立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。

只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。

圖片來源:官方
圖片來源:官方

#禁忌 #浪漫 #貴人 #生肖虎 #命理師

2025-11-12 17:04
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

台北一名79歲的老媽媽殺了兒子，但我希望她可以被特赦。

故事的起點，是53年前。那一年，26歲的她當媽媽了。她開開心心迎接寶貝兒子的到來，沒想到兒子出生沒多久就因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床，從此臥床一輩子。

兒子沒辦法說話，不會行動，一切生活起居全由她照料。

才26歲阿，她的人生從此只有兒子，把屎把尿、餵藥吃飯、翻身清潔...再沒有其他了。年輕少婦該有的笑顏、燦爛人生，她統統都沒有。沒有未來、沒有夢想、沒有自己。

她放棄了自己，但她從來都沒有放棄兒子。長達53年的時間，兒子從小嬰兒變青少年、成人、青壯年，到邁入中年。

不變的是，兒子還是不會講話、不會動，只有身形長大、母子都雙雙變老了。

但兒子總是衣著乾淨清爽，身體健康狀況良好，沒有褥瘡，看得出來媽媽有多愛他。

50年的照顧沒有壓垮老媽媽，但2023年新冠疫情爆發，確診者必須隔離，卻壓垮了老媽媽。那年4月底，老媽媽確診新冠肺炎自行隔離。

由於她年事已高，她擔憂兒子狀況一直無好轉，怕自己有個萬一兒子沒人顧怎麼辦？身心靈都崩潰的情況下，老媽媽5月趁著外籍看護沒發現時，拿著裝1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴中，悶死了兒子。

原本想跟著走，但因為太驚嚇了，她坐在兒子床邊哭泣崩潰，無法自已。

辯護律師主張，老媽媽不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件。且被害人殘疾50年之久，無法自理生活，若不是老媽媽，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已。

台北地院先依自首規定替老媽媽減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑。考量老媽媽付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，最後，法院依照案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判老媽媽2年6月徒刑

不過，因為考量老媽媽長照兒子50多年，以及不執行宣告刑，也很難想像其他社會的照顧者就會有恃無恐，殺害被照顧者。因此，法官建請總統特赦。

鄧湘全律師在臉書貼出這個判決，仙女老師余懷瑾也提出呼籲， 我看了非常心疼更萬分不捨。

長照，是未來我們都必須面對的問題，老婦人在為了照顧重度身心障礙的兒子，一個人挺過了53年。這個過程，有多寂寥和不容易啊！

2023年時老媽媽79歲，兩年過去她今年已經81歲了。她的一輩子，已經活在長照的牢籠裡50多年。兒子死後，她依然被困在懊惱與悔恨中。我實在不知道，她要怎麼樣撐過再一個2年6個月的有期徒刑。

謝謝法官以人性為出發，也希望總統可以特赦，讓老媽媽可以得享餘生。53年，老媽媽為愛服了一場無期徒刑。如今，只盼這世界能還她一點自由。

=

#媽媽 #台北 #老師 #人性 #新冠肺炎

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

2025-11-09 21:46

每次新鞋落地❤

到家雙腳得以安好毫無傷口

真心覺得充滿感謝~!!

天冷無雨的天氣

是最佳新鞋落地氣候

夏天通常磨的有慘烈

即便試穿時都覺得好走...

就跟人際關係❤一樣

任何關係都吃緣分

怎麼開始、怎麼互動

以及有無外力等干擾

都影響關係走得順暢或步入死局

有時真的不是努力的問題

而是已有傷，還要忍耐多久

必須先脫掉鞋子才能療傷

就像有些關係只剩停損

放著也是繼續潰爛而已

#關係好要雙向奔赴

#有了疑心就難如初

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夏天 #互動

毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉

毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉

2025-10-29 14:53
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

每天洗澡後擦身體、洗完臉擦臉的毛巾，看似乾淨，其實可能是你家裡「最髒的東西」。醫師警告，毛巾若超過3天沒洗，就可能成為細菌與黴菌的溫床，嚴重甚至比馬桶還髒，導致皮膚感染、長痘、過敏，還會引發呼吸道問題。

毛巾為什麼會變成細菌培養皿？

每次使用毛巾，皮膚上的皮屑、油脂與水分都會殘留在纖維中，而浴室環境潮濕、不通風，更讓細菌與黴菌大量繁殖。微生物學家Jason Tetro 指出，一條使用一週未洗的毛巾，細菌量可能超過百萬，包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、黴菌孢子等通通都可能潛伏其中。

皮膚科醫師Kristina Collins博士也提醒，這些細菌若再度接觸皮膚，容易造成毛囊炎、痘痘反覆發作，甚至讓濕疹惡化。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

醫師警告：不洗毛巾的4大健康風險

1.皮膚紅腫、毛囊炎：細菌堵塞毛孔導致皮膚紅腫，尤其夏天臉部與頭皮更易中招。

2.痘痘、粉刺惡化：使用舊毛巾等於把細菌再抹回臉上。

3.黴菌感染：濕毛巾是黴菌最愛的環境，恐導致香港腳或體癬。

4.呼吸道過敏：毛巾上孳生的黴菌孢子可能隨空氣飄散，引起過敏與氣喘

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

毛巾多久洗一次最剛好？醫師建議洗頻率

東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯、陽明交大醫院感染科主治醫師黃士澤建議

1.浴巾：每使用2～3次就要清洗一次。

2.臉部毛巾：建議每天更換或準備多條小毛巾輪替使用。

3.擦手巾：每2天清洗一次，因為常接觸手部與腸道細菌。

4.浴室地墊：至少每週清洗一次，最好用熱水殺菌。

5.毛巾更換頻率：建議2～3個月就汰換新毛巾，若出現異味、斑點或破損，應立即丟棄。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

正確洗毛巾方式：別再亂加洗衣精！

洗衣專家 Patric Richardson 提醒，清洗毛巾時洗衣精不要加太多，以免殘留降低吸水力。一桶毛巾只需約兩湯匙洗衣精即可。另外，柔軟精和烘衣紙都不建議使用，它們會讓毛巾纖維變滑、吸水力下降。想讓毛巾柔軟又香，可在烘衣球上滴幾滴香茅或佛手柑精油。

白毛巾也別用漂白水清洗，漂白反而會讓布料變黃、變舊。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

晾在哪裡才不會越晾越臭？

毛巾千萬別掛在潮濕的浴室裡！那是黴菌的天堂。醫師建議：

1.在通風良好、乾爽處晾曬，如陽台或浴室門外。

2.使用毛巾專用掛架，避免摺疊積水。

3.晾乾後再收納，保持乾燥才能避免細菌再生。

醫師也提醒，若在游泳池或健身房使用過毛巾，務必回家立即清洗，避免綠膿桿菌感染。想要皮膚不長痘、身體不癢，養成「毛巾專用、定期清洗、徹底晾乾」的習慣，就是最簡單也最關鍵的防護法。

#黴菌 #皮膚 #過敏 #保養 #氣喘

不是老了才會長白髮！營養師：7個長白髮原因、7大重啟黑髮關鍵營養素

不是老了才會長白髮！營養師：7個長白髮原因、7大重啟黑髮關鍵營養素

2025-11-14 19:01

　

鏡子裡忽然冒出的幾根白頭髮，讓人忍不住懷疑：「我是不是老了？」其實，白頭髮不一定是歲月的痕跡！

《豐傑生醫》營養師游子嫻指出，除了遺傳之外，微量元素、荷爾蒙與抗氧化機制也可能是相關因素。本文將介紹7大可能成因與7類營養豐富的食物來源，協助從飲食與生活面向理解髮色變化。

　

圖說：掌握生活與營養，延緩白髮生成

　

7大長白頭髮成因

以下整理出造成白頭髮的7大主要原因，帶你了解身體正在發出的訊號：

　

  • 白頭髮原因1：老化

髮根黑色素幹細胞流失，黑色素生成不足，頭髮逐漸變白。

  • 白頭髮原因2：遺傳

爸媽年輕就長白髮，你出現白髮的機率也會增加。

  • 白頭髮原因3：營養不均衡

營養攝取若長期偏低（如維生素B12、蛋白質、銅、鋅、鐵等），可能影響毛髮健康與色素生成機制。

  • 白頭髮原因4：精神壓力

精神壓力與吸菸習慣可能影響頭皮與毛囊健康，進而與白髮風險相關。

  • 白頭髮原因5：抽菸

抽菸習慣可能影響頭皮血液循環；長期暴露在強烈陽光下也可能對頭皮造成傷害，這些因素可能與白髮增加有關。

  • 白頭髮原因6：頭皮過度曝曬

長時間日曬頭皮，可能影響頭皮環境健康，為白髮增加的潛在因素之一。

  • 白頭髮原因7：疾病因素

在少數情況下，某些醫療條件（如甲狀腺功能異常、嚴重維生素B12缺乏、自體免疫疾病）可能與白髮風險增加有關。如有疑慮，建議諮詢專業醫療人員。

　

7大讓白髮變黑的關鍵營養素

想要黑髮亮麗，除了護髮外，吃對營養也很重要！以下7大營養素與食物，你一定要知道：

　

1. 富含銅的食物：銅為頭髮與皮膚中黑色素生成過程參與的礦物質之一，有助於維持髮絲與頭皮健康。

  • 食物來源：牛肝、蟹肉、蝦、貝類、杏仁、核桃、腰果、糙米、燕麥、白蘑菇。

2. 富含蛋白質的食物：蛋白質為構成頭髮毛髮纖維的主要營養素，充足攝取有助於頭髮結構健康。

  •  食物來源：肉類（牛、豬、雞、羊）、魚類（鮭魚、鱈魚、鯖魚）、蛋類（雞蛋、鴨蛋）、豆類與豆製品、堅果與種子。

3. 富含碘的食物：碘為甲狀腺功能所需礦物質之一，支持荷爾蒙調節與頭皮細胞代謝。

  •  食物來源：海帶、紫菜、蝦、蟹、貝類、魚類、牛奶、奶製品、含碘食鹽。

4. 富含維生素B12的食物：維生素B12能促進紅血球生成，支持毛囊營養供應。

  •  食物來源：肉類、家禽、魚類、乳製品、蛋類。

5. 富含維生素B9（葉酸）的食物：葉酸有助紅血球與核酸合成，維持細胞正常代謝。

  •  食物來源：綠葉菜（菠菜、羽衣甘藍）、豆類（黑豆、青豆）、堅果（核桃、松子）、柑橘類水果。

6. 富含維生素D的食物：維生素D為脂溶性維生素之一，有助於多項生理功能與營養吸收。

  •  食物來源：綠葉菜、高脂魚（鮭魚、鰻魚）、奶製品、全麥穀物、蛋黃。

7. 富含鐵質的食物：鐵為形成紅血球的必需礦物質之一，有助維持能量代謝與頭皮健康。

  •  食物來源：堅果、紅肉、魚類、豆類、豆腐、雞肉。

　

白頭髮常見QA

Q1.為什麼白頭髮髮根是黑的?有些人觀察到白髮髮根轉黑的情況，但是否為黑色素細胞功能轉變仍需進一步研究。

Q2.通常白頭髮從哪裡開始變白？一般來說，白頭髮最常從耳上方或側腦部位出現。男性多從太陽穴或後腦杓開始，女性則通常從前額部位先長白髮。

Q3.少年白能黑回來嗎？少年白是否可逆取決於原因：若與營養、壓力或生活習慣有關，改善後可能觀察到髮色變化；若主因為遺傳或深度老化，目前尚無確實方法保證變黑。Q4.白頭髮拔一根長三根是真的嗎？「拔一根白髮長三根」是迷思。每個毛囊只會長一根頭髮，白髮增多是因年齡、壓力、營養或基因影響，不是拔髮造成的。

Q5.差不多幾歲會開始長白髮？一般來說，亞洲人多在35到40歲左右開始長白髮，屬於正常生理現象。但因基因、生活壓力與營養狀況不同，有些人20歲前就出現少年白，甚至在30歲左右就開始長白髮。

圖說：選對關鍵營養，即是黑髮的最佳護理師

　

白髮管理，飲食作息決定髮色未來

雖然遺傳與年齡無法完全掌控，但生活習慣卻能大幅影響白髮增長。多喝水、補充蛋白質和鐵質、維持規律作息，再搭配簡單的頭皮按摩，都能給黑色素細胞更多養分與活力。營養師與讀者朋友們分享，長白髮無須過度焦慮，這訊號正是提醒我們要更善待自己，透過慢慢飲食與作息調整，健康髮色和好心情也會隨之而來。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#白髮 #食物 #鮭魚

