八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

2025-11-12 失敗要趁早 - 張念慈
台北一名79歲的老媽媽殺了兒子，但我希望她可以被特赦。

故事的起點，是53年前。那一年，26歲的她當媽媽了。她開開心心迎接寶貝兒子的到來，沒想到兒子出生沒多久就因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床，從此臥床一輩子。

兒子沒辦法說話，不會行動，一切生活起居全由她照料。

才26歲阿，她的人生從此只有兒子，把屎把尿、餵藥吃飯、翻身清潔...再沒有其他了。年輕少婦該有的笑顏、燦爛人生，她統統都沒有。沒有未來、沒有夢想、沒有自己。

她放棄了自己，但她從來都沒有放棄兒子。長達53年的時間，兒子從小嬰兒變青少年、成人、青壯年，到邁入中年。

不變的是，兒子還是不會講話、不會動，只有身形長大、母子都雙雙變老了。

但兒子總是衣著乾淨清爽，身體健康狀況良好，沒有褥瘡，看得出來媽媽有多愛他。

50年的照顧沒有壓垮老媽媽，但2023年新冠疫情爆發，確診者必須隔離，卻壓垮了老媽媽。那年4月底，老媽媽確診新冠肺炎自行隔離。

由於她年事已高，她擔憂兒子狀況一直無好轉，怕自己有個萬一兒子沒人顧怎麼辦？身心靈都崩潰的情況下，老媽媽5月趁著外籍看護沒發現時，拿著裝1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴中，悶死了兒子。

原本想跟著走，但因為太驚嚇了，她坐在兒子床邊哭泣崩潰，無法自已。

辯護律師主張，老媽媽不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件。且被害人殘疾50年之久，無法自理生活，若不是老媽媽，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已。

台北地院先依自首規定替老媽媽減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑。考量老媽媽付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，最後，法院依照案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判老媽媽2年6月徒刑

不過，因為考量老媽媽長照兒子50多年，以及不執行宣告刑，也很難想像其他社會的照顧者就會有恃無恐，殺害被照顧者。因此，法官建請總統特赦。

鄧湘全律師在臉書貼出這個判決，仙女老師余懷瑾也提出呼籲， 我看了非常心疼更萬分不捨。

長照，是未來我們都必須面對的問題，老婦人在為了照顧重度身心障礙的兒子，一個人挺過了53年。這個過程，有多寂寥和不容易啊！

2023年時老媽媽79歲，兩年過去她今年已經81歲了。她的一輩子，已經活在長照的牢籠裡50多年。兒子死後，她依然被困在懊惱與悔恨中。我實在不知道，她要怎麼樣撐過再一個2年6個月的有期徒刑。

謝謝法官以人性為出發，也希望總統可以特赦，讓老媽媽可以得享餘生。53年，老媽媽為愛服了一場無期徒刑。如今，只盼這世界能還她一點自由。

#媽媽 #台北 #老師 #人性 #新冠肺炎

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

2025-10-28 女子漾／編輯張念慈
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖

現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

心臟病、中風、糖尿病全中標　一日多吃一份就風險飆升

根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

不是所有加工食品都該「一刀切」？

AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#食物 #夏天 #中風 #糖尿病 #手搖飲

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

2025-11-03 女子漾／編輯周意軒
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方

立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！

飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片

立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來

立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。

別太早出門

早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。

暴飲暴食NG

補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。

避免淋雨

冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。

情緒別爆衝

冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。

不適合劇烈運動

想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。

陸劇《美食無間》圖片來源:官方
陸劇《美食無間》圖片來源:官方

哪些生肖要特別注意？

1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外

今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。

最重要的是：小心車關！

開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感

虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。

立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在

立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。

只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。

圖片來源:官方
圖片來源:官方

#禁忌 #浪漫 #貴人 #生肖虎 #命理師

換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看

換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看

2025-10-29 女子漾／編輯王廷羽
換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看。圖片來源：愛奇藝提供
換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看。圖片來源：愛奇藝提供

秋天氣候涼爽穩定、楓紅滿山，正是一年中最適合登山健行的季節。然而，對許多愛爬山的民眾而言，最怕的不是氣喘吁吁，而是「膝蓋撐不住」。膝蓋是登山時最容易受傷的關節之一，若忽略保護，輕則痠痛難耐、重則傷筋動骨。想征服山林又能輕鬆下山，記得掌握以下5大護膝秘訣，讓你秋日健行不受限！

圖片來源：World Gym提供
圖片來源：World Gym提供

護膝法1.增強肌力：膝蓋要靠大腿撐起來

膝蓋本身沒有強壯的肌肉包覆，穩定度仰賴周圍肌群支撐。平時可進行深蹲、橋式、登階等訓練，強化股四頭肌、臀大肌與大腿後側肌群。肌肉夠力，膝蓋才撐得久、走得穩。

護膝法2.控制節奏：下坡才是真正考驗

登山最傷膝蓋的其實不是上坡，而是「下坡」。建議採「小步慢行」或「Z字形」走法，能有效分散關節壓力。背包重量則建議控制在體重的20%以內，避免負擔過重。

護膝法3.裝備輔助：讓鞋與登山杖替你分擔

挑選具避震功能、包覆性良好的登山鞋，搭配透氣襪減少摩擦，出發前務必檢查鞋底磨損狀況。若膝蓋曾受傷或有鬆弛感，也可配戴護膝並使用登山杖分擔重量，讓雙手幫膝蓋減壓。

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

護膝法4.暖身與伸展：別讓冷空氣害你拉傷

秋天氣溫低、早晚溫差大，肌肉與筋膜容易僵硬。上山前務必花5～10分鐘暖身，幫助肌肉「醒過來」；下山或登頂後可再做靜態伸展，減少乳酸堆積，避免隔天鐵腿。

護膝法5.恢復與補給：下山後才是真正的保養開始

登山結束後別忘了補充蛋白質與水分，幫助肌肉修復。若膝蓋有微痛，可冰敷10至15分鐘降低發炎風險。規律運動搭配充分休息，才能讓關節保持年輕、靈活。

每天「踮腳5分鐘」，讓血液循環帶動關節修復

除了登山時的護膝訓練，日常也能靠「踮腳運動」養出好關節。YouTuber「安妮身心靈Breathe＆Flow」分享，每天踮腳5分鐘，就能促進血液循環、強化腿部與核心肌群，對改善膝蓋痠軟、便秘與睡眠品質都很有幫助。

其實踮腳早在古代就被運用，稱為「敦踵法」。踮起腳尖時，小腿收縮能帶動血液回流，相當於幫心臟「加壓」，讓氣血更順。安妮示範的動作包含下壓式、上提式、舉手式與轉腕式，搭配深呼吸就能達到放鬆效果。

不管是登山前暖身，還是平日在家練習，踮腳都是簡單又有效的保養法，幫你維持膝蓋靈活、走路更輕盈。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#護膝 #楓紅 #關節

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

2025-11-09 Belinda的玩美甜蜜窩

每次新鞋落地❤

到家雙腳得以安好毫無傷口

真心覺得充滿感謝~!!

天冷無雨的天氣

是最佳新鞋落地氣候

夏天通常磨的有慘烈

即便試穿時都覺得好走...

就跟人際關係❤一樣

任何關係都吃緣分

怎麼開始、怎麼互動

以及有無外力等干擾

都影響關係走得順暢或步入死局

有時真的不是努力的問題

而是已有傷，還要忍耐多久

必須先脫掉鞋子才能療傷

就像有些關係只剩停損

放著也是繼續潰爛而已

#關係好要雙向奔赴

#有了疑心就難如初

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夏天 #互動

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

2025-10-30 國文老師｜謝蓁

近日新聞不斷爆出外遇醜聞。甚至有位號稱「教育界王力宏」的教授，被爆料同時劈腿十二女，其中不少對象竟是人妻。這樣的獵豔偏好，引起社會譁然，也讓人不禁聯想到——原來這樣的「獵人妻癖好」，古今皆然。

而在中國歷史上，也曾出現過一位極具爭議的男人，他權傾天下、雄才大略，卻偏偏癡迷「人妻」。 這位在情場與戰場都所向披靡的人， 正是三國梟雄──曹操。

百度百科
百度百科


一、搶人妻搶到兒子都沒了命

曹操一生共有二十五個兒子，史書上明確記載的妻妾就有十五位，其中不少都是別人的老婆。這樣的「戰利品」，他不但敢搶，還搶得理直氣壯。

最出名的一次，是攻打宛城。

當時敵將張繡投降後，曹操一眼看上張繡哥哥的遺孀，色心一起，立刻把人家大嫂收進帳中。張繡憤怒反叛，殺得曹軍措手不及。這場衝突中，曹操的愛將典韋戰死，而長子曹昂為掩護父親逃走，也壯烈犧牲。

曹操為了搶人妻，賠上了自己最心愛的兒子。

二、渣男？還是亂世暖男

照理說，這樣的行為應該被罵翻，但曹操偏偏是一個複雜的人。

他搶歸搶，卻不亂丟。每一位被他奪來的女子，他都極盡呵護，甚至連前夫的孩子，都視如己出。懷孕的遺孀尹氏被他收留後，生下了名滿天下的美男子何晏；另一位人妻杜氏被他納入後，連她的兒子秦朗也被曹操當作親生撫養。

曹操甚至曾感嘆：「世上有人愛別人的孩子如同我這樣嗎？」

這樣的「人妻控」，好像又不是單純的好色。

更像是一種亂世中的「歸屬癖」——

他愛的，也許不是女人本身，而是那份被愛與被需要的感覺。

三、對妻子深情，也懂得放手

曹操不僅對奪來的女子如此，對自己的元配丁夫人，也出奇地溫柔。

當年曹昂戰死，丁夫人悲憤欲絕，指責曹操：「你害死了我兒子，我要跟你離婚！」

換作別人，早該震怒，但曹操只是輕聲回問：「我該怎樣做，你才不會生氣？」

後來丁夫人真的離開了，曹操竟沒有報復，反而拿出一筆錢託人說：「若她堅持離婚，就幫她改嫁吧，別耽誤了她的青春。」

一個權傾天下的男人，能在妻子離去時選擇成全，這樣的溫柔，讓人難以定義他到底是情聖還是渣男。

四、權勢背後，是深不見底的孤獨

曹操的人生，幾乎沒有安穩的片刻。

他從亂世中殺出一條路，權傾天下，卻永遠缺少「歸屬」。

他搶人妻，也許是慾望； 但更深層的，可能是一種對「愛」與「安穩」的渴望。

也因此，他的故事才那麼矛盾、那麼迷人。

他既是奪人所愛的「人妻殺手」，也是願意疼惜與包容的「亂世暖男」。


我們或許無法替曹操辯護，但也無法用單一的標籤定義他。

他代表的，是人性裡那種極端的矛盾——

既想征服，又害怕失去；既渴望被愛，又用錯方式表達。

從歷史的角度看，曹操確實是個「渣」； 但從情感的角度看，他也許是個深情的人，只是活在一個太殘酷的時代裡。


曹操用刀奪天下，也用情奪人妻
國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#外遇 #暖男 #離婚 #人性 #人物故事

