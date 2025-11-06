你也是抄別人的人，憑什麼罵別人？——從德州媽媽事件談學習與尊重

2025-11-06 14:05 國文老師｜謝蓁

也是抄襲別人的你，看到別人抄襲你的東西，於是選擇指責別人。

別人有錯，那你自己就對了嗎？

這起「德州媽媽沒有崩潰」的抄襲風波，讓我想起一段往事。


【假裝成自己想成為的人】

大學剛畢業那年，我當業務。那時大家都是小菜鳥，對自己沒什麼信心。

主管教我們一個奇特的練習：每天出門前，照著鏡子，對自己說——「你很棒。」

一開始，我們都覺得有點可笑，但他說：「你只要持之以恆，久而久之，就會變成真的。你就會變成一個有自信的人。」

那時的我第一次體會到「假裝」的力量。

當你不斷告訴自己「我可以」，最後你真的會開始相信。

但同樣地，當你不斷假裝、卻沒有意識到自己在模仿別人，你也可能慢慢相信：這一切，真的是你自己的創造。


【從模仿到自我欺騙】

任何創作者或業界的成功人士，勢必都是從模仿開始。

就像我剛開始教書時，會去看不同老師的上課影片，觀察別人怎麼講解、怎麼互動；也會看演講片段、脫口秀表演，學習他們的起承轉合與節奏掌控。

模仿，是學習的一部分。

唯有不斷模仿、練習、修正，才能漸漸內化成自己的一套風格。

但關鍵在於——你是否清楚自己正在模仿，並願意承認那份學習的來源。

若你模仿得太久，卻忘了感謝，也不再反思，

就很容易從模仿者，變成了「以為自己原創」的自欺者。


【學習與抄襲之間，隔著的不是技巧，而是誠意。】

很多人不是一開始就惡意抄襲。

他們只是「參考別人」、「借用靈感」、「學學別人怎麼寫」。

但當這種行為重複太多次、習慣太久，

接受了太多掌聲與讚美，

那個提醒自己「這不是我原創」的聲音就會被壓下去。

久而久之，他真的以為那些句子、那些想法，都是自己想出來的。

因為被喜歡的感覺太迷人，因為「別人誇我好棒」的成就感太容易上癮。

所以，當他看到別人「抄襲自己」時，怒火中燒。

他覺得別人沒禮貌、沒尊重、沒標註出處。

卻忘了——他當初，也是這樣開始的。


【真正該反思的到底是什麼？】

德州媽媽事件讓人憤怒的，不只是抄襲本身，

而是那份「自己也做過、卻還理直氣壯罵別人」的雙重標準。

如果你曾經模仿過別人，就不該在鏡頭前假裝站在道德制高點；

如果你曾經靠著別人的靈感被看見，就該懂得謙卑感謝，而不是占為己有。

真正成熟的創作者，不是從未模仿過，

而是知道自己「借來過」，因此更加尊重「原創」這兩個字。

假裝久了，連自己都信了。


國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#媽媽 #老師 #互動

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
往下滑看更多精彩文章
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

2025-10-28 08:29 女子漾／編輯張念慈
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖

現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

心臟病、中風、糖尿病全中標　一日多吃一份就風險飆升

根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

不是所有加工食品都該「一刀切」？

AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

編輯推薦

三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#食物 #夏天 #中風 #糖尿病 #手搖飲

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

2025-10-30 11:49 國文老師｜謝蓁

近日新聞不斷爆出外遇醜聞。甚至有位號稱「教育界王力宏」的教授，被爆料同時劈腿十二女，其中不少對象竟是人妻。這樣的獵豔偏好，引起社會譁然，也讓人不禁聯想到——原來這樣的「獵人妻癖好」，古今皆然。

而在中國歷史上，也曾出現過一位極具爭議的男人，他權傾天下、雄才大略，卻偏偏癡迷「人妻」。 這位在情場與戰場都所向披靡的人， 正是三國梟雄──曹操。

百度百科
百度百科


一、搶人妻搶到兒子都沒了命

曹操一生共有二十五個兒子，史書上明確記載的妻妾就有十五位，其中不少都是別人的老婆。這樣的「戰利品」，他不但敢搶，還搶得理直氣壯。

最出名的一次，是攻打宛城。

當時敵將張繡投降後，曹操一眼看上張繡哥哥的遺孀，色心一起，立刻把人家大嫂收進帳中。張繡憤怒反叛，殺得曹軍措手不及。這場衝突中，曹操的愛將典韋戰死，而長子曹昂為掩護父親逃走，也壯烈犧牲。

曹操為了搶人妻，賠上了自己最心愛的兒子。

二、渣男？還是亂世暖男

照理說，這樣的行為應該被罵翻，但曹操偏偏是一個複雜的人。

他搶歸搶，卻不亂丟。每一位被他奪來的女子，他都極盡呵護，甚至連前夫的孩子，都視如己出。懷孕的遺孀尹氏被他收留後，生下了名滿天下的美男子何晏；另一位人妻杜氏被他納入後，連她的兒子秦朗也被曹操當作親生撫養。

曹操甚至曾感嘆：「世上有人愛別人的孩子如同我這樣嗎？」

這樣的「人妻控」，好像又不是單純的好色。

更像是一種亂世中的「歸屬癖」——

他愛的，也許不是女人本身，而是那份被愛與被需要的感覺。

三、對妻子深情，也懂得放手

曹操不僅對奪來的女子如此，對自己的元配丁夫人，也出奇地溫柔。

當年曹昂戰死，丁夫人悲憤欲絕，指責曹操：「你害死了我兒子，我要跟你離婚！」

換作別人，早該震怒，但曹操只是輕聲回問：「我該怎樣做，你才不會生氣？」

後來丁夫人真的離開了，曹操竟沒有報復，反而拿出一筆錢託人說：「若她堅持離婚，就幫她改嫁吧，別耽誤了她的青春。」

一個權傾天下的男人，能在妻子離去時選擇成全，這樣的溫柔，讓人難以定義他到底是情聖還是渣男。

四、權勢背後，是深不見底的孤獨

曹操的人生，幾乎沒有安穩的片刻。

他從亂世中殺出一條路，權傾天下，卻永遠缺少「歸屬」。

他搶人妻，也許是慾望； 但更深層的，可能是一種對「愛」與「安穩」的渴望。

也因此，他的故事才那麼矛盾、那麼迷人。

他既是奪人所愛的「人妻殺手」，也是願意疼惜與包容的「亂世暖男」。


我們或許無法替曹操辯護，但也無法用單一的標籤定義他。

他代表的，是人性裡那種極端的矛盾——

既想征服，又害怕失去；既渴望被愛，又用錯方式表達。

從歷史的角度看，曹操確實是個「渣」； 但從情感的角度看，他也許是個深情的人，只是活在一個太殘酷的時代裡。


曹操用刀奪天下，也用情奪人妻
國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#外遇 #暖男 #離婚 #人性 #人物故事

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

2025-10-21 11:37 女子漾／編輯ANDREA、高敏敏營養師

照鏡子時突然發現皺紋變多了、健檢報告上多了幾項紅字，甚至明明飲食沒改變，卻越來越容易疲倦、發胖或生病？這些看似「突然變老」的現象，其實都是身體老化過程的一部分。

不過最新研究發現，人體的老化並非持續緩慢進行，而是會在特定年齡階段出現「斷崖式加速」，尤其與膠原蛋白、激素與血液循環有關，高敏敏營養師指出，只要及早從飲食與生活習慣著手，就有機會延緩大腦與身體機能退化的速度。

三個關鍵時間點：老化並非平均發生，而是「突然下滑」

研究將老化分為三個關鍵階段：

第一階段：34歲—膠原蛋白大量流失

進入30歲後，人體細胞外基質中的膠原蛋白逐漸減少，導致皮膚失去彈性與光澤，這個階段的老化以「外表變化」最明顯，包含細紋、膚色暗沉、肌膚鬆弛等，象徵身體內部的修復能力開始下降。

第二階段：60歲—蛋白質代謝衰退
與激素活性與血液通路相關的蛋白質急劇下降，這時不僅體力明顯減弱，也可能出現注意力、記憶力下降的狀況，若此時沒有維持足夠蛋白質攝取與運動習慣，大腦與身體功能都會明顯退化。

第三階段：78歲—訊號傳導受阻
與血液與骨骼健康相關的蛋白訊號受損，會讓神經傳導變慢，增加失智與心血管疾病風險，這是「加速衰老」最明顯的階段，往往決定了老年生活的品質。

高敏敏營養師建議這樣吃，幫大腦延緩老化

營養師指出，均衡飲食是維持腦部年輕的第一步，若能在日常飲食中有意識地補充抗氧化營養與優質脂肪，就能減少自由基與發炎反應對神經的傷害。

1. 補充Omega-3好油脂
多攝取鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽與核桃，能幫助保護神經細胞並降低發炎。

2. 多吃深色蔬果
像是番茄、菠菜、花椰菜等富含抗氧化物質的蔬菜，可促進血液循環，提升腦部含氧量。

3. 攝取優質蛋白質
豆類、雞蛋與低脂乳製品能提供神經傳導所需的營養，有助維持思緒清晰。

4. 補足維生素B群與葉酸
全穀類、深綠色蔬菜與黃豆能改善腦部代謝，延緩認知退化。

圖片來源：m.by__sana IG
圖片來源：m.by__sana IG

5. 減少精製糖與加工食品

少喝含糖飲料、避免油炸與高鹽食品，能穩定血糖、降低腦霧與疲倦感。

圖片來源：m.by__sana IG
圖片來源：m.by__sana IG

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#穿搭 #脂肪 #美妝 #鮭魚 #減肥 #抗老 #心血管疾病

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
不要再講財富自由了，沒有錢哪來自由！

不要再講財富自由了，沒有錢哪來自由！

2025-11-04 13:23 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

只要帳戶裡的錢夠多，被動收入能蓋過開銷，我就能鬆口氣、自由生活。

但真正讓人焦慮的，不是錢不夠，而是那份不確定感，

不知道自己要什麼、為什麼而努力、錢到底該替誰服務。

踩到幸運星一整天都幸運無比
踩到幸運星一整天都幸運無比

很多人追求財富自由，卻沒想過這四個字的重點究竟是「財富」還是「自由」。


「沒有錢哪來自由。」

「我有錢才能自由。」


但這是真嗎？


真正影響我們幸福感的，其實是「自由」，

那種能自主決定、能按照自己價值觀生活的自由。


把「財富自由」四個字拆開看，更能找到線索。


「財」是流動的能量，不只是錢。

乾淨的空氣、人體所需的水、吃的食物、我們有電可以用、我們腳踩著的土地、地球上的資源，甚至人際關係、運氣、能力、身體，這些都是財。


「富」是狀態，是「我已經夠了」的心安。

很多人困在不斷追求更多的循環裡，忘了感受當下擁有的豐盛。


「自」代表選擇，代表那個願意對自己負責的人。


「由」則是一種信任與允許，是不再控制一切，而是相信事情能以最好的方式發生。



所以，想要達成財富自由，第一步從來不是學投資、買房或開副業，而是認識自己。你必須知道自己真正渴望的是什麼，是安全感？成就感？被愛的感覺？


否則你只會不斷用錢填補空洞，用工作麻痺焦慮。


財富只是放大鏡，它會放大你的恐懼，也會放大你的清醒。

當你對自己越不了解，就越容易被外在的比較牽著走。


有趣的是，一輩子的花費其實都能被明碼標價。

房貸、子女教育、退休金、旅遊、保險、應急基金，這些都可以被計算。

但「自由」卻無法用數字衡量，是一種心理邊界，也是一種自我信任。


當你清楚自己的底線與界線，金錢才不會成為壓力，而是工具。

真正的自由，不是你再也不用工作，而是你能選擇為誰努力、為什麼而活。


所以，財富自由不是終點。

當你開始理解自己、知道什麼對你來說是「夠」，

財富自由自然會發生，因為你終於停止沒有方向的跑，開始真正活著。

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財，其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師，專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業，帶你看見更多可能；用溫柔，陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人，都值得擁有安心與選擇的力量。

#財富 #理財 #保險 #招財 #心理勵志

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

2025-10-23 08:45 蔣昊
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專

藝人閃兵案持續延燒，Energy成員坤達（謝坤達）50萬元交保，坦言「知道很多人對我很失望，也讓很多人擔心」，並承諾會全力配合調查。東點娛樂公司CEO、魔術師蔣昊，也在臉書發文自揭「閃兵」往事，懺悔當年「花20萬元吃胖換替代役」的經歷，直言「以為逃的是時間，沒想到逃不掉的是後悔」，從此一輩子和易胖體質共存。

新北地檢署日前發動第三波搜索，針對涉嫌偽造病歷、規避兵役的「藝人閃兵案」持續擴大偵辦。包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、小杰（廖允杰）等人皆被拘提到案，其中坤達、修杰楷、陳柏霖、張書偉以50萬元交保，小杰則以35萬元交保候傳。涉案藝人多藉偽造高血壓或精神病歷等方式取得免役資格，金額介於15萬至30萬元不等。

外界對「造假免役」議題群起撻伐，蔣昊在臉書公開自白，坦承自己曾花20萬元「吃胖閃兵」。他以過來人身分揭露內心後悔與代價，貼文曝光後被網友譽為「最誠實的一篇懺悔文」。

蔣昊回憶，當年為了追求成為職業魔術師的夢想，他花半年暴食增重30公斤，只為從一般役改成替代役、縮短服役天數。「那時覺得自己賺到五百多天自由，但後來才發現，真正的代價是一輩子的易胖體質。」每天吃五餐、狂灌奶昔、珍奶，算算餐費就花了20萬，「以為買到的是自由，最後全都報復在身體上」。

他也點出這波閃兵風暴背後的心理共鳴：「每個人都怕浪費時間，都覺得夢想會被耽誤。」但如今回首，他說自己寧願選擇去當兵，因為「當兵不只是打靶、摺棉被，而是學會面對自己」。蔣昊的真情告白引起網友熱議，留言直呼「這篇比任何懲處都更有警醒作用」、「有勇氣承認錯誤，才是真的男子漢」。

藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書
藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書

蔣昊文章全文【我花了20萬閃兵】

那年我花了20萬閃兵。不是為了偷懶也不是為了反骨，是為了成為職業魔術師。

我大四就開始接演出，為了有更多機會，還讓自己延畢兩年。但就算再怎麼延畢，每個男生都還是逃不了要面對兵役。

當年查了一下，只要胖個30公斤，就可以從18個月變成14天。等於我可以省下5百多天的日子，繼續衝刺我的事業。

於是我開始「增肥人生」，每天最少吃5餐，餐餐不是麥當勞，就是炸雞薯條。可樂配奶昔，珍奶只喝全糖，每天伙食費要花上一千多元，半年真的讓我胖了30公斤。

站上體重計用103公斤的勝利姿態，成功成為替代役。

那時的我，完全沒想到，吃胖閃兵只是表面「划算」，後面的副作用，才是真正的代價。

因為吃胖讓自己的身體細胞跟胃被撐大，變成易胖體質只要呼吸就會胖，要特別努力才能稍微瘦下來一點。

凡事總有代價要付，就像這週的新聞爆出來，一堆一人一個一個被點名，有人花15萬偽造高血壓、有人花30萬搞假病歷、甚至傳出王大陸砸了360萬閃兵，還有人說他因為氣不過自己多花錢把其他人都抖了出來。

當年以為吃胖買到的是自由是人生，現在才發現這些肥油跟了我一輩子，以為能逃的最後全都回來。

我不是要說誰對誰錯，只是想誠實地告訴你：我也曾經閃兵。

我也曾經以為這樣很聰明，但我錯了。

用半年肥肉換來十四天輕鬆，卻一輩子瘦不回原點。

我不是想批評誰，因為我也曾經一樣。

我懂那種焦慮，懂那種覺得「浪費太多時間，夢想會被耽誤」的恐懼。

但我常想，如果人生可以重來一次，我還會不會選擇吃胖閃兵？

不會!我寧願去當兵。

很多人現在也在想：「兵役一年而已，為什麼大家還想逃？」

因為每個人都覺得自己的時間很寶貴，每個人都以為自己的人生特別急。

如果當年選擇當兵，或許比什麼都值得。

不只是打靶、站哨、摺棉被，而是學會「面對自己」這件事，同時還能訓練出強健的體魄，現在說不定也能靠臉吃飯XD

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

蔣昊

蔣昊

活動公司CEO/活動現場掃地僧/魔術師🧙 東點娛樂 eastpoint.com.tw 各式活動 尾牙春酒/家庭日/企業表揚大會/記者會等 FantaCo魔幻藝術節主辦

#藝人 #坤達 #閃兵案 #修杰楷 #張書偉

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

最新文章

你也是抄別人的人，憑什麼罵別人？——從德州媽媽事件談學習與尊重

你也是抄別人的人，憑什麼罵別人？——從德州媽媽事件談學習與尊重

#媽媽 #老師 #互動

國文老師｜謝蓁 2025.11.06 8
超營養下飯菜 薑燒鯖魚

超營養下飯菜 薑燒鯖魚

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #下酒菜

isa小眼睛 2025.11.06 8
連日陰雨襲台！溼氣重讓皮膚拉警報 專家提醒這三大保養關鍵

連日陰雨襲台！溼氣重讓皮膚拉警報 專家提醒這三大保養關鍵

#保養品 #肌膚 #清潔

潮健康 2025.11.06 8
不是皺紋！臉部「這部位」是最難遮掩的老化特徵

不是皺紋！臉部「這部位」是最難遮掩的老化特徵

#眼袋 #脂肪 #皮膚

潮健康 2025.11.06 9
「小中風」是大中風前兆！醫師：小中風後的照護三大重點、6類食物要少吃

「小中風」是大中風前兆！醫師：小中風後的照護三大重點、6類食物要少吃

#中風 #食物 #血栓

潮健康 2025.11.06 8
健保補充保費新制上路！房東、投資族、退休兼職族全要多繳錢 480萬人受影響

健保補充保費新制上路！房東、投資族、退休兼職族全要多繳錢 480萬人受影響

#健保補充保費 #補充保費新制 #工資 #二代健保 #健保 #二代健保補充保費 #股利二代健保 #補充保費

女子漾／編輯張念慈 2025.11.06 230
轉職怎樣才會成功？10個專業建議：履歷、自我介紹與面試要點一次到位

轉職怎樣才會成功？10個專業建議：履歷、自我介紹與面試要點一次到位

#職涯

網路溫度計DailyView 2025.11.06 183
小心抗生素使用增加罹癌風險

小心抗生素使用增加罹癌風險

#癌症 #乳癌 #罹癌

斛說針灸學塾 2025.11.05 17
煎鮭魚

煎鮭魚

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #鮭魚 #脂肪

isa小眼睛 2025.11.05 13
蠟黃、暗沉、膚色不均怎麼辦？脆友最推薦5家開架歐美美白精華

蠟黃、暗沉、膚色不均怎麼辦？脆友最推薦5家開架歐美美白精華

#保養品 #皮膚 #開架

網路溫度計DailyView 2025.11.05 150
18+