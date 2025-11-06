你也是抄別人的人，憑什麼罵別人？——從德州媽媽事件談學習與尊重

也是抄襲別人的你，看到別人抄襲你的東西，於是選擇指責別人。

別人有錯，那你自己就對了嗎？

這起「德州媽媽沒有崩潰」的抄襲風波，讓我想起一段往事。

【假裝成自己想成為的人】

大學剛畢業那年，我當業務。那時大家都是小菜鳥，對自己沒什麼信心。

主管教我們一個奇特的練習：每天出門前，照著鏡子，對自己說——「你很棒。」

一開始，我們都覺得有點可笑，但他說：「你只要持之以恆，久而久之，就會變成真的。你就會變成一個有自信的人。」

那時的我第一次體會到「假裝」的力量。

當你不斷告訴自己「我可以」，最後你真的會開始相信。

但同樣地，當你不斷假裝、卻沒有意識到自己在模仿別人，你也可能慢慢相信：這一切，真的是你自己的創造。

【從模仿到自我欺騙】

任何創作者或業界的成功人士，勢必都是從模仿開始。

就像我剛開始教書時，會去看不同老師的上課影片，觀察別人怎麼講解、怎麼互動；也會看演講片段、脫口秀表演，學習他們的起承轉合與節奏掌控。

模仿，是學習的一部分。

唯有不斷模仿、練習、修正，才能漸漸內化成自己的一套風格。

但關鍵在於——你是否清楚自己正在模仿，並願意承認那份學習的來源。

若你模仿得太久，卻忘了感謝，也不再反思，

就很容易從模仿者，變成了「以為自己原創」的自欺者。

【學習與抄襲之間，隔著的不是技巧，而是誠意。】

很多人不是一開始就惡意抄襲。

他們只是「參考別人」、「借用靈感」、「學學別人怎麼寫」。

但當這種行為重複太多次、習慣太久，

接受了太多掌聲與讚美，

那個提醒自己「這不是我原創」的聲音就會被壓下去。

久而久之，他真的以為那些句子、那些想法，都是自己想出來的。

因為被喜歡的感覺太迷人，因為「別人誇我好棒」的成就感太容易上癮。

所以，當他看到別人「抄襲自己」時，怒火中燒。

他覺得別人沒禮貌、沒尊重、沒標註出處。

卻忘了——他當初，也是這樣開始的。

【真正該反思的到底是什麼？】

德州媽媽事件讓人憤怒的，不只是抄襲本身，

而是那份「自己也做過、卻還理直氣壯罵別人」的雙重標準。

如果你曾經模仿過別人，就不該在鏡頭前假裝站在道德制高點；

如果你曾經靠著別人的靈感被看見，就該懂得謙卑感謝，而不是占為己有。

真正成熟的創作者，不是從未模仿過，

而是知道自己「借來過」，因此更加尊重「原創」這兩個字。

假裝久了，連自己都信了。