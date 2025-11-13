粿粿、范姜婚內買房登記在配偶名下，離婚後沒得分？專家： 5步驟保護自己

中肯哥聊婚後財產：

#中肯哥聊離婚系列

​

最近這幾天的新聞，大家應該都看到了。

演員范姜在影片中控訴老婆粿粿婚內出軌，

自己不僅被蒙在鼓裡，房子還登記在太太名下、帳戶也由她掌控。

當然女方也出來反擊，有不同的說法

原本幸福的婚姻變質後，突然成財產與信任的角力

​

​

網路上許多人議論紛紛：

「婚後買的房子，不就是夫妻共有嗎？」

「不是說一起繳貸款、就可以平分嗎？」

結果律師們一出來說明，大家才發現——

我們以為懂的，其實很多都是誤會了

​

中肯哥也經過這樣的過程

現在回想起來真的有點不堪回首

本來在寫另一篇聊離婚的系列文章

但這些觀念真的還是很重要

所以先幫大家整理出一篇文章如下

​

​

⚖️ 一、婚後買的房子，不一定是「夫妻共有」

​

台灣法律的制度，跟多數人想的不一樣。

我們不是「共同財產制」，

而是「法定財產制」，意思是——

除非夫妻雙方在婚前就特別去登記「共同財產制」，

否則婚後的所有財產都是「各自所有、各自管理」。

​

​

也就是說，不論誰買、誰賺、誰出頭期款，

只要房子登記在誰名下，法律上就是「誰的」。

很多人到這裡就開始冒冷汗。

​

但別慌，法律也有設計一個「平衡機制」——

叫做「夫妻剩餘財產差額分配」。

​

簡單講就是：

當婚姻結束（離婚或一方過世），

雙方會先各自清點婚後財產、扣掉債務後，

財產多的一方，要把「多的部分的一半」分給另一方。

​

​

例如：先生婚後財產淨值1500萬、太太500萬，

差額1000萬，先生就要分給太太500萬。

這筆錢不是分房子，而是分「價值」。

所以千萬別以為「房子會對半切」，

其實法律上是「價值平均」，而非「物理分割」。

​

​

💬 二、誰付貸款、誰繳帳單，不代表房子就是誰的

​

這是婚姻中最常見、也最傷感情的誤會。

​

很多夫妻在婚後共同生活、一起扛貸款，

其中一方可能收入較高，就自然而然地負擔比較多，

甚至貸款、頭期款都是他（她）出的。

但如果房子登記在另一方名下，

那麼從法律上來看——

房子仍屬於登記名下的那一方。

​

這是很多人最難接受的地方。

因為在感情中，我們習慣「信任」；

可是在法律上，沒有證明的信任，

就會被視為「贈與」。

​

也就是說，就算你只是「幫忙繳房貸」，

只要沒有白紙黑字寫明出資比例，

法院會推定那筆錢，是你主動「送」的。

​

律師常說一句話：

​

「愛不能拿去當證據，信任不是契約。」

​

離婚之前，請先冷靜下來，好好準備證據。

​

​

🧾 三、想說「只是借名登記」？沒有合約＝白搭

​

​

很多人會說：「我只是借她名登記啦！」

但如果沒有正式的「借名登記契約」，

法院一律會認定——這是你送給她的。

​

我曾經聽過一個真實案例：

先生為了讓太太可以貸款買房，

房子登記在太太名下，但貸款全是他還的。

離婚後他氣得要命，覺得「房子都是我付的！」

但法院只回一句：

​

「沒有書面契約，法律上視為贈與。」

​

最後，這位先生不僅房子拿不回，

連律師費、訴訟費都得自己吞下。

​

​

🧠 四、那到底該怎麼保護自己？

​

​

律師建議的幾個做法，其實也適用在保險與信託規劃裡——

都是「讓愛有制度」的做法。

​

​

✅ 簽夫妻財產約定：婚前先講清楚，採哪一種財產制。

✅ 白紙黑字寫清楚出資比例：誰出頭期、誰繳貸款都列明。

✅ 留存金流紀錄：轉帳、付款紀錄、匯款用途註明。

✅ 保管權狀：過戶或貸款都需要權狀，誰持有誰就主導。

✅ 避免情緒簽協議：離婚協議書上的「拋棄剩餘財產分配請求權」——

那句看似灑脫，其實是讓你自願放棄幾百萬的權利。

​

記住一句話：

​

情緒過後，後果沉重。

在最痛的時候簽的字，通常是最不利的。

​

​

🏠 五、婚後買房的真相：登記誰的，就是誰的

​

這句話聽起來現實，卻是最中肯的提醒。

​

不動產只認登記名義人，

就算是夫妻共同出資，也不會自動成為共有。

如果真的想「共同擁有」，就要共同登記。

但共同登記也有風險——

以後若想貸款、出售，都要雙方同意。

一旦關係破裂，反而兩邊都動不了。

​

有些夫妻以為這樣最公平，

但法律實務上，反而讓雙方「卡死」。

最慘的情況，就是變價分割——

房子被法拍、價格被壓低、感情也一起毀。

​

​

💡 六、外遇≠能讓對方「淨身出戶」

​

​

很多人看韓劇、陸劇，以為只要抓到外遇，

就能要求「全部財產留下，自己走人」。

但現實世界裡——

外遇歸外遇，財產歸財產。

​

你最多只能請求「侵害配偶權」的損害賠償，

金額通常幾十萬，不會到百萬甚至千萬。

而財產仍須依夫妻剩餘財產分配制處理。

​

如果在氣頭上立刻簽離婚協議，

沒有盤點清楚財產狀況，

最後可能落得「被外遇、又被掏空」的雙重打擊。

​

冷靜一點，請專業協助。

這不只是律師該幫你的事，

也可能是保險、信託、遺囑規劃顧問能幫上忙的地方。

​

​

❤️ 七、從法律回到生活：信任要溫度，也要邊界

​

我知道，這些制度性的討論聽起來很冷。

但你仔細想，其實它的核心並不是「防誰」，

而是「保護彼此」。

​

婚姻不是比誰更信任，而是比誰更有準備。

制度不是讓愛變冷，而是讓愛更長久。

我們都希望愛能長長久久、白頭偕老，

但若有天真的走到終點，

至少不會在崩潰裡還要算數。

​

​

很多人會覺得：「講錢傷感情。」

我反而覺得，不講錢，感情才會受傷。

一段成熟的關係，不是避談現實，

而是能誠實地談「風險」。

​

我當初也是憤怒後讓自己冷靜下來

跟前任平靜討論離婚後財產怎麼分配

之後才能好好地當合作夥伴

陪伴女兒長大

​

​

🪙 八、保險與房產：同一面鏡子的兩個角度

​

​

在我的保險工作裡，我看過太多「沒有準備」的故事。

有的夫妻沒有保險，生病時燒光存款；

有的信任對方，全權交出財務；

最後不是被背叛，而是被制度反噬。

​

保險的本質，就是把風險制度化；

婚姻裡的財產規劃，其實也是。

兩者的共通點是：

當你愛過的人沒辦法幫你時，制度會幫你。

​

所以，不論你現在是在愛情裡、婚姻裡，還是分手後，

都值得問問自己——

「如果有一天我不在，或愛不在，我的錢去哪裡？」

​

​

☕ 結語：讓愛留下，不讓錢流走

​

范姜與粿粿的故事，只是冰山一角。

更多看似甜蜜的家庭，其實都藏著一個共同的風險：

「沒有界線的信任」。

​

愛，不該建立在「誰付比較多」；

而應建立在「我們都知道自己在守護什麼」。

​

把權責說清楚，把制度立起來，

是為了讓彼此更自由，也更安心。

因為最穩定的感情，不是依賴，而是並肩。

​

​

📩 如果你想進一步了解這類家庭風險管理、財產保障、

保單與法律結合的實務案例，

歡迎訂閱我的電子報《中肯哥來信》。

每週一封，用白話帶你理解「風險背後的邏輯」，

讓你在愛與錢之間，都能站得更穩。

​

👉 訂閱連結：https://kouchun.substack.com/