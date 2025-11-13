月薪再高也救不了？上班族集體「內傷爆發」：真正讓人倒下的不是工作，是文化。《流星》、《未知的首爾》劇照。圖片來源：tvN

在這個大缺工時代，上班族的疲憊像是被默默放大了十倍。薪水調整得再漂亮、福利再貼心、團隊活動再熱鬧，卻依然有人每天帶著胃痛上班、帶著內耗下班。更殘酷的是，即使換了工作、換了主管、換了辦公室，你會發現那些讓人窒息的壓力與衝突，竟然一路跟著你，彷彿在職場的某個角落，早已悄悄留下了未愈合的「內傷」。

《未知的首爾》劇照。圖片來源：tvN

日本企業改革顧問勅使川原真衣指出，這些讓人反覆受傷的真相，往往不是我們努力不夠，而是整個職場文化、制度與管理方式停留在舊框架裡。當企業高喊心理安全、1對1對話、幸福感政策時，如果組織底層的邏輯沒改，那些美意就會像貼在牆上的標語，看起來亮眼，實際上卻讓員工更無力。

當「能力標準」一直改版，上班族永遠在補考

職場上最讓人感到疲憊的，是這種複雜又模糊的能力，時時都在改變。

明明大聲說著「身而為人，至少必須具備這樣的能力」，但這所謂的能力卻顯得抽象、模糊，讓人倍感無力。當然，並非我們應該渴望某種固定不變的能力標準，只是這種隨機變動的狀況也太累人了。

經常被人們當做話題的「個性」，就是一個典型的例子。過去，人們曾極力強調做自己、有個性的重要性；然而才短短幾年，這類求職市場上所謂「企業最重視的能力排行榜」卻悄悄改變方向。

「在未來的時代，光有『協調性』可不行！」話說出口之後短短數年，又若無其事地公布一份排行榜，彷彿在說：「這些過於有個性的人才太難管理了，還是協調性比較重要！」

「能力標準」不斷變動。圖片來源：采實文化提供

日本經團聯（日本經濟團體聯合會的簡稱）所調查的「企業招募員工時重視的特質」，其統計數據之轉變也非常有趣，這與「在職場中受傷」有什麼關聯呢？接下來，我們就來總結這個話題。

「能力標準」不斷變動。圖片來源：采實文化提供

看到這份排行榜時，大家是否觀察到一個現象？

根據經團聯過去二十年的調查，「溝通能力」一直穩居「企業最重視的人才特質」與「企業重視的應屆畢業生能力與資質」排行榜第一名。

勅使川原真衣認為，這正好成為一種巧妙的機制，使人難以在職場上公開表達受傷的感受。因為是否在職場中受傷，被歸結為個人問題，尤其是個人的能力問題，特別是「溝通能力」，而這種邏輯極具說服力。

《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供

把「職場傷」怪在你身上？溝通能力變成最無情的鍋

請大家試想，個人需具備的能力中，包含「溝通能力」不奇怪嗎？

畢竟，只有當「他人」存在時，才有所謂的溝通。

《流星》劇照。圖片來源：tvN

換句話說，溝通在本質上具有雙向性，且需視情境與關係而定，個人無法單方面決定其優劣或排名。

雖然不是光靠個人努力就能解決，也不管人們是否意識到，社會卻始終極力推崇溝通能力。

在職場環境中的行事才能，被籠統歸結為溝通能力，並讓它承擔一切責任。

「在職場中受傷」應屬於互動關係的問題，卻被巧妙轉化成個人溝通能力問題，讓組織無須對員工的職場適應提供任何協助，反將「順利完成工作」視為一種溝通能力，不斷加以要求。

《流星》劇照。圖片來源：tvN

如此一來，確實會讓人感到疲憊不堪。只可惜如同前面所述，當職場傷害被當做個人能力出問題時，一旦有人嘗試表達自身困境，獲得的回應往往可想而知。

溝通能力不好的人，才會在職場中受傷，你自己加油吧！

這種事不關己的回應，讓人感到孤立無援。以「溝通能力不佳」做擋箭牌，讓員工無法訴說自己在職場中受傷，這樣的環境已然被完美塑造出來。

圖片來源：采實文化提供

本文摘自：《化解職場內傷：獻給在工作、生活、績效與人際壓力中疲憊掙扎的主管與上班族》，勅使川原真衣著，采實文化出版