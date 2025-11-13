抗生素使用增加憂鬱症及焦慮風險

無可否認地，太多人相信「速效」的藥物，孰不知，這樣子的觀念卻是引發各種疾病的主因。

最常見到的例子就是「抗生素」！

「抗生素」是近七十年來才被人類使用以對抗細菌，期待透過它來抑制細菌生長或殺死細菌。然而，由於近年來由於醫療界的為了短期內控制「症狀」之行為與一般民眾以為症狀被控制就是疾病痊癒的不正確用藥觀念，導致已經出現抗藥性現象。

西醫的發展過程中最核心的想法就是找出細菌及病毒之間的差異，並進而視菌種與病毒的特性研發藥物。

令人難過的事實是，幾乎所有的西醫師早已背離核心思想，捨棄曠日廢時的細菌培養階段，直接跳到使用廣效抗生素。結果，卻是在還沒有確定壞菌是否已經被消滅之前，好菌也一併被消滅的情況下造成食慾不佳。

試想，沒有了食慾，身體有可能達到西醫理論中所要求之每個人每天必須有1500大卡熱量以維持生理組織運作的標準？

2015年臨床精神病學期刊上的一篇論文就明確地指出，重複使用「抗生素」與憂鬱症及焦慮具有正向關係（https://europepmc.org/article/med/26580313），在2020年的精神病學研究期刊上也有研究持同樣的看法，並明確地點出憂鬱症的產生就是腸道的菌種平衡受到破壞而導致腸-腦軸（brain-gut xis）關係被破壞的結果（https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119303701）。

「土居中州」的原則一直指導中醫在處理疾病時必須保持腸胃功能。然而，清末民初以降，大多數的人卻已在追求「速效」的目標中忘記了，一旦消化功能受到抗生素的影響而出現低落現象時，新生的細胞怎有可能趕得上死亡細胞速度的狀況，身體還能夠正常地運作嗎？

所以，抗生素的濫用與癌症人口及年紀愈來愈年輕有沒有正向的關係？這一個議題值得你我的正視。