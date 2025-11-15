破產到翻身的真實故事：一件「婚禮西裝」，如何讓一個男人娶到愛人、找到夢幻工作？

在法國，有一名男子破產、窮到差點成為街友，卻靠著一件「貼滿商標的結婚西裝」，到

不只籌到了婚禮費用，還意外找到夢幻工作。這則新聞，讓我滿滿感動。

一個連婚禮都辦不起的男人

這個名叫勒努夫（Dagobert Renouf）的男子，是一名業務員。

他和未婚妻普里妮娜（Anna Plynina）訂婚許久，卻因為經濟困難，一直無法舉辦婚禮。

今年夏天，他甚至破產到連房租都付不出來， 一度差點露宿街頭。但就算如此，他仍想為心愛的人，準備一場「有尊嚴的婚禮」。

他說：「我不希望她覺得，我們的愛只能在困境裡低頭。」

沒錢沒辦法？不，他靠的是創意

走投無路的他，靈機一動：

「既然沒錢，也許我能靠創意來賺錢。」

於是，他在社群平台 X（前 Twitter）上發文：

只要願意贊助的公司，都可以把商標印在他結婚當天的西裝上。

一開始大家以為他在開玩笑。有網友留言說：「如果你真的這麼做，我給你500歐元（約新台幣17,000元）。」

沒想到，玩笑變成真事。

從玩笑到爆紅：企業爭相贊助

越來越多企業加入響應。從街角小店，到新創公司，都想成為其中一員。

短短數週，他賣出26個「廣告欄位」，共募得1萬美元（約新台幣30萬元）。婚禮當天，他穿上那件「贊助商戰袍」，滿版的商標從肩膀一路延伸到袖口。

這件特製西裝花費5,200美元（約新台幣16萬元），扣除稅金與婚禮費用後，他甚至還有盈餘。

他笑著說：

「我不是在賣尊嚴，而是在證明： 就算沒有錢，也能用創意去完成夢想。」

更戲劇的轉折：夢幻工作找上他

婚禮報導一出，一家紐約新創公司看到他的故事，被他的行銷概念與執行力深深打動，主動聯繫他，並邀請加入團隊。

一個從破產到幾乎街頭的男人，靠一個點子，不只娶到愛人，還找到人生的全新起點。

這不只是新聞，是一堂人生課

我很喜歡這個新聞，因為它說明了一件事：

有時候人生最難的時刻，不是逼你去放棄，而是要你去創造。

勒努夫沒有抱怨環境，也沒有坐等奇蹟，而是把「窮到只剩創意」的自己，變成機會的起點。

很多人會在意「這樣丟不丟臉？」但他在意的是：「我能不能讓愛的人更幸福？」

這種在絕境裡還願意為夢與愛想辦法的人，才是真正的浪漫。

在這個充滿比較、標籤與壓力的時代，也許我們都該學學這位法國男子的勇氣。

別怕被笑，別怕做出與眾不同的選擇。只要是為了愛、為了夢、為了更好的自己，哪怕方法再奇怪，那都是最美的努力。

絕境，不可怕。可怕的是你以為「絕境」就什麼都不能做。

生活有時候會逼我們走到牆角，但也正是在那個角落裡，你才會找到被忽略的光。

當命運把你推進死角時，別急著絕望。那往往是上天在逼你，創造出一條屬於自己的生路。

