有人閃兵，他們卻搶著上戰場 | 「不閃兵」的骨氣

當代有人閃兵，古人卻搶著上戰場？

近日，藝人「閃兵事件」在各大社群平台上掀起了軒然大波。

有人痛批「身為公眾人物卻規避責任」，也有人冷嘲「能閃則閃」。這起事件不只是單純的兵役問題，更深層地觸動了社會對「責任」與「榮譽」的討論。

兵役制度可以有檢討空間，社會觀點也可以百家爭鳴。但在歷史的長河裡，有許多古人不但不逃避戰場，反而把「從軍」視為一種榮耀與志向。他們用行動詮釋「責任」二字的重量。今天，我們就來認識三位熱愛從軍、不閃兵的古人吧！

忠貞不渝的象徵──岳飛

南宋時期的岳飛，是中國歷史上最廣為人知的抗金名將之一。他的故事，不只是戰功彪炳，更是一段鐫刻在文化記憶中的「忠」的象徵。

年輕時，他立志報效國家，在出征前，母親親手在他背上刺下「盡忠報國」四個大字。那不只是一場刻骨銘心的疼痛，更是一種不容退縮的承諾。從此之後，岳飛把這四個字視為畢生信念。

他率兵抗金，屢屢打勝仗，讓敵人聞風喪膽。他的名言「壯志飢餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血」，至今仍讓人熱血沸騰。

對岳飛而言，「上戰場」不是不得已，而是使命；不是閃避，而是迎戰。這種精神與今日社會「能不去就不去」的心態，形成鮮明對比。

聞雞而起，奮勇報國──祖逖

「聞雞起舞」是一個家喻戶曉的成語，但它背後的故事，其實比成語本身更令人動容。

祖逖生活在晉代，國家動盪不安，外患環伺。他深知國勢危急，心中立下志願：「我要成為保衛國家的那個人。」

某天清晨，他被雞鳴聲驚醒，猛然意識到時間不能浪費。於是他立刻起床，在院子裡練武，每天清晨不間斷，風雨無阻。

這份自律與熱血，讓他終於有了能真正上戰場的實力，也讓他後來成為朝廷倚重的大將。

「聞雞起舞」從此成為激勵後人的成語，象徵把握時機、奮起行動，也展現了古人對「從軍」這件事的自發熱情。

放下筆，拿起劍──班超

如果說岳飛代表「忠」，祖逖代表「志」，那班超則代表「選擇」。

班超出身書香世家，是著名史學家班固的弟弟。不同於哥哥，他並不想一輩子困在筆墨之間。

年少時，他靠抄書養家，有一天抄得心灰意冷，放下筆感慨：「大丈夫應該效法傅介子、張騫，立功邊疆，保家衛國，怎能一輩子困在書桌前！」

說完，他真的行動了。班超毅然投筆從戎，踏上西域戰場。憑藉智慧與膽識，他成功穩定西域局勢，立下赫赫戰功，成為一代名將。

「投筆從戎」這個成語，也因此流傳千年，用來形容棄文從武、立志報國的精神。

責任，不只是一紙兵單

回到現代，當兵對許多人來說或許是一種「制度」；

但對這些古人來說，它是「信念」、「理想」，更是「責任」。

我們當然不能直接把古代的價值觀，生硬套用在當代的社會制度上。但不可否認的是，那些不閃避、不推託的精神，的確有它的啟發價值。

岳飛的「盡忠報國」、祖逖的「聞雞起舞」、班超的「投筆從戎」——這些故事提醒我們，真正的榮耀，往往不在逃避中誕生，而是在承擔中綻放。

我們無法決定制度是否完美，也無法左右他人的選擇。

但我們可以決定自己如何看待「責任」。

或許我們不一定都得穿上軍裝，但在面對各自的人生責任時，我們都能選擇是「推三阻四」，還是「聞雞起舞」。

這，才是歷史留給我們最深刻的啟示。