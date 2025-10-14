2025-10-14 17:11 國文老師｜謝蓁
在3C與影音的世代，我們正失去『對話』的能力：3個方法，幫你重建人與人之間的溝通力
那天中午，我難得有一節空堂。
腦中閃過「可不可」三個字，立刻被久違的嘴饞打敗。
我打算點杯「春芽冷露」，那是我學生時期最愛的味道。
「我要無糖，完全去冰。」我帶著微笑說。
店員頭也不抬，手指機械地按著POS機，淡淡回道：「我們現在沒有完全去冰喔。」
我愣了一秒：「那現在有什麼呢？」
「只有去冰，或常溫。」
「那就常溫好了，謝謝。」
短短幾句，沒有眼神交會、沒有表情起伏。
我走出店門時，手裡雖然多了一杯飲料，
心裡卻覺得那一段互動——像自動販賣機一樣冰冷。
幾天後，我想讓自己從「老師」與「媽媽」的角色抽離。
把孩子送去幼兒園後，悠閒地走進圖書館旁的星巴克。
看著玻璃櫃裡的麵包，我隨口問店員：「請問你們有軟法嗎？」
她回道：「我們沒有麵包喔，只有蛋糕。」
我愣了一下，因為眼前明明一整排可頌。
我尷尬地笑笑問：「那這些是假的嗎？」
她的語氣依舊平淡：「那是蛋糕啊。」
我決定深呼吸，試著再多說一句：「那我可以點這個可頌嗎？」
這次她抬起頭，語氣終於柔和：「妳要哪一個口味？」
我笑了。
原來，有時只要多一句問話、多一點耐心，機械的對話，也能轉成真實的互動。
我們都太習慣「不說話」了
回想那兩次經驗，我發現自己其實也在變化。
我越來越常選擇用手機點餐、網路購物、AI客服，
因為「不需要開口」，就能得到結果。
但這樣的便利，也讓我們漸漸失去一種能力——與人真誠對話的能力。
在教育現場，我常看到學生能拍出流暢的短影音，卻在面對人時支支吾吾、詞不達意。
他們會用表情符號表達情緒，卻不會用語言說出「我覺得難過」。
會在聊天室打出「哈哈哈哈」，卻在現實中笑得尷尬。
不只是孩子，大人也一樣。
我們的語言越來越簡短、越來越效率，但那份「理解對方」的耐性卻越來越少。
網路的即時回覆，取代了傾聽；社群上的按讚，取代了真誠的回應。
有時我們不是「不會說」，而是「懶得說」。
因為要對話，就可能會被誤解、被否定、被冒犯。
久而久之，大家都選擇沉默，用滑動螢幕取代互動。
從心理角度看：我們為什麼不願意開口？
心理學家曾指出，現代人的社交焦慮，往往不是因為害怕人群，而是因為害怕「即時反應」。
面對面的對話太真實，那份眼神、語氣、停頓，會讓我們暴露真實的情緒。
而在網路上，我們可以修飾、刪改、選擇不讀不回。
虛擬世界讓人有「控制感」，真實對話則讓人感到「不確定」。
於是我們漸漸逃避，逃避尷尬、逃避衝突，也逃避情感的深層連結。
那我們該怎麼重新學會「說話」？
1️⃣ 練習直視與傾聽
當對方說話時，放下手機、看著他的眼睛。
別急著插話，也別只等著回應。
傾聽，不只是聽字句，而是理解語氣背後的情緒。
2️⃣ 讓語言重新有溫度
別只用「嗯、好、OK」結束對話。
試著多說一句：「我懂你」、「我也會有這樣的感覺」。
這些看似多餘的句子，其實是溝通的潤滑劑。
3️⃣ 給自己一段「無3C時光」
每天抽出15分鐘，關掉螢幕，觀察人、閱讀、寫字。
當你重新聽見自己的思緒，也就更能理解他人的語言。
最快的科技，最慢的心
我們活在一個「鍵盤、螢幕」的世界， 點餐、付款、聊天、購物都只需幾秒。
但我們忘了，真正的連結需要時間。
在這個以速度為榮的時代，或許我們更需要練習「慢一點」。
慢慢說、慢慢聽、慢慢回應。
因為最有溫度的科技，從來不是冷冰冰的螢幕，而是那個願意抬頭、微笑、回一句：「妳好」的人。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數