在3C與影音的世代，我們正失去『對話』的能力：3個方法，幫你重建人與人之間的溝通力

2025-10-14 17:11 國文老師｜謝蓁

那天中午，我難得有一節空堂。

腦中閃過「可不可」三個字，立刻被久違的嘴饞打敗。

我打算點杯「春芽冷露」，那是我學生時期最愛的味道。

「我要無糖，完全去冰。」我帶著微笑說。

店員頭也不抬，手指機械地按著POS機，淡淡回道：「我們現在沒有完全去冰喔。」

我愣了一秒：「那現在有什麼呢？」

「只有去冰，或常溫。」

「那就常溫好了，謝謝。」

短短幾句，沒有眼神交會、沒有表情起伏。

我走出店門時，手裡雖然多了一杯飲料，

心裡卻覺得那一段互動——像自動販賣機一樣冰冷。


幾天後，我想讓自己從「老師」與「媽媽」的角色抽離。

把孩子送去幼兒園後，悠閒地走進圖書館旁的星巴克。

看著玻璃櫃裡的麵包，我隨口問店員：「請問你們有軟法嗎？」

她回道：「我們沒有麵包喔，只有蛋糕。」

我愣了一下，因為眼前明明一整排可頌

我尷尬地笑笑問：「那這些是假的嗎？」

她的語氣依舊平淡：「那是蛋糕啊。」

我決定深呼吸，試著再多說一句：「那我可以點這個可頌嗎？」

這次她抬起頭，語氣終於柔和：「妳要哪一個口味？」

我笑了。

原來，有時只要多一句問話、多一點耐心，機械的對話，也能轉成真實的互動。

我們都太習慣「不說話」了

回想那兩次經驗，我發現自己其實也在變化。

我越來越常選擇用手機點餐、網路購物、AI客服，

因為「不需要開口」，就能得到結果。

但這樣的便利，也讓我們漸漸失去一種能力——與人真誠對話的能力

在教育現場，我常看到學生能拍出流暢的短影音，卻在面對人時支支吾吾、詞不達意。

他們會用表情符號表達情緒，卻不會用語言說出「我覺得難過」。

會在聊天室打出「哈哈哈哈」，卻在現實中笑得尷尬。

不只是孩子，大人也一樣。

我們的語言越來越簡短、越來越效率，但那份「理解對方」的耐性卻越來越少。

網路的即時回覆，取代了傾聽；社群上的按讚，取代了真誠的回應。

有時我們不是「不會說」，而是「懶得說」。

因為要對話，就可能會被誤解、被否定、被冒犯。

久而久之，大家都選擇沉默，用滑動螢幕取代互動。


從心理角度看：我們為什麼不願意開口？

心理學家曾指出，現代人的社交焦慮，往往不是因為害怕人群，而是因為害怕「即時反應」。

面對面的對話太真實，那份眼神、語氣、停頓，會讓我們暴露真實的情緒。

而在網路上，我們可以修飾、刪改、選擇不讀不回。

虛擬世界讓人有「控制感」，真實對話則讓人感到「不確定」。

於是我們漸漸逃避，逃避尷尬、逃避衝突，也逃避情感的深層連結。


那我們該怎麼重新學會「說話」？

1️⃣ 練習直視與傾聽

當對方說話時，放下手機、看著他的眼睛。

別急著插話，也別只等著回應。

傾聽，不只是聽字句，而是理解語氣背後的情緒。

2️⃣ 讓語言重新有溫度

別只用「嗯、好、OK」結束對話。

試著多說一句：「我懂你」、「我也會有這樣的感覺」。

這些看似多餘的句子，其實是溝通的潤滑劑。

3️⃣ 給自己一段「無3C時光」

每天抽出15分鐘，關掉螢幕，觀察人、閱讀、寫字。

當你重新聽見自己的思緒，也就更能理解他人的語言。


最快的科技，最慢的心

我們活在一個「鍵盤、螢幕」的世界， 點餐、付款、聊天、購物都只需幾秒。

但我們忘了，真正的連結需要時間

在這個以速度為榮的時代，或許我們更需要練習「慢一點」。

慢慢說、慢慢聽、慢慢回應。

因為最有溫度的科技，從來不是冷冰冰的螢幕，而是那個願意抬頭、微笑、回一句：「妳好」的人。

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#互動 #可頌 #人際溝通 #工作職場 #育兒教養

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

2025-10-04 18:05 張瑜老師上課了
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

在新竹，升學有多逼死人？國中會考成績公布，新竹地區再度被稱為「5A產地」。根據心測中心統計，新竹地區14所學校的5A達成率平均超過12%，最高甚至達56.25%，905名考生拿到5A以上，占比高達兩成。網友驚呼「在新竹沒5A活不下來」，升學壓力可見一斑。就在家長焦慮聲四起時，補教名師張瑜發文直言，新竹尤其是竹北，正在上演一場「升學邏輯大轉變」。

「流川楓邏輯」掀竹北新風潮：離家近才是真強者

張瑜以〈竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演〉為題指出，以往學生選校的標準是「只看分數、拚第一志願」，但如今在竹北，越來越多家長寧願孩子少花時間通勤，也不願硬擠進明星高中。他形容這股潮流就像《灌籃高手》的流川楓，「因為離家近」而選了名氣不大的湘北高中，背後邏輯是「我去哪裡都能是最強」。

這樣的心態，正成為竹北教育圈的新顯學。張瑜說：「不少家長直接告訴我，只想讓小孩能睡到七點再上學。」他直言，這不是偷懶，而是理性選擇，背後有三大現實原因。

「繁星效應」翻轉遊戲規則　鳳尾不再吃香

首先是「繁星推薦」制度改變了升學邏輯。以往家長奉行「寧為鳳尾不為雞首」，但如今「第二志願搶進前1%」反而更有實際效益。張瑜指出：「高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。」換句話說，家長不再盲目追求傳統名校，而是重視「在校表現名列前茅」的實質機會。

新竹升學焦慮蔓延　「5A」成日常問候語

今年新竹5A比例居全台之冠，甚至有網友開玩笑：「在別的縣市問幾個A，在新竹要問你5A幾個+？」。許多家長感嘆「小孩還在幼稚園就開始焦慮」，也有人指出「非頂端學生最可憐」。在這樣的氛圍下，「放棄第一志願、就近求穩」反而成為一種務實策略。

張瑜認為，竹北已經進入「新天龍國模式」：家庭條件普遍優渥，許多學生早早規劃出國讀書，甚至高二就轉學。既然未來目標是海外大學，「哪間高中就讀」變得沒那麼重要。

竹北升學邏輯正「由上而下瓦解」

教育界人士分析，竹北家長的觀念轉變，反映出台灣升學體制的分流現象。「過去是『考上建中北一女就贏』，現在是『上哪裡都能繁星、出國、申請頂大』。」隨著竹北、六家等高中崛起，加上交通便利與生活品質高，這些「就近學校」正逐漸形成新的升學聚落。

張瑜預言：「未來竹北的高中，只要離家近，分數只會越來越高。」他提醒家長，想要就近就讀，恐怕也得更早準備、拚得更兇。

張瑜老師全文 《竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演》

你以為選高中就是看分數？錯！在竹北，選高中的邏輯正在偷偷改變。

我在台中讀國三那年，書桌上天天貼著第一志願四個大字，想靠「阿Q精神」逼自己拚上夢想學校。最後，沒上。

但我有一個朋友，邏輯完全不同。他可以上我們考區第一志願，卻最後放棄。 理由只有一句： 「太遠了。」

是的，因為通勤單程超過一小時，他毅然決定就近讀一所普通公立高中。一所好幾年來都沒人考上頂大的學校。

我瞬間想到《灌籃高手》： 流川楓，你為什麼選湘北？」「因為離家近。」當年的流川楓，國中就是球場傳奇，各校搶破頭，結果他挑了一所籃球沒名氣但離家最近的學校。因為他相信——我去哪裡都能是最強。

我朋友，跟流川一樣帥，一樣有自信。

這種想法，放在以前很特別。但放在現在的竹北？越來越多人這麼幹。 不少家長直接告訴我：「我只想要一間能讓小孩睡到早上七點再起床的高中。」 為什麼？三大原因

1️⃣ 繁星計畫改變了遊戲規則：「寧為鳳尾不為雞首」漸漸退流行。反而是「第二、第三志願搶進 1%」更實際。 高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。

2️⃣ 考試不是唯一出路：這幾年太多第一志願的學生，後來一樣迷茫。反而是那些抓住興趣、找到方法的人，能把熱情當職涯，在快速變動的社會找到舞台。未來的大學都隨便了，還會在意哪一所高中嗎？

3️⃣ 出國早就寫在劇本裡：竹北，新天龍國。條件好的家庭一大堆。 許多人早早規劃好小孩出國，慢則研究所，快的話高二就直接轉學。 所以高中在哪裡？不重要。 -

這代表什麼？未來竹北的高中，只要「離家近」，分數只會越來越高。 竹北高中、六家高中，還有幾所正在籌備的新高中， 都會因為「近」＋「排名效應」而持續上升。 想要就近讀？ 不好意思，以後可能得更拚才行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #職涯 #籃球 #氛圍

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

2025-10-04 14:45 女子漾／編輯張念慈
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

花蓮光復鄉災後復原工作持續進行，中秋連假首日湧入萬名志工，被稱為「鏟子超人」的民眾從全台各地趕來支援。台灣足球發展協會理事長、知名球評石明謹今日在臉書分享現場趣事，笑稱「治安太糟了」，因為他才休息五分鐘，鏟子就被「幹走」。原來，那把鏟子並非遭竊，而是被另一名志工順手拿去繼續挖水溝，「人休息，鏟子不停工」，暖心一幕全網都感動。

志工爆量　「共享鏟子」成默契

石明謹表示，災區志工人數遠超過裝備數量，許多人乾脆採「共用鏟」方式工作。現場形成默契：誰手上空著就接過鏟子繼續鏟，不分彼此。他笑說：「我放著休息一下，結果鏟子比我還忙。」

據了解，台鐵光復站上午進站人次已突破萬人，志工從北中南各地湧入，救災工具幾乎供不應求，成為最貼地氣的「共享經濟」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

網路瘋傳　「共鏟黨」哏洗版

貼文曝光後，留言區湧入上千網友接力玩諧音哏，從「鏟無人道」、「鏟絕人還（用完會還）」到「共鏟黨」、「無鏟階級」、「你的財鏟就是我的財鏟」，笑梗不斷。

有人感嘆「偷鏟子的人比偷懶的還多」，也有人留言：「看到這畫面怎麼眼眶濕濕的」，笑中帶淚地說，「這是台灣最溫暖的治安太差」。

網友也點憑自己的感動「那不是偷，是幫你繼續鏟」、「鏟子在別人手上，也在幫你完成那份心意」，不少人直言這是「最動人的共鏟現場」。有志工分享：「一把鏟子三個人輪著用，沒有人喊累，大家只想讓家園快點乾淨起來。」

石明謹：不是鏟多少，是告訴災民「你沒被丟下」

石明謹稍晚也貼出多張災區照片，畫面可見多處民宅仍被厚重泥土掩蓋。他說：「如果這是你家，你會不會希望有人來幫你？」強調志工到場的意義，不在於鏟走多少泥，而是傳遞「距離再遠，家就是家、家人就是家人」的信念。他也呼籲更多人加入志工行列，「能幫多少不重要，重要的是讓災民知道，他們沒有被拋下」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

醫師提醒：「鏟子不休息，人一定要休息」

不少前線醫師也在留言區提醒「鏟子超人」們注意身體，建議每工作30至45分鐘就補水與電解質，避免中暑、抽筋與脫水。臨時醫療站統計，不少志工因天氣炎熱、連鏟數小時導致體力透支，呼籲大家「幫人也要保重自己」。

#鏟子超人

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

2025-10-02 13:08 張忘形
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路

台北捷運「博愛座」更名為「優先席」後，依然紛爭不斷，一名老婦持包揮打坐在優先席的年輕乘客，該乘客隨後起身以腳反擊，老婦跌坐對面座位，引發「是否動手」、「是否該讓座」等爭議。溝通表達教練張忘形在社群撰文表示，「幸福者退讓，但不一定要讓座」，更提醒「幸福的人要記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上人生，也不要因為遇到幾個北七就失去了善良。」

張忘形：幸福者退讓，但不等於一定要讓

對於「飛踢事件」掀起的論戰，張忘形直言：「動手就輸」。他分析，真正的問題不在於「該不該讓座」，而是「誰更不能失去」。一腳踢下去，年輕人可能失去的比想像中多：金錢、名譽、甚至人生走向。

他強調，「幸福者退讓」不是懦弱，而是智慧的自保。面對攻擊者，最聰明的做法不是動手，而是「錄影＋大聲宣告＋請站務人員介入」，既能保護自己，也能避免陷入法律糾紛。張忘形更指出，「讓座是選擇，不是義務」，倘若有人以怒氣和攻擊來要求，那已經不是禮讓，而是踩線。

網友意見：一腳踢出「大快人心」還是「法律風險」？

事件在社群引爆激辯，網友分為兩大陣營。一派直呼「看了好爽」，認為這一腳是替長期遭遇「倚老賣老」的人出了一口氣，「終於有人敢反擊」。有人更說，「年輕人還收力了，不然早就重傷」。

另一派則憂心，「暴力不能解決問題」，若老婦因此受傷，年輕人恐面臨賠償甚至刑責，直言「這不是正當防衛，而是打人」。也有聲音要求徹底檢討「優先席」存在意義，主張「真正有需要的人，不管在哪個座位，台灣人都會讓」。

博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片

張忘形全文如下

【幸福者退讓，但不一定要讓座XD】

大家應該都有看到那個博愛座影片，老實說我本來覺得阿就這樣啊，直到乘客直接給了一腳，老太太整個人飛到對面座位。

我那瞬間忽然....有點快樂。對，先承認其實我是很快樂的。畢竟我覺得「博愛座」三個字，不是給長輩坐的，是給年輕人罵的。不管你有多累，身體多不舒服，甚至你可能有隱疾，只要你坐在那個座位上，就是那個標靶，會有無盡的人來挑戰你。

尤其有些長者像是那些會巡邏的任務NPC，看到博愛座就發出語音：你知道這是博愛座嗎？不講理的、情緒性的、帶著攻擊性的，或像這個太太還附贈一記包包攻擊。

通常大部分人就是摸摸鼻子，直到這次事件，我看到大家直接沸騰「爽！這種就是欠教訓！」「被鐵板踢了吧！」「支持斗內，讓他多踢幾腳！」

但，也有一些人有不同立場「動手還是不對啦。」「他可能會被告耶，長輩說不定是生病了？」「喔這不是正當防衛，這就是打人」⠀

大部分人都在糾結誰對誰錯？但我自己覺得，這不太重要。我會思考的是，誰比較不能失去。萬一我這踢下去，她真的怎麼了，今天新聞就不是這樣了。而萬一嚴重一點，我可能會失去時間、錢、自由，跟家人愛人相處的機會，甚至我自己教溝通，大概也會被噴。

所以我這些年一直覺得幸福者退讓是對的，這不是懦弱，是我們不能失去的比較多。

萬一這一腳下去對方掛了怎麼辦？萬一對方有精神疾病反轉了怎麼辦？萬一對方家人比你還盧怎麼辦？萬一輿論剛好不站在我這裡怎麼辦？最重要的是，萬一我的人生從這裡開始，走向了一個糟糕的結局怎麼辦？

▋ 動手就輸了

我覺得以這個社會的期待，跟奇妙的氛圍上來說，在公眾場合時千萬不要動手。⠀嘴臭與錄影，我覺得是最棒的組合。嘴臭不是罵髒話，也不是人身攻擊，比較是挑釁+宣告。⠀

像是：「阿婆，妳這樣動手我已經錄起來了，我會提告唷」或是：「阿婆，你這樣碰我我覺得很不舒服，我感覺到被騷擾了」記得一定要加上「有沒有人可以幫我按鈴喊站務人員」這樣就不用離開座位，不要讓他得逞，但你又可以蒐集素材，不會進法院，還可以在社群幫她宣傳一波，

甚至高機率變新聞。

當然，我們也希望惡人被教訓，但有時候我們付出的代價可能更大。所以不要浪費我們的人生，去給一個不值得的人教訓。

▋ 難道不能溝通嗎?

阿當然，也一定會有人說「當時為什麼不跟她好好講？」「你為什麼不讓座？她都那麼老了，你換一個位子啊」聽起來像是善意，但我覺得這都有個潛台詞「是不是你沒做好，所以才被攻擊？」

我先說，我願意溝通，也願意讓座，但前提是我們還在一個可以對話的空間裡。有些人來，就是想發洩情緒。你一說話，她就說你態度不好；你不說話，她說你沒禮貌。你說多了，說你頂嘴；你說少了，說你是啞巴。

這時候其實你不是在溝通，你只是在跟一個人對戲，他嘗試著扮演受害者，並且用年紀告訴你的權力⠀

▋ 為什麼不讓座？⠀⠀

這個問題就更妙了，現場就有一大堆位子，到底為什麼要來這個座位呢？如果現場都沒位子，我覺得讓位可以討論，或是用有禮貌的請求，說不定對方就很願意讓；但用包包揮人、口氣充滿怒氣，那這就不是讓位問題，是感覺問題。⠀⠀

所以我覺得讓座是選擇，不是必要，溝通也是看對方的意圖，不是應該。畢竟有些人不是來聽你講道理的，是需要講物理的，喔不是，是不可理喻的⠀

有些人不是真的要博愛座，是要去踩人家的界線，習慣要求別人退讓，彰顯自己。⠀

▋ 幸福的人退讓，是因為擁有得更多⠀

離題了，我還是得說：學習是為了讓我們有更多的選擇，每個選擇都有獲得和代價。⠀

幸福的人，記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上自己，也不需要維持所謂的「善良」，去跟一個不講理的人糾纏。⠀但也不要因為這些北七，就失去了自己的善良；而當自己老了，有能力了，千萬不要變成這樣的人。

張忘形

張忘形

圖文故事/人際關係/溝通表達 培訓師。著作《順勢溝通：一句話說到心坎裡!不消耗情緒，掌握優勢的39個對話練習》、《忘形流簡報思考術：找到說服邏輯，讓你的價值被看見!》；具有Everything DiSC顧問、NLP執行師、ATD培訓大師等認證，授課時數超過一千五百小時，講演受眾超過一萬人次。 想知道更多請洽傳送門：https://portaly.cc/wanshing

#博愛座 #優先席

老公一過世婆婆逼媳婦房產過戶「錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子

老公一過世婆婆逼媳婦房產過戶「錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子

2025-10-08 10:14 女子漾／編輯張念慈
老公過世隔天婆婆逼房產過戶「我們家的錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子。女子漾AI製圖
老公過世隔天婆婆逼房產過戶「我們家的錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子。女子漾AI製圖

丈夫才剛過世，靈堂的香還沒燒完，婆婆卻開口談「財產」？律師劉韋廷近日在臉書分享一名三寶媽的故事，丈夫意外離世後，婆婆竟要求她「把房子、土地過給小叔管」，理由是「我們家的錢不能留給外人」。網友炸鍋：「照顧你們家十幾年，結果一夜之間變外人？」

婆婆開口要財產：「妳一個女人，以後還會再嫁」

劉韋廷分享，這名婦人抱著三個孩子走進事務所時，眼眶紅腫、整個人發抖。她哽咽說，老公走後，婆婆立刻開口：「那間房子、那塊地，要過戶回來給你小叔管，他會照顧妳們母子。」

她回問：「那三個孩子呢？」婆婆卻說：「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

聽到這裡，她心裡一陣刺痛，「原來在她眼裡，我只是守著他們家錢的女人。」

律師揭法律真相：婆婆恐嚇無效，財產依法屬妻子與孩子

劉韋廷表示，這樣的案例他見過太多，「當年結婚時說媳婦是女兒，結果兒子一走，媳婦就變外人。」

他強調，根據《民法》規定，若沒有留下遺囑遺產依法由配偶與子女共同繼承。婆婆若聲稱要「告媳婦拿回財產」，幾乎不可能成立。

「她只是想用恐嚇的方式逼媳婦低頭。」劉韋廷說，對方沒有法律依據，只是情緒與權力的壓迫。

專家提醒3步驟守護自己與孩子

劉韋廷建議，遇到類似狀況的喪偶女性，務必冷靜、依法保護自己與子女權益：

1.不要簽文件：凡涉及「放棄繼承」或「過戶」的書面資料，一律暫緩。

2.保存證據：保留對話紀錄、簡訊或任何威脅內容，必要時可作為法律依據。

3.規劃保障：可為自己與孩子購買保險、設立信託，並依《民法》第1193條預立遺囑與監護人指定，確保孩子未來有人照顧。

他最後安慰那位婦人：「妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山。妳不是在爭遺產，而是在守護妳的家。」

網友心疼又憤怒：婆婆也是外人吧？

文章曝光後湧入網友情緒爆鍋，不少人痛罵：「照顧公婆時是自己人，爭產時就變外人？」、「婆婆自己也是外姓嫁進來的外人啊！」也有人呼籲女性要懂法律，「別被情勒綁架，拿起法律武器保護自己。」

有網友心疼表示：「看完眼淚掉下來，女人真的要懂法律。」、「最心寒的不是財產，而是那句外人。」、「這位媽媽好勇敢，她不是弱者，她是孩子的靠山。」

劉韋廷全文：《老公剛過世，婆婆就說：錢不能留給我這個外人》

老公突然走了，什麼都來不及。

那天，我抱著三個孩子，還在哭，婆婆就說：「等一下有空，我們要談談財產的事。」

我愣住：「什麼財產？」

婆婆說：「妳老公以前繼承的那些地和房子，現在應該都要過戶回來，給你小叔管，反正他會照顧妳們母子。」

我還在發抖，她又補了一句：「我們家的錢，不能給外人。」

外人？

我抬頭看著婆婆，突然笑了。

我嫁進這個家十幾年，從懷孕、坐月子，到照顧公公婆婆生病，哪一天我不是這家的人？

怎麼老公一走，我就變外人了？

我問她：「那三個孩子呢？他們也是外人嗎？」

婆婆說：「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

我心裡一陣刺痛。

原來，在她眼裡，我再怎麼努力，都不算是家人。

在她眼裡，我不是媳婦，是「守著他們家錢的女人」。

她說：「如果妳不把房子過給小叔，我就告妳，把遺產拿回來。」

那一晚，我整夜沒睡。

看著三個熟睡的孩子，我只想問——

「為什麼我老公死了，連我們一家活下去的權利都要被拿走？」

這位太太一走進我 #劉韋廷 律師的事務所。

她整個人神情恍惚，眼眶紅腫，她坐下沒多久，就低著頭對我說：

「律師，我老公剛走不久。婆婆叫我把老公留下的房子、土地都過戶給小叔，她說小叔會照顧我們母子，但不希望他們家的錢流到外人手上。」

「可是…我只是家庭主婦，沒有工作，小孩又都還小。如果我把這些財產都給了小叔，我該怎麼養大三個孩子？」

「婆婆還威脅我，如果不過戶，她就要告我，把財產拿回去。她說我只是外人…」

我靜靜聽著，沒有立刻回答。

因為這樣的故事，我已經聽過太多次。

當年結婚時，公婆說「我會把媳婦當女兒對待」。

結果兒子一過世，媳婦就成了「外人」。

我看著她說：「妳知道嗎？法律上，現在這些財產是妳和妳三個孩子的。婆婆如果真的要告妳，要拿回去，機會非常非常小。她只是在用『恐嚇』的方式，逼妳低頭。」

她抬頭看著我：「真的嗎？那我不用怕她告我？」

我點點頭：「不用。妳現在最該做的事，是保護妳和妳的孩子。」

我接著告訴她幾件事：

可以為自己和孩子買 #保險，先把生活的安全感穩住。

把部分財產設立 #信託，讓孩子在成年前有生活費，不會被誰奪走。

可以預立 #遺囑，可以依《民法》第1193條，指定孩子的監護人，

如果有天妳真的不在了，至少還有一個妳信任的人能照顧他們。

她聽完後，沉默很久，最後說了一句話：「律師，我只是想要把孩子平平安安養大，為什麼會這麼難？」

我看著她，心裡很酸。

因為我知道，她不是在爭遺產，她只是在守護自己的家。

我告訴他：「妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山。」

有時候，一個女人最勇敢的事，就是在所有人都要她放棄的時候，還能堅持撐下去。

#媳婦不是外人 #遺產糾紛 #婆媳關係 #法律與人情

#遺產 #繼承 #遺囑 #過世 #信託

快查保單！花蓮天災失蹤可以理賠嗎？專家示警：「這條件」沒滿足保單變廢紙！

快查保單！花蓮天災失蹤可以理賠嗎？專家示警：「這條件」沒滿足保單變廢紙！

2025-10-08 09:41 女子漾／編輯張念慈
樺加沙颱風重創花東地區，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。圖／聯合報系資料照片
樺加沙颱風重創花東地區，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。圖／聯合報系資料照片

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午發生溢流，造成光復鄉嚴重災情。截至10月7日下午，根據中央災害應變中心統計，已造成18人死亡、6人失聯、157人受傷。由於天候持續不穩、地勢坍塌，富田一街一帶昨日下午4時許傳出屍臭味，搜救人員與搜救犬持續進行搜索，盼儘快尋回失蹤者。

除了現場救援進度外，災後家屬最關心的問題之一，就是「保險理賠能不能申請？」。對此，銳思風險管理顧問有限公司首席顧問顏宏斌指出，許多人以為只要「天災失蹤」或「登山意外」就能領理賠，但實際上程序繁瑣、條件嚴苛，稍有不慎保單就可能變成廢紙。

天災失蹤 ≠ 馬上能領理賠！必須等「死亡宣告」生效

顏宏斌指出，若民眾在地震、山洪或堰塞湖等天災中失蹤，即便警方或搜救隊確認現場極可能已罹難，家屬仍無法立即向保險公司申請壽險或意外險理賠。他強調：「保險公司沒有『死亡證明』是不會賠的！」

依《民法》第23條規定，若屬於天災造成的失蹤，家屬需等待滿1年後，向法院聲請「死亡宣告」才能申請理賠。

但即使拿到死亡宣告，也只代表法律上推定「死亡」，無法證明「死因屬於意外」，因此保險公司仍可能以「無法確認意外原因」為由，拒絕理賠意外險。

登山或救災殉職也可能「不賠」？關鍵在主因與活動條款

針對近期救難志工與登山者頻傳傷亡事件，顏宏斌進一步指出，許多人誤以為「意外身故就一定賠」，但保險公司在審核時，常以以下幾項理由拒賠：

1.主張為自殺或故意行為：若被保險人近期有經濟困難或留下遺書，保險公司可能以「故意造成死亡」為由不賠。

2.主因非意外而是疾病：若人在登山時因心肌梗塞或高山症先行死亡，即便之後發生墜落，主因仍為「疾病」，屬於意外險除外範圍。

3.活動列入不保清單：若保單條款明載「不承保登山、潛水、滑雪」等高風險活動，理賠將自動排除。

4.個人重大過失：如颱風天硬要觀海、警戒區域違規進入等，保險公司可能主張「可預見風險卻仍故意暴露危險」，拒賠理賠。

他提醒：「只要不是故意導致事故，即便有判斷失誤，也不該被歸為『重大過失』而拒賠。」

專家提醒：檢視保單內容、確認「除外條款」最重要

顏宏斌呼籲，許多民眾投保多年卻不清楚自己買的是什麼，尤其是意外險與壽險的界線。他建議：

1.檢查是否有明確載明「天災失蹤」相關保障。

2.了解「登山、潛水、救災活動」是否被排除。

3.若從事高風險職業（如搜救、消防），應另行加保「特定職業意外險」

「保險不是等出事才看，而是事前要知道能不能保。」他強調，災難頻傳的年代，提前理解條款、保留理賠證據，是對家人最實際的保障。

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

顏宏斌全文：別讓保單變廢紙！搞懂「天災失蹤」與「登山意外」的理賠迷思

最近天災、山難的新聞好多，真的讓人很揪心。除了祈禱平安，很多醫師朋友私下問：「如果真的出事，我的保險會賠嗎？」

今天不講廢話，直接說明兩個常搞錯的保險迷思

這篇文你可以用不到，但一定要分享給你的朋友知道！

⚠️迷思１：家人天災失蹤，可以馬上拿理賠金？（壽險、意外險）

答案：不行！一塊錢都拿不到！❌

你是不是也以為，人失蹤了就能申請理賠？不！「生死不明」還不等於「死亡」，而保險公司沒有「死亡證明」是不會賠的。

👉那怎麼辦？必須透過法律程序，向法院聲請「死亡宣告」。

- 一般失蹤： 7年。

- 天災失蹤： 1年！（例如 #地震、#山洪、#颱風）

✅ 特別提醒

聲請死亡宣告後，拿到相關文件，通常「壽險」就能順利理賠，但意外險仍無法理賠！

因為「死亡宣告」只推定「死亡」這件事，但無法證明死亡原因是『意外』。因此，保險公司可以此為理由，拒絕理賠意外保險金

⚠️迷思２：登山出意外，意外險一定賠？

答案：可以申請，但不保證賠得下來！

當理賠申請送到保險公司手上，他們可能會用以下幾個理由，跟你說「不賠」喔！

拒賠理由１：「這是自殺，屬於故意行為！」

意外險不賠故意行為。通常保險公司會主張是自殺（遺書、財務、短期投保），而拒絕理賠。

💡提醒：保險公司不想賠，要由保險公司負責舉證是故意自殺

拒賠理由２：「死亡主因是疾病、非意外！」

這是拒賠的大魔王：「主力近因」原則。

- 會賠的狀況： 一個健康的人，失足墜崖身故。

➡️ 死亡主因是「意外」。

- 不賠的狀況： 在墜崖前，已經因心肌梗塞或高山症而死亡。

➡️ 死亡主因是「疾病」，意外險就不賠。

拒賠理由３：「你玩的活動，在我們的不保清單上！」

部分保險公司DM，上面會有一行小小的字寫著：本保險不承保登山、潛水、滑雪等活動，如果你的活動剛好被列在「除外責任」裡，就掰掰了。

💡提醒：不在除外責任條款，保險公司就不能擴張解釋拒賠的理由

拒賠理由４：「這是個人重大過失，不算意外！」

天候不佳爬山、颱風天觀海，這種近乎「白目」的行為，保險公司可能會主張「可以預見後果具有危險」、而個人「故意」讓自己暴露在極端風險中，因此拒賠。

💡提醒：即便「重大過失」行為，只要並非故意引起事故、也並非故意導致死亡，就不能拒賠。

又或者，明知災區狀況不穩定，仍前往進行勘災、救災活動而受傷或死亡，也應可以理賠

結論

✅ 失蹤理賠： 天災失蹤要等滿1年拿「死亡宣告」才能申請，但意外險仍會拒賠！

✅ 登山理賠： 小心保險公司用「疾病」或「活動除外」當理由拒賠！

花點時間檢查你的保單吧！別讓你的保障，在你最需要的時候派不上用場。

#保險 #迷思 #地震 #心肌梗塞 #風險管理 #鏟子超人

