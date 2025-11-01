2025-11-01 10:01 潮健康
少吃、多動就能瘦？小心越減越胖！醫師：3大正確減重關鍵
許多人在減重路上投入大量時間與心力，卻發現「愈減愈胖」，甚至陷入反覆復胖的困境。專精減重治療的陳裕豪醫師提醒，錯誤的減肥方式不僅難以達成理想體態，還可能造成基礎代謝下降、荷爾蒙失衡，讓體重管理變得更加困難。要避免這樣的惡性循環，最重要的是理解身體運作原理，並採取正確方法。
為什麼會愈減愈胖？
醫師指出，許多人選擇的「速成減重」方式，正是造成復胖的元兇：
- 極端節食：短期大量壓低熱量，雖然體重迅速下降，但減去的往往是水分和肌肉，一旦恢復飲食，脂肪就會快速囤積。
- 不當用藥：部分人使用來路不明的減肥藥或偏方，可能導致心悸、失眠，甚至增加肝腎負擔，長遠來看對健康傷害更大。
- 忽略生活習慣：只追求短期飲食控制，而忽視睡眠、壓力與運動習慣，體重很快就會反彈。
醫師提醒正確的減重關鍵
想要減重成功並且不復胖，醫師建議應該把焦點放在以下三大核心：
一、保護肌肉量，才能維持代謝減重並不是只看體重數字，而是要同時維持或增加肌肉量。多攝取優質蛋白質，並搭配阻力訓練，才能讓基礎代謝率維持在健康水平。
二、營養均衡，而非盲目少吃醫師提醒，極端飲食可能影響營養均衡，對整體健康造成負擔。正確作法應該是控制熱量來源，減少精緻澱粉和高糖飲食，增加蔬菜與高纖食物。
三、建立長期生活模式「減重不是短跑，而是一場馬拉松。」醫師強調，規律作息、適度運動與心理壓力調適，才是體重管理能否長久維持的關鍵。
除了日常調整外，部分醫療團隊亦針對長期減重困難者，提供如低能量雷射等輔助方案。此類技術需經醫師個別評估後進行，部分初步研究曾探討其對於代謝調節的潛在影響，但實際效果可能因個人健康狀況而異，使用前應先諮詢專業醫師。
相較於自行嘗試未經驗證的方法，由合格醫療人員監督下的減重方式，能更有系統地評估身體狀況，協助使用者訂出更符合自身需求的體重管理策略，亦可降低健康風險。
根據美國國家衛生研究院（NIH）建議，每週減重0.5至1公斤屬於安全範圍。若減重過快，極可能代表減掉的是肌肉或水分。
陳裕豪醫師最後呼籲：「很多人以為只是少吃、多動就能瘦，但身體不是計算機，若沒有科學方法，結果常常適得其反；別再被快速瘦身的廣告所迷惑，真正有效的減重在於穩定、持續、健康，找到正確方法，才能避免愈減愈胖的陷阱。」
免責聲明：本文僅為健康資訊與常見問題分享，並未針對特定個人進行診斷或治療建議。若對減重療程、技術或營養補充品有疑問，請務必洽詢合格醫療或營養專業人員。實際效果可能因個人體質與生活習慣而異，請勿自行操作或替代正規醫療處置。
