不要用你的想像去協助賑災，了解現場需求才是王道

當我們穿著雨鞋，準備從松山車站出發前往花蓮光復時，站內的人群投來關切的眼神，有人問：「你們要去光復鄉嗎？」我們回答：「是的。」對方眼裡浮現溫柔，聲音誠懇地說：「謝謝你們。」這句話，其實就已經足夠。

這次花蓮光復鄉的災情相當嚴重。媒體的畫面讓我揪心，而衝動驅使我立刻決定親赴現場。事後回想，我很慶幸自己跟隨了這份衝動，因為唯有親眼所見，才能真正理解災區最迫切的需求。

現場需要的，和你想的不一樣

許多人會問：到了現場，我會不會無所適從？會不會成為困擾？

我的答案是：不會。

因為有許多住家被淤泥淹沒，這些角落是大型機具無法進入的，清理全仰賴人力。當你抵達光復車站前，就會看到志工服務站，他們會清楚告訴你：哪個地址需要人手、需要多少人協助。工具現場都有，你只要準備好雨鞋與口罩，就能立刻加入。

這才是災後協助最直接、也最有效的方式。

愛心若錯位，會變成困擾

9/24一早，我們已經募集到災區急需的物資。但就在當天下午，地方就通知我們：物資已經充足。於是，我們立刻停止募集，以免造成囤積與浪費。

然而，當地早已喊出「夠了」，卻還有人持續以愛心之名募集物資。這種「出於想像的幫忙」，最後可能反而製造困擾。

我們應該學會成為「智慧的協助者」，先了解現場需要，再決定給予什麼樣的幫助。愛心若能對準需求，才是真正的力量。

災區的NG行為

或許有人覺得，幫忙就是心意，其他不必太計較。但身為曾經的地方政務官，我深知公共現場對行為舉止的敏感度。記得那段時間，我連過馬路都一定走斑馬線，因為一舉一動都代表公眾角色。

同理，進入災區，也請務必以最高的道德標準要求自己，避免成為批評箭靶。以下幾種行為，務必避免：

在現場聊天打卡，大聲喧嘩、吵鬧玩樂，卻不實際動手做事。 擺拍「網美照」，忽視身邊真正需要幫助的人。 化妝、戴墨鏡、穿著不合宜，或許不是故意，但在災區氛圍裡，很容易被誤解。。

有人會反問：為什麼要管這麼多？我的答案很簡單：若不想被攻擊，就盡量低調。因為災區需要的不是主角，而是默默做事的人。

花蓮光復的災情，提醒我們一件事：愛心不只是衝動，更需要智慧。別用想像去幫忙，因為想像往往浪漫卻不實際。只有走到現場，了解需求，並在合適的位置上出力，愛心才能化為最有力的援助。