不要用你的想像去協助賑災，了解現場需求才是王道

2025-10-01 11:04 黃采緹 Zoe Huang

當我們穿著雨鞋，準備從松山車站出發前往花蓮光復時，站內的人群投來關切的眼神，有人問：「你們要去光復鄉嗎？」我們回答：「是的。」對方眼裡浮現溫柔，聲音誠懇地說：「謝謝你們。」這句話，其實就已經足夠。

這次花蓮光復鄉的災情相當嚴重。媒體的畫面讓我揪心，而衝動驅使我立刻決定親赴現場。事後回想，我很慶幸自己跟隨了這份衝動，因為唯有親眼所見，才能真正理解災區最迫切的需求。

現場需要的，和你想的不一樣

許多人會問：到了現場，我會不會無所適從？會不會成為困擾？

我的答案是：不會。

因為有許多住家被淤泥淹沒，這些角落是大型機具無法進入的，清理全仰賴人力。當你抵達光復車站前，就會看到志工服務站，他們會清楚告訴你：哪個地址需要人手、需要多少人協助。工具現場都有，你只要準備好雨鞋與口罩，就能立刻加入。

這才是災後協助最直接、也最有效的方式。

 愛心若錯位，會變成困擾

9/24一早，我們已經募集到災區急需的物資。但就在當天下午，地方就通知我們：物資已經充足。於是，我們立刻停止募集，以免造成囤積與浪費。

然而，當地早已喊出「夠了」，卻還有人持續以愛心之名募集物資。這種「出於想像的幫忙」，最後可能反而製造困擾。

我們應該學會成為「智慧的協助者」，先了解現場需要，再決定給予什麼樣的幫助。愛心若能對準需求，才是真正的力量。

 

災區的NG行為

或許有人覺得，幫忙就是心意，其他不必太計較。但身為曾經的地方政務官，我深知公共現場對行為舉止的敏感度。記得那段時間，我連過馬路都一定走斑馬線，因為一舉一動都代表公眾角色。

同理，進入災區，也請務必以最高的道德標準要求自己，避免成為批評箭靶。以下幾種行為，務必避免：

  1. 在現場聊天打卡，大聲喧嘩、吵鬧玩樂，卻不實際動手做事。
  2. 擺拍「網美照」，忽視身邊真正需要幫助的人。
  3. 化妝、戴墨鏡、穿著不合宜，或許不是故意，但在災區氛圍裡，很容易被誤解。。

有人會反問：為什麼要管這麼多？我的答案很簡單：若不想被攻擊，就盡量低調。因為災區需要的不是主角，而是默默做事的人。

花蓮光復的災情，提醒我們一件事：愛心不只是衝動，更需要智慧。別用想像去幫忙，因為想像往往浪漫卻不實際。只有走到現場，了解需求，並在合適的位置上出力，愛心才能化為最有力的援助。


黃采緹 Zoe Huang

黃采緹 Zoe Huang

人生就是要美麗、精彩、無愧，盡情享受美好的簡單生活。曾任戰國策傳播集團品牌長、'李奧貝納(股)業務協理、幫推有限公司副總經理、新竹市政府行政處處長等。國立清華大學科技管理學院研究所碩士。

#花蓮 #災情 #雨鞋

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
往下滑看更多精彩文章
❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

2025-09-20 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

小孩似乎都怕鬼

某娃自然也沒例外

夜晚稍微有點風吹草動

就足以讓某娃神經緊繃

即便已解釋這什麼聲音

跟啥情況會導致這結果

都很難撫慰她小小心靈~><"

鬼月期間

某娃的憂慮幾乎來到顛峰

時不時就會來句鬼月的禁忌

我都客觀分析希望降低恐懼

結果某娃有次問我~

媽媽妳都不怕嗎?

我就說我又沒害過誰

且會害我的都是人耶...

可能我沒啥工作運

原以為瘋癲系的小老闆被逼走

可以開始過上好日子

結果新來的小老闆也是個妙咖

新聞稿只愛用老派雙關語

其他稿子更像強迫症似的

盡調些無關大雅的1~2個字或格式

對別人偶爾寫錯的字放大檢視

還硬要寫入考核留下軌跡

對自己的錯字卻大言不慚表示~

「副總說妳都沒看過嗎?妳要幫我看錯字。」

((標準的#副總小寶寶呢~~~))

令人髮指的是

整天副總長、副總短的就算了

倒還挺會借刀殺人

不喜歡的人就踢到別科

來一年半就踢出去2個

且還硬搶別科唯一男力

那科還明顯需要勞力

就因個人私慾被搶走了...

((是以為在後宮選妃嗎??))

第二輪被踢出去跟被她搶進來

當時都是未滿一年的新人

雙方都明確表達沒有換科意願

且跟他們面試談的工作內容明顯不符

但...從結果來看

依舊是新小老闆獲勝呢!!

((是說~以上符合勞基法嗎...))

妙的是第二輪的踢踢樂

還演了齣職場霸凌戲碼

因為發生此事，只好踢出誰

直到今日都已一年多

還時不時拉眾細說被她踢去者有多壞壞

企圖煽動他人加入她興起的這場風浪

看在旁人眼裡~真心不懂到底誰在霸凌誰??

回歸小孩都怕鬼這件事

因職場上看過太多髒東西

真心覺得有些人比鬼還恐怖

鬼就是鬼~

但人還未必是人呢

平日不做虧心事

半夜不怕鬼敲門

但很多時候沒怎樣

就有人看不順眼

甚至整天找麻煩

怎麼看都是人比較可怕囉~!!

#職場鬼故事#人比鬼更恐怖#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#禁忌 #媽媽 #工作職場 #育兒教養 #職場霸凌

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
往下滑看更多精彩文章
吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

2025-09-30 10:35 失敗要趁早 - 張念慈

全台都在關心花蓮賑災，但如果淪為誰比較有愛心的競賽，是對的嗎？我要來逆風一下。

花蓮賑災，大批鏟子超人進駐災區，讓人見證台灣人的良善和美麗。

但隨著越多人投入救災，社群輿論、名嘴風向也開始轉變走向偏鋒。

網紅、藝人不進災區，在社群上貼出聚餐照，就遭酸「沒救災還吃好料」

藝人李亮瑾就因此被攻擊，她無奈成為箭靶「不懂耶！難道我得PO出捐款收據或者人到花蓮現場才叫做我有出力？」

好喔，網紅、藝人進災區，有比較好嗎？沒有。

網友批評這些名人「作秀」、「捐太少」「擺拍」

竹北「吊車大王」胡漢龑就是其中一個被批評的對象，災情發生後，他派2台小山貓，帶著約百萬元物資前往救災，提供死者每人1萬元、傷者3000元資助。

明明做了那麼多，胡漢龑依然被酸「救災行動只是擺拍」，質疑和攻擊聲不斷。

胡漢龑氣得拍影片反擊，連飆三句「超扯超扯超扯」，痛斥名嘴「只會出一張嘴」

他強調，救災需要的是行動而非冷嘲熱諷，酸民如果真的有本事「就一起凌晨三點出發、在泥地裡搬石頭」，不要只會坐在螢幕前批評「我們不是來作秀的，是來幫助災民的！」

法國籍網紅吉雷米也是受害者，他連日在花蓮縣光復鄉救災工作，透過社群平台號召粉絲響應。卻因為戴墨鏡、穿綠色背心，被抨擊作秀、擺拍

他委屈的說，沿途灰塵大、太陽又烈，不戴太陽眼鏡根本睜不開眼。「需要的時候我就戴上，不需要的時候就先掛在頭上，這樣方便。剛好被拍到，就變成了被酸的理由」。

我不懂，到底這些網友、名嘴，是希望大家多做一點事，還是希望大家不要再做事？

光明正大的攤在陽光下，做了被罵；默默低調做愛心，卻被說沒有做被罵。

請問，以後還有誰想做？

我很欽佩這些願意在花蓮災情中，默默付出的每個人，對於願意前往的人，我只有滿滿的敬意和感謝。

比起責罵願意付出的人「做得不夠多」，我們先反省自己「我們做的有比對方多嗎？」「我們做的有比對方好嗎？」

如果幫助災民也要被檢討「不夠好」，那還有誰敢站出來？

花蓮的賑災，真正需要的不是誰愛心更多的比較，而是大家一起少一點指責、多一點行動。

每一份心意，不論大小，對災民而言都是珍貴的支撐。

當我們放下「比誰更有愛」的執念，專注在「怎麼真正幫助受災的人」，這才是社會最美麗的良善。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#颱風 #災情 #樺加沙颱風 #花蓮堰塞湖

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
往下滑看更多精彩文章
從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

2025-09-27 20:00 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

你沒錢，才更需要計劃和配置。資產配置絕對不是有錢人的權利。

我曾經是個再典型不過的「社畜」，朝九晚六、永遠加班、年終獎金總是拿來填補生活缺口。領著看似穩定的薪水，卻對未來沒有什麼期待。


最常見的金錢焦慮：

  • 下個月帳單要怎麼繳？
  • 錢為什麼那麼難存？
  • 想花錢不敢花？


直到有一天，我問自己一個問題：

「到底怎麼樣才能有錢？」「還是可以換一種方式，提早退休、甚至重新設計人生？」

透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式
透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式

我開始實踐資產配置、調整儲蓄率、練習延遲滿足、投資自己真正想要的生活方式。幾年後，我真的做到了。沒有大筆遺產、也不是靠幸運中獎，用可複製的方法，設計出了一種可以不靠勞力換錢的生活模式。


我選擇的不是「退休」，而是「可以選擇不為金錢工作的自由」，很多人誤會退休是「到了一定年齡就該停止工作」。但我理解的退休，其實是：

當你不再「需要」為了生活去工作時，你開始能夠選擇「想做什麼而去工作」的那一刻，才是真正的退休自由。

這種自由，不是等 65 歲法定退休年齡一到，他就會突然出現的，而是你是否提前幫未來的自己「買下選擇權」。

我一直很喜歡「買資產」。因為資產會為我工作，幫我創造被動收入，讓我不必靠體力換錢，也能讓生活慢下來、從容自在。

資產配置：是策略、可持續的設計，絕對不是賭運氣

很多人以為我要花很多時間研究市場、追蹤數據，但事實是我挑資產的原則非常簡單：

  1. 能抗通膨：退休生活至少20年以上，不能讓資產慢慢縮水
  2. 不用頻繁操作：我要的不是盯盤，而是睡得好
  3. 有白紙黑字的合約保障：我相信制度勝於人性
  4. 可預期的現金流與複利：穩定才是安全感的來源

資產配置不是趕流行，不是等有錢才做，為的是讓未來有自由、有選擇、有生活品質的資產


想要活得健康，除了錢，還需要：

  • 持續運動的時間安排
  • 高品質飲食的選擇能力
  • 情緒與精神的穩定能量


而這一切，都是「現在」就要開始投資的。你的資產、體力與心靈，是否也有準備好一起活到那麼久？我始終相信，「退休」不是一個年齡，而是一種能力。活得久，不如活得值得，活得有品質。而這一切的開始，就從你願不願意，現在就為未來的自己存一點選擇權開始。


Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財，其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師，專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業，帶你看見更多可能；用溫柔，陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人，都值得擁有安心與選擇的力量。

#理財 #保險 #財富 #生涯規畫 #工作職場

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
往下滑看更多精彩文章
唸私校贏在起跑點？嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事

唸私校贏在起跑點？嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事

2025-09-25 08:05 女子漾／編輯張念慈
就是要唸私中！嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事。女子漾AI製圖
就是要唸私中！嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事。女子漾AI製圖

老後退休生活中，潛藏著各種「意料之外的陷阱」，特別是子女或孫輩的求助，往往被長輩視為「理所當然的責任」。日本一名73歲阿嬤，原本靠年金與存款過著樸實安穩的日子，卻在替孫子支付6年學費後，因女兒的一句話，退休生活差點崩塌。

編輯推薦

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的中本良子女士（化名），丈夫過世後已獨居15年。她靠著每月約15萬日圓（約新台幣3萬元）的年金與1700萬日圓（約新台幣343萬元）的積蓄過日子，偶爾動用存款支付大筆支出，生活雖簡單卻無虞。

轉折發生在6年前。當時女兒與女婿希望兒子翔太能就讀私立中學，但以夫妻收入難以負擔，便向良子開口：「媽媽，可以幫忙支援一點嗎？」良子雖然心裡盤算開銷不小，但「為了可愛的孫子」最終壓過了憂慮，她點頭答應。自此，每月5萬日圓（約新台幣1萬元）的支援成為固定支出。

對她而言，這筆錢並不輕鬆。為了節省開銷，她放棄旅行，與朋友聚餐的日子也漸漸消失。六年下來，存款從1700萬日圓跌破1000萬日圓（約新台幣202萬元），晚年的不安逐漸浮現。就在孫子即將高中畢業時，女兒再度開口：「翔太大學也想讀私立，所以之後還得麻煩媽媽幫忙了。」

這句話，讓良子愣在電話那頭。拒絕，可能會被視為不支持孫子；答應，則可能掏空自己僅存的退休保障。握著電話的她，臉色瞬間蒼白。

專家指出，日本近6成高齡家庭主要收入來自年金，隨著教育費與物價飆升，無節制的家庭援助恐將演變成「老後破產」。

理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

專家提醒：金援前務必設限

財經專家夏韻芬在《夏韻芬樂享人生提案：迎向AI時代的全齡理財建議》書中提醒，退休金是人生最後的安全網，「孩子的學業可以延後，父母的退休卻不能延後」。她建議長輩在考慮資助之前，務必先思考以下五件事：

1.評估自身財務狀況：首先，確保自己的財務基礎穩固，尤其是退休儲蓄、應急資金之類的資金必須注意保留，無論如何都不可動用，以免因為幫助孩子而影響了將來的生活品質。

2.界定幫助的範圍：可以考慮設立一個明確的幫助範圍，無論是在金額、時間，還是具體用途上進行設定，讓孩子理解自己提供資金的目的。例如，只用於教育或創業資金，而非日常消費或是旅遊。

理財、財務示意圖。圖/123RF圖庫
理財、財務示意圖。圖/123RF圖庫

3.鼓勵自立：有些父母會選擇在提供支援的同時，協助孩子學習財務管理，或尋找其他收入來源，以培養他們的經濟獨立能力。夏韻芬有位朋友是退休的會計主管，當孩子創立的補教公司發生問題的時候，她選擇以財務整理的方式協助團隊建立財務金流概念。

據她所說，公司的經營團隊只知道收取現金，就以為公司賺了大錢，因此進行分紅和前往日本旅遊，等到講義印刷廠商前來請款的時候，才發現公司沒有足的現金可以支付。後來她抽出時間，引導創業團隊建立財務報表，協助他們解決問題。在這個案例中，父母只花費了一些時間，但並未掏空自己的荷包，就是一個很好的示範。

4.給予而非借貸：在許多情況下，選擇直接提供金援，可能比借貸更簡單，也不會留給彼此的關係帶來更多壓力，孩子不會因還款而倍感壓力，也能保護家庭關係的和諧。

夏韻芬看過一個案例，父母親早年曾經協助孩子度過財務關卡，但常常叨唸「當時不是我的功勞，現在你會這麼好過？」孩子最後受不了這樣的叨念與情緒勒索，於是遠走天涯，幾乎跟家庭失聯。

5.明確溝通：與孩子進行開誠佈公的對話，讓他們了解你的財務能力和限制，並討論彼此對於金錢資助的期待和責任，以避免造成誤解或帶來壓力。有時候，孩子會誤以為父母親的行事不公平或是未盡全力協助，這都是因為沒有進行明確溝通，才造成這樣的結果。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#年金 #媽媽 #聚餐 #過世 #情緒勒索

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
往下滑看更多精彩文章
比爸媽還狠！補教名師揭黑歷史：人生被三位老師「改歪」 網笑翻：太真實

比爸媽還狠！補教名師揭黑歷史：人生被三位老師「改歪」 網笑翻：太真實

2025-09-26 15:39 張瑜老師上課了
教師節、老師示意圖。
教師節、老師示意圖。

教師節將至，補教名師張瑜在臉書發文，直言自己的人生是被三位老師「改歪」的結果。張瑜自嘲，因為媽媽是國小老師，生活圈全是老師，「世界上只剩下兩種人：我，跟一堆老師。」沒想到這些老師不但沒走傳統正經路線，反而各個奇葩，人生直接被「教育三連擊」打歪，爆笑貼文一出立刻引起網友瘋傳。

媽媽型養肥、流氓型罵到下課、商人型最有誠信

張瑜回憶，國小時遇到「媽媽型老師」，收編他住進家裡，天天夜市牛排伺候，半年直接胖了20公斤。國中則遇到「流氓型老師」，上課菸不離手，還能因一句「蔣介石是不是偉人？」直接罵到下課，雖然滿嘴粗話，但理化成績卻教到全班爆強。高中則有「商人型老師」，白天教書、晚上開補習班，卻堅持班上學生不用再花錢補習，讓他打從心底敬佩。

網友笑翻狂留言：這比爸媽還狠！

張瑜感嘆，三位老師分別像媽媽、流氓、商人，各自留下難以抹滅的烙印，甚至比許多同學更長壽地活在他的腦海中。文章曝光後，不少網友紛紛留言：「真的太寫實了！」、「我也遇過罵政治罵到下課的老師」、「這比爸媽管教還狠啊」，引發一波教師節前的爆笑共鳴。

教師節、老師示意圖。
教師節、老師示意圖。

編輯推薦

張瑜老師全文如下

比爸媽還狠！這三個老師把我人生改到歪掉 - 我小時候的生活，簡直是被老師包圍的地獄模式。 我媽是國小老師，她的同事是老師，她的同學還是老師。平日放學，假日出門，整個世界只有兩種人：我，跟一堆老師。 最讓我印象深刻的老師，國小就先來一個神奇開局，後來一路到國高中，又遇到幾個更ㄎㄧㄤ的。。

第一位：#媽媽型老師

那時候我妹病得很嚴重，我媽二十四小時蹲醫院，我爸在中國東莞打拚，沒空理我。結果我媽的同事直接把我收編，讓我住進她家。 你能想像嗎？小學生突然變成老師的「寄宿生」。 每天跟老師二十四小時面對面，週末還被帶去夜市吃牛排！

聽起來很爽對吧？真的爽，爽到半年胖了二十公斤，整個人快變牛排。最後我媽終於發現，再這樣下去我不是被玩樂毀掉，而是被吃毀掉，才把我「搶救」回家。從此以後，我看到夜市牛排，就想起那段半肥宅半幸福的日子。

第二位：#流氓型老師

這傢伙是我最喜歡的理化老師，但他根本不像老師。 整天抽菸，嘴巴臭到能把蒼蠅薰死。上課五十分鐘，他有四十五分鐘在幹譙國民黨。 如果那天大家不想上課，只要舉手問一句：「老師，蔣介石是不是真的是偉人？」——超爽，那節課直接報銷，因為他會幹譙蔣總統直接到下課鐘響。

重點來了，我們班的理化成績居然沒有爛掉，反而超強。為什麼？因為我們都覺得他超帥，很聽他的話！他不按牌理出牌，可是講到課本重點又準到爆，簡直是理化界的江湖大哥。我們全班都用力衝，反而比其他科目還猛。這就是所謂的「流氓魅力」。

教師節、老師示意圖。
教師節、老師示意圖。

第三位：#商人型老師

我的高中老師，白天在學校教書，晚上直接變身黑市老闆——在家開補習班。傳說是因為家裡欠了一屁股債，所以他必須拼命賺錢。 老實說，他真的很像商人。但他是那種「把自己產品做到極致」的商人。 上課講解重點清楚到不像話，自編的講義也被打磨到極致。

更猛的是，他死都不讓自己班上的學生跑去他補習班，因為他說「啊我學校教的就跟補習班一模一樣啊」。聽到這句話，我瞬間對他升起敬意。這才是真正的誠信！不是那種在學校亂教、逼你花錢再去補習的黑心套路。 所以，雖然他像個商人，但我覺得他也是我最愛的老師。

三位老師，三種人生版本。一個像媽媽，一個像流氓，一個像商人。結果呢？他們全都在我腦子裡，活得比很多同學還久。你們的學生時代，有遇過什麼「超不正常」的老師嗎？

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #媽媽 #魅力 #教師節

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

最新文章

有電鍋就能煮的 肉末蒸蛋

有電鍋就能煮的 肉末蒸蛋

#健康飲食 #食譜DIY #雞蛋

isa小眼睛 2025.10.01 27
不要用你的想像去協助賑災，了解現場需求才是王道

不要用你的想像去協助賑災，了解現場需求才是王道

#花蓮 #災情 #雨鞋

黃采緹 Zoe Huang 2025.10.01 127
分泌物顏色怪怪的？肚子悶痛該怎麼辦？婦產科醫師揭真相：小心影響生育！

分泌物顏色怪怪的？肚子悶痛該怎麼辦？婦產科醫師揭真相：小心影響生育！

#子宮肌瘤 #保險 #增強免疫力

網路溫度計DailyView 2025.10.01 333
你吃過鹹甜吐司嗎? 草莓+肉鬆的獨特味道

你吃過鹹甜吐司嗎? 草莓+肉鬆的獨特味道

#健康飲食 #食譜DIY #早餐 #吐司

isa小眼睛 2025.09.30 5
鏟子超人懶人包｜挺進花蓮！志工出發前要知道5個重點

鏟子超人懶人包｜挺進花蓮！志工出發前要知道5個重點

#超人 #花蓮 #台北 #鏟子超人

DailyView網路溫度計 2025.09.30 820
吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

#樺加沙颱風 #颱風 #花蓮堰塞湖 #花蓮 #災情

張念慈 2025.09.30 2304
痘疤不是「痘痘退了就好」！3常見錯誤治療方式 痘疤越治越糟

痘疤不是「痘痘退了就好」！3常見錯誤治療方式 痘疤越治越糟

#肌膚 #皮膚 #雷射

潮健康 2025.09.30 71
過敏失眠竟是腸漏？醫曝自律神經失調警訊與3大修復法

過敏失眠竟是腸漏？醫曝自律神經失調警訊與3大修復法

#食物過敏 #皮膚 #腹瀉

潮健康 2025.09.29 263
上班族如何無痛存錢？5 步驟養成儲蓄習慣，月光族也能變理財達人！

上班族如何無痛存錢？5 步驟養成儲蓄習慣，月光族也能變理財達人！

#理財 #財富 #工作職場 #存錢 #基金配置

Genie｜覺知理財｜數位遊牧 2025.09.29 40
魚油QA懶人包：誰該補充？兒童能吃魚油？什麼時候吃魚油效果最好？

魚油QA懶人包：誰該補充？兒童能吃魚油？什麼時候吃魚油效果最好？

#魚油 #金屬 #禁忌

潮健康 2025.09.29 15
18+