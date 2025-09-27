從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

你沒錢，才更需要計劃和配置。資產配置絕對不是有錢人的權利。

我曾經是個再典型不過的「社畜」，朝九晚六、永遠加班、年終獎金總是拿來填補生活缺口。領著看似穩定的薪水，卻對未來沒有什麼期待。

最常見的金錢焦慮：

下個月帳單要怎麼繳？

錢為什麼那麼難存？

想花錢不敢花？

直到有一天，我問自己一個問題：

「到底怎麼樣才能有錢？」「還是可以換一種方式，提早退休、甚至重新設計人生？」

透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式

我開始實踐資產配置、調整儲蓄率、練習延遲滿足、投資自己真正想要的生活方式。幾年後，我真的做到了。沒有大筆遺產、也不是靠幸運中獎，用可複製的方法，設計出了一種可以不靠勞力換錢的生活模式。

我選擇的不是「退休」，而是「可以選擇不為金錢工作的自由」，很多人誤會退休是「到了一定年齡就該停止工作」。但我理解的退休，其實是：

當你不再「需要」為了生活去工作時，你開始能夠選擇「想做什麼而去工作」的那一刻，才是真正的退休自由。

這種自由，不是等 65 歲法定退休年齡一到，他就會突然出現的，而是你是否提前幫未來的自己「買下選擇權」。

我一直很喜歡「買資產」。因為資產會為我工作，幫我創造被動收入，讓我不必靠體力換錢，也能讓生活慢下來、從容自在。

資產配置：是策略、可持續的設計，絕對不是賭運氣

很多人以為我要花很多時間研究市場、追蹤數據，但事實是我挑資產的原則非常簡單：

能抗通膨 ：退休生活至少20年以上，不能讓資產慢慢縮水 不用頻繁操作 ：我要的不是盯盤，而是睡得好 有白紙黑字的合約保障 ：我相信制度勝於人性 可預期的現金流與複利 ：穩定才是安全感的來源

資產配置不是趕流行，不是等有錢才做，為的是讓未來有自由、有選擇、有生活品質的資產。

想要活得健康，除了錢，還需要：

持續運動的時間安排

高品質飲食的選擇能力

情緒與精神的穩定能量

而這一切，都是「現在」就要開始投資的。你的資產、體力與心靈，是否也有準備好一起活到那麼久？我始終相信，「退休」不是一個年齡，而是一種能力。活得久，不如活得值得，活得有品質。而這一切的開始，就從你願不願意，現在就為未來的自己存一點選擇權開始。