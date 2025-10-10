2025-10-10 19:01 潮健康
別再亂吃了！健管師教你多醣體黃金吃法，補對了才真正有感
許多人為了健康，會大量攝取「多醣體」相關產品，被認為有助於維持日常健康與身體平衡。然而，健管師提醒，想靠多醣體打好健康底子，關鍵不在於「量」，而在於「質」與「方法」。盲目亂吃不僅效果不彰，更可能浪費金錢甚至造成身體負擔。
為什麼多醣體那麼受歡迎？
多醣體是一種由單醣分子聚合而成的大分子碳水化合物，廣泛存在於天然食物中。因為其被視為具備特定結構特性，常見於天然食材中，成為日常飲食中的一環。尤其在提升保護力與調節生理機能方面，多醣體扮演著重要角色。
然而，多醣體的種類繁多，來源不同，功效也各異。例如，靈芝與褐藻等天然食材中的多醣體，常被視為有助於日常營養補充。因此，只攝取單一來源的多醣體，效果往往不如預期。
多醣體只有菇類嗎？
許多人誤以為多吃菇類就能獲得足夠的多醣體，但這是一個常見的迷思。雖然菇類是重要來源，但並非唯一。除了香菇、木耳、靈芝等菇類，多醣體也廣泛存在於其他食物中，例如：
‧藻類：海帶、昆布、紫菜等，富含膳食纖維與多醣體。
‧穀物：燕麥、大麥中的β-葡聚醣對心血管健康有益。
‧植物根莖：牛蒡、馬鈴薯等也含有特定類型的多醣體。
‧酵母菌：麵包酵母中的多醣體也具有獨特的健康價值。
專家建議，應從「多元化」的飲食著手，而非僅鎖定單一來源。
健管師親授：多醣體「黃金吃法」三大關鍵
私域圈健康管理師張恆恩表示：想要多醣體促進均衡營養攝取，他提供三個黃金建議：
- 多樣攝取，天然食物是首選
除了保健食品，平常也應從多樣化的天然食物中攝取。將不同種類的菇類、藻類、燕麥等融入日常飲食，可獲得更全面且均衡的養分。
- 聰明烹調，讓養分更好吸收
多醣體需要經過適當烹調才能更好地釋放與吸收。例如，將木耳、香菇熬成湯，或將燕麥煮成粥，都能讓多醣體的結構更容易被人體利用。
- 少量多次，持續補充比大量補充更重要
多醣體的作用是漸進式的，與其在短時間內大量補充，不如每天少量而穩定地攝取。將富含多醣體的食物融入三餐，養成習慣，才能真正幫助日常維持身體機能正常運作。
多醣體是幫手，你才是主角
多醣體並非神奇藥物，而是提升健康的「好幫手」，只要透過正確的飲食方式，並掌握「多樣化、聰明煮、持續吃」的黃金原則，你就能真正吃對多醣體，促進均衡營養攝取。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性說明，僅供一般知識參考，不具任何疾病治療、預防或改善之宣稱。若有身體不適，建議儘早就醫或諮詢專業醫療人員。
原文出處：別再亂吃了！健管師教你多醣體黃金吃法，補對了才真正有感
