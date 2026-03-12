《逐玉》追完不夠看？7部權謀古裝劇推薦，《寧安如夢》《蒼蘭訣》全上榜。圖片來源：官方微博

近期古裝愛情劇《逐玉》熱播，在網路上掀起不少討論。若你追到停不下來，很可能也已經愛上這類結合「亂世權謀、高顏值CP與角色成長」的古裝劇！這類作品往往節奏緊湊、情感張力十足，男女主角在權力鬥爭與命運考驗中逐漸靠近，既有令人心動的愛情火花，也鋪展出家國與江湖交織的宏大格局。

以下整理7部與《逐玉》風格相近的熱門古裝劇，從權謀宮廷到江湖門派，每一部都是不少劇迷的「續追清單」。

寧安如夢被不少觀眾視為近年權謀古裝劇代表之一。故事講述女主角重生回到過去，決心改寫自己與天下的命運，並在步步驚心的宮廷鬥爭與權力博弈中，重新做出人生選擇。

整部劇最大魅力在於人物心機與情感拉扯同時進行，男女主角之間既互相利用、也彼此牽制，時而是盟友，時而像對手，每一次交鋒都充滿試探與火花。對喜歡《逐玉》這類帶有濃厚權謀氛圍、角色關係又充滿張力的觀眾來說，《寧安如夢》幾乎可說是必追名單之一。

權謀古裝劇2. 《雲之羽》

雲之羽以強烈的暗黑視覺風格和複雜人物關係，在播出時掀起不少討論。故事圍繞刺客組織與江湖門派之間的長年對立展開，女主角以臥底身份潛入男主家族，然而在一步步深入權力漩渦的過程中，她也逐漸在任務與情感之間產生動搖。

這部劇的魅力在於角色每個人都帶著秘密，愛情與陰謀交織，讓劇情始終充滿不確定感。正因為誰是真心、誰在布局始終難以看透，也讓觀眾在每一集都忍不住反覆猜測人物真正的立場。

權謀古裝劇3. 《星漢燦爛》

《星漢燦爛》以家國格局與人物成長交織的敘事受到許多劇迷喜愛。故事講述在戰亂年代中長大的女主角，性格倔強卻聰慧機敏，因命運安排與冷靜沉穩的將軍男主相遇，兩人在風雲詭譎的局勢與人生選擇中逐漸靠近，展開一段既克制又深刻的情感關係。

這部劇最大的特色是女主角的成長線非常完整，從叛逆少女到能獨當一面的女性，情感描寫不僅僅停留在愛情，更包含親情、信任與自我價值的建立，也讓整部劇在權謀與愛情之外，多了一層關於人生與成長的深度。

權謀古裝劇4. 《長月燼明》

長月燼明是近年最具話題的仙俠劇之一。女主角為了阻止未來的魔神毀滅世界，穿越回過去試圖改變男主命運，然而在一次次接近與相處之中，她逐漸看見男主內心深處的孤獨與痛苦，也在不知不覺間愛上了本該被改變的命運之人。

整部劇情情緒張力極強，當愛情逐漸萌芽，卻同時背負著世界存亡的選擇，整個故事也因此帶上濃厚的悲劇色彩，讓不少觀眾一邊追劇、一邊被劇情虐得心碎。

權謀古裝劇5. 《與鳳行》

與鳳行以宏大的世界觀與強勢女主設定吸引大量劇迷。故事講述魔界將軍女主與神界人物男主意外相遇，兩人性格與立場原本南轅北轍，從彼此看不順眼到逐漸並肩作戰，在一次次危機與戰鬥中建立信任，也慢慢產生深厚情感。

這部劇的看點在於強強對手戲與史詩感劇情，劇中戰鬥場面與情感線並行推進，在熱血戰局與細膩情感之間取得平衡，也讓整體故事更具震撼與層次。

權謀古裝劇6. 《長相思》

長相思以多線情感關係著名。故事圍繞身世成謎的女主角展開，她在動盪的局勢與權力角力之中，與幾位立場各異的男子產生深刻羈絆。不同角色之間的情感連結既交錯又拉扯，也讓整體故事層次更加豐富。

劇情不只談戀愛，更著重於身份、權力與人性選擇，每一段情感背後都牽動著家國立場與個人責任，使人物關係不只是單純的愛情，更是一場關於信任、選擇與命運的考驗。

權謀古裝劇7. 《 蒼蘭訣

蒼蘭訣曾掀起現象級討論，被不少觀眾視為近年仙俠劇的重要代表作之一。故事圍繞冷酷強大的魔尊與單純善良的仙女展開，兩人因命運牽引而相遇，從最初的互相利用與試探，到逐漸在相處中產生情感，一段禁忌又動人的愛情就此展開。

劇情融合甜寵與虐戀，人物成長與情感轉折都刻畫得相當鮮明，也因此成為許多觀眾正式「入坑仙俠劇」的代表作品之一。

如果你剛追完逐玉還意猶未盡，不妨把這份清單收藏起來，從權謀宮廷到仙俠世界，幾乎每一部都是近年古裝劇的熱門代表。