2026-03-06 18:57 女子漾／編輯王廷羽
動漫迷必衝！誠品R79「宅一番」卡牌屋登場，《JOJO》《獵人》等人氣卡牌一次看
動漫迷準備好燃燒收藏魂了嗎？人氣抽卡活動「宅一番」卡牌屋正式回歸！3月6日至4月26日進駐誠品R79地下街，現場集結13大超人氣動漫IP、22套卡牌系列、近200款卡面，從《JOJO的奇妙冒險》、《獵人》到《咒術迴戰》、《我獨自升級》等熱門作品一次到齊，粉絲們快衝！
抽卡迷暴動！13大動漫IP、200款卡牌一次集結
這次「宅一番」卡牌屋可說是收藏迷的天堂，一口氣推出13大人氣動漫IP與22套卡牌系列，近200款卡牌等著粉絲挑戰抽卡運氣。其中最受矚目的全新卡面，包括展現經典JOJO立姿勢的《JOJO的奇妙冒險》，以及集結小傑、奇犽、庫洛洛與幻影旅團等角色的《獵人》系列。每張卡面都以鮮明背景色與角色半身構圖打造，視覺衝擊力十足。
此外，近年話題不斷的《膽大黨》也推出全新卡面，以旋渦色彩與動態背景呈現青春熱血氛圍；人氣作品《藥師少女的獨語》則以宮廷場景與華麗服裝細節，展現東方典雅氣息。
熱門動漫角色全登場 咒術迴戰、我英、我獨自升級必抽！
除了全新卡面，本次活動也集結多部人氣戰鬥系動漫角色。《咒術迴戰0》卡牌以乙骨憂太、五條悟與夏油傑持武器的姿態登場，帥氣程度直接拉滿；《我的英雄學院FINAL》則呈現綠谷出久爆發「One For All」的關鍵瞬間，搭配敵聯盟角色的壓迫氣場，讓英雄與反派對峙感更加強烈。
近年爆紅的《我獨自升級》也推出卡牌系列，主角成振宇與闇影軍團帥氣現身，讓粉絲在抽卡瞬間就能感受到滿滿爽感。此外，《GACHIAKUTA》系列卡牌更以街頭塗鴉風格與工業感背景打造狂野視覺，呈現作品獨有的暴力美學。
卡牌收藏神器登場 5款超人氣集卡冊同步推出
抽到滿手卡牌卻不知道怎麼收藏？這次「宅一番」也推出5款預購卡牌冊，每款可收納360張卡牌，兼具收藏與展示功能。其中《獵人》集卡冊以放大版獵人執照為設計主軸，視覺辨識度極高；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》則採用立體利姆路造型設計，觸感療癒又吸睛。
另外還有《戀上換裝娃娃》、《膽大黨》與《敗北女角太多了！》等卡冊，每款皆以角色與作品色調設計，收藏與攜帶都兼具實用性。
經典動漫卡牌復刻 鬼滅、巨人、鏈鋸人一次回歸
除了新卡牌之外，多款經典動漫系列也同步復刻回歸。包括票房神作《鬼滅之刃 無限列車篇》、《鏈鋸人》，以及《進擊的巨人》兵長與艾連等角色卡牌，讓粉絲有機會補齊之前沒抽到的收藏。另外，《櫻蘭高校男公關部》也重現校園名場面，須王環與鳳鏡夜穿上和服等經典劇照再度登場，瞬間勾起不少動漫迷的青春回憶。
最強戰鬥系動漫卡牌登場 一拳超人、怪獸8號帥氣亮相
喜歡戰鬥系作品的粉絲也能在這次卡牌屋中找到最愛。《一拳超人》卡牌以螢光色背景搭配埼玉、龍卷與餓狼等角色，風格強烈；《怪獸8號》則以防衛隊識別證造型設計卡面，戰鬥感十足。另一部人氣動畫《86－不存在的戰區－》卡牌則融入雷達UI與軍事元素，呈現沉穩又震撼的戰爭氛圍。
宅一番卡牌屋 活動資訊活動時間：2026年3月6日（五）－4月26日（日）
活動地點：誠品R79地下街