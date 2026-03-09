《訂閱男友》「櫻花學長」徐康俊7件事！曾放棄SM出道、新劇《除了你之外的戀愛》搭檔安恩真

《訂閱男友》「櫻花學長」徐康俊7件事！曾放棄SM出道、將與安恩真共演戀愛新劇。圖片來源：IG @seokj1012

Netflix韓劇《訂閱男友》上線後話題不斷，除了女主角 Jisoo 備受關注外，由徐康俊飾演的「櫻花學長」同樣掀起熱議。183公分的高挑身形、溫柔深邃的淺棕色瞳孔，再加上乾淨俊秀的臉孔，一出場就散發滿滿男友感！其實徐康俊出道多年，早已是韓劇圈公認的男神之一，這篇女子漾整理「徐康俊7件事」，讓我們一探這位男神的魅力吧~

《訂閱男友》徐康俊爆紅！7件事認識「櫻花學長」

1.《訂閱男友》飾演初戀系男友櫻花學長

在Netflix韓劇《訂閱男友》中，徐康俊飾演的虛擬男友被設定為「大學校草級初戀男友」。他所飾演的角色擁有溫柔又乾淨的氣質，像是青春校園裡最耀眼的存在。劇中與女主角徐未來(Jisoo 飾)在櫻花盛開的校園場景中展開約會，從散步、對話到互相陪伴，都營造出清新純粹的初戀氛圍。這種宛如漫畫情節般的浪漫設定，也讓不少觀眾形容徐康俊根本是「初戀臉天花板」，完全符合大家心中的理想型男友。

圖片來源：IG @seokj1012

2.徐康俊不是本名？

「徐康俊」其實並不是他的本名，而是出道時使用的藝名，本名為李承桓。他曾在申東燁主持的YouTube節目《心酸的哥哥》中分享這個名字的由來。當時所屬經紀公司與演員河正宇同公司，圈內流傳一個說法，只要使用成功前輩經紀人的名字作為藝名，演藝運勢可能會更順利。公司主管因此提議他使用「徐康俊」這個名字，他也爽快答應。沒想到這個藝名之後一路陪著他在戲劇圈走紅，成為觀眾最熟悉的名字。

圖片來源：IG @seokj1012

3.出道身分其實是演員男團5urprise！

徐康俊曾是韓國第一個主打「演員培養」的團體5urprise成員之一。團體由孔明、徐康俊、李泰煥、唯一與姜泰伍組成，2013年透過網路劇《放學後的福福》正式出道。與一般偶像團體不同，5urprise的定位是培養影視演員，因此成員們後來大多轉往戲劇圈發展。雖然團體在2020年合約到期後解散，但成員們至今仍活躍於影視圈，徐康俊也逐漸成為其中最具代表性的演員之一。

圖片來源：截自網路

4.《奶酪陷阱》白仁浩讓他一夕爆紅

讓徐康俊真正打開知名度的角色，是韓劇《Cheese in the Trap》中的白仁浩。這個角色是性格叛逆卻內心善良的鋼琴天才，他以金髮造型搭配不羈氣質，在劇中展現出既倔強又溫柔的魅力。當時不少觀眾甚至認為白仁浩的人氣超越男主角，也讓徐康俊一夕之間成為討論度極高的男演員，正式晉升韓劇男神行列。

圖片來源：截自網路

5.曾放棄SM出道

在成為演員之前，徐康俊曾意外踏進偶像選秀的世界。國中時他陪朋友參加SM娛樂的徵選活動，沒想到自己反而被選中，然而當時的他個性較為內向，也沒有想過要成為歌手，因此最終選擇放棄練習生機會。這段經歷讓不少粉絲好奇，如果當年他走上偶像道路，如今的演藝發展或許會完全不同。

圖片來源：IG @seokj1012

6.整形醫生票選「最理想臉孔」第二名！

2020年南韓節目《TMI News》曾公開整形外科醫師票選的「男演員理想臉孔排行榜」，徐康俊在榜單中拿下第2名，甚至打敗不少知名男星。醫師在節目中指出，徐康俊的五官比例相當協調，尤其眼睛最具魅力，如果只看雙眼甚至會把第一名投給他。雖然他是單眼皮，但眼下明顯的臥蠶讓眼神更有層次，再加上深邃的淺棕色瞳孔，形成極具辨識度的電眼魅力，也難怪他常被粉絲稱為「母胎男神」與「臉蛋天才」。

圖片來源：IG @seokj1012

7.徐康俊理想型公開！

徐康俊曾在接受雜誌《THE STAR》專訪時談到自己的戀愛觀。被問到理想型時，他笑說其實沒有固定標準，之所以每次訪問答案都不太一樣，是因為當下想到什麼就說什麼。他表示自己比較容易被聰明、有話聊、又愛笑的人吸引，條件並不是最重要的，關鍵還是對方是否真的讓自己心動。

圖片來源：IG @seokj1012

8.將攜手安恩真演出新戀愛劇

隨著《訂閱男友》再度引發話題，徐康俊的下一部作品也備受期待！他即將與演員安恩真合作新劇《除了你之外的戀愛》，故事聚焦於交往多年的情侶在面臨婚姻與新感情之間的掙扎與選擇。徐康俊在劇中飾演公司職員南宮浩，角色將在長年戀情動搖後捲入新的情感關係。這部作品預計以更成熟的情感描寫，展現他不同以往的演技層次，也讓不少觀眾期待兩人的合作火花。

圖片來源：IG @seokj1012、Netflix提供

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20 (五) - 03/23 (一)

📍 地點：台北世貿一館

🌟【限時免費索票】👉https://reurl.cc/L2128X