《逐玉》張凌赫人氣狂飆！3部待播劇搶先看，民國虐戀《這一秒過火》最讓人期待。圖片來源：官方微博

隨著古裝劇《逐玉》開播後話題持續飆升，飾演武安侯「謝征」的張凌赫再度憑藉高顏值與戰損氣質圈粉無數。劇中與田曦薇組成的「戎馬CP」不只甜虐交織，更讓觀眾重新感受到他在古裝劇中的魅力。隨著《逐玉》熱度不斷攀高，張凌赫手上的多部待播作品也跟著受到關注。這篇女子漾整理張凌赫3部最受期待的待播劇，一起搶先看吧！

《逐玉》劇情簡介

古裝陸劇《逐玉》改編自晉江文學城作家團子來襲的同名小說，故事講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）與落難侯爺謝徵（張凌赫 飾）的命運相遇。父母早逝的樊長玉為了守住家業扛起生活重擔，而謝徵則因宮廷陰謀死裡逃生，只能隱姓埋名、隱藏身分。

圖片來源：愛奇藝國際版提供

兩人在困境中相遇並決定成婚，原本只是權宜之計的婚姻，卻在相處之中逐漸產生感情。隨著戰亂爆發，兩人被迫分離，各自踏上不同的人生道路。當樊長玉提刀走上戰場、謝徵恢復將軍身分後，兩人在烽火中再次重逢，也一同揭開多年陰謀與塵封的真相。

《逐玉》張凌赫人氣狂飆！3部待播劇搶先看

1.《吉星高照》張凌赫、翟瀟聞

除了正在熱播的《逐玉》與多部待播新作外，張凌赫還有一部討論度極高卻遲遲未能播出的作品《吉星高照》。該劇早在2022年就已完成拍攝，但因涉及耽美改編題材，受到相關政策影響，至今仍未確定播出時間。儘管如此，這部作品在原著粉與劇迷之間仍擁有極高期待度，不少觀眾也持續關注未來是否有機會正式上線。

圖片來源：抖音

《吉星高照》劇情：

改編自墨香銅臭小說《天官賜福》，故事講述仙樂國太子謝憐在17歲上元祭天遊行時救下年幼的花城，之後擊敗作祟的鬼魂並飛升為武神。然而命運多舛，謝憐歷經多次跌落與百年沉浮，直到第三次飛升時，再次遇見早已成為「絕境鬼王」的花城。兩人在追查一連串離奇事件的過程中，逐步揭開隱藏在背後的巨大陰謀。

圖片來源：amazon

2.《這一秒過火》張凌赫、王楚然

隨著《逐玉》人氣飆升，張凌赫另一部備受矚目的作品《這一秒過火》同樣引發關注。該劇改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，以民國亂世為背景，張凌赫搭檔王楚然主演。從已曝光的劇照與預告來看，張凌赫換上軍裝造型氣場十足，也讓不少粉絲提前鎖定這部民國虐戀劇。

圖片來源：官方微博

《這一秒過火》劇情：

故事講述軍閥之子慕容清嶧自小遭養父虐待，被迫離家出走，命運讓他遇見少女任素素並被她所救，兩人因此結下深刻情緣。多年後兩人再次相遇，任素素卻成為他的「準大嫂」，禁忌的身分讓這段感情充滿矛盾與掙扎。在動盪的民國亂世中，兩人被命運推向不同選擇，愛恨交織的情感也讓故事更添虐心張力。

圖片來源：官方微博

3.《歸鸞》張凌赫、林允

除了民國題材外，張凌赫也將在古裝劇《歸鸞》中再次挑戰不同角色。該劇改編自團子來襲同名小說，張凌赫搭檔林允出演。從角色設定到劇情走向，都結合江湖、權謀與愛情元素，被不少觀眾看好有機會成為下一部古裝熱門作品。

圖片來源：官方微博

《歸鸞》劇情：

故事講述出身市井的混混蕭厲意外救下亡國公主溫瑜，兩人因命運牽引而相遇。原本身份懸殊的兩人逐漸產生情感，在亂世之中相互扶持。蕭厲從一介地痞逐步崛起，為了守護溫瑜並幫助她復國，一步步踏入權力與戰亂的漩渦，而兩人的愛情也在命運與野心之間面臨重重考驗。