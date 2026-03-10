《逐玉》張凌赫是誰？8件事認識190公分古裝男神 理工學霸出身、與白鹿緋聞掀話題。圖片來源：水印、IG@zhanglinghe__1230

近年古裝劇市場競爭激烈，不少演員憑藉外型與角色魅力迅速竄紅，其中討論度最高的男星之一，就是演員張凌赫。身高190公分、五官立體的他，憑藉多部古裝劇成功建立「古裝男神」形象，近年更因《雲之羽》、《寧安如夢》到《逐玉》接連播出，成為2026年話題度極高的男演員之一。

圖片來源：水印

除了戲劇作品備受關注，他的學霸背景、粉絲暱稱以及與演員白鹿的緋聞，也讓這位新生代男星的話題不斷。

以下整理8件事，帶你更完整認識張凌赫。

1. 理工科學霸出身 南京師範大學電氣工程系

圖片來源：IG@zhanglinghe__1230

與許多科班出身的演員不同，張凌赫其實是理工科背景。他畢業於南京師範大學電氣工程與自動化專業，學生時期理科成績相當優秀，也曾參加物理競賽。

這樣的背景讓不少粉絲形容他是「隱藏學霸型演員」，也有人認為理科訓練培養的邏輯思考能力，讓他在分析角色與劇本時更具條理。

2. 190公分高挑身形 被稱為「古裝建模臉」

圖片來源：IG@zhanglinghe__1230

張凌赫身高約190公分，加上輪廓深邃的五官與修長身形，在古裝劇中具有極高辨識度。

近年他在《雲之羽》、《寧安如夢》以及《逐玉》等作品中的造型，都被觀眾形容為「建模臉」，意指外型宛如3D建模般精緻。這種兼具清冷氣質與壓迫感的形象，也讓他逐漸成為古裝劇常見的男主角人選。

3.「1.5 次后」的進化

圖片來源：IG@zhanglinghe__1230

在粉絲圈（飯圈）中，大家流行說張凌赫是「1.5 次后」。這源於他在早期出道時，雖然臉帥但被認為「演技略顯生澀」或「神態有些木訥」。

隨著他拍了《寧安如夢》和《雲之羽》後，眼神變得更有戲、氣質更精緻，粉絲開玩笑說他像是在醫學或玄學意義上「進化」了 0.5 代，變成了 1.5 版本的張凌赫。所以「1.5 世紀的學長」暗指他現在正處於顏值與智商兼具的巔峰期。

4. 粉絲暱稱「牛姐」與「張嘴赫」

圖片來源：IG@zhanglinghe__1230

張凌赫在粉絲圈有幾個有趣的暱稱，其中最常見的就是「牛姐」。

這個稱呼來自粉絲之間的戲稱，帶有一點反差萌意味，因為他在《寧安如夢》中飾演的謝危被調侃「牛勁十足」，加上他本人私下個性溫和甚至有點憨厚，粉絲便戲稱他為「牛姐」。

另一個暱稱「張嘴赫」則來自他在綜藝或活動中大笑時毫不掩飾表情的模樣，與劇中高冷形象形成鮮明對比。

5. 從「待爆男星」到人氣上升

圖片來源：IG@zhanglinghe__1230

在2024至2025年間，張凌赫常被媒體列入「待爆男演員」名單，意指被看好但尚未完全爆紅的新生代男星。

隨著多部古裝劇播出，他的知名度逐漸提升。特別是《寧安如夢》播出後，角色討論度明顯增加，也讓他逐步累積觀眾緣。

6. 與白鹿的「愛恨情仇」

圖片來源：IG@zhanglinghe__1230

張凌赫與演員白鹿因合作《寧安如夢》而備受關注。兩人在戲外曾多次被媒體拍到互動，引發戀情猜測，但雙方並未公開承認。

圖片來源：愛奇藝

儘管 2026 年初兩人在各大典禮上的「零互動」與白鹿疑似「翻白眼」的冷淡反應被解讀為徹底BE（Bad Ending），但這段關係確實曾讓他的大眾知名度大幅提升。

7. 江蘇無錫人「無錫宣傳大使」

圖片來源：IG@zhanglinghe__1230

身為江蘇無錫人，張凌赫對家鄉極度熱愛。無論是採訪還是私下直播，他常自發性地推廣無錫排骨、陽山水蜜桃等特產。

這種帶有生活感的分享，也讓不少粉絲認為他私下個性相當接地氣。

8. 舞台上的「模特」封神

2026 年跨年晚會上張凌赫演唱了《模特》，雖然唱功仍有進步空間，但那長達 40 秒的運鏡特寫 展現了驚人的視覺統治力。該片段在社群平台瘋傳，被評論為「只要他不開口，他就是神；開口了，他就是努力的神」。

憑藉高挑身材與鏡頭感，他在舞台上的畫面表現力相當突出，即使只是簡單表演或走位，也容易吸引觀眾注意。