2026-01-30 17:27 女子漾／編輯王廷羽
不會設計也能做懶人行程圖卡！4 步驟教你用 Gemini 把旅遊行程變成圖片
不用設計軟體，也不需要會畫畫，只要善用 Gemini 的「建立圖像」功能，就能把原本寫在備忘錄或 Google 文件裡的旅遊行程，整理成一張好分享、好閱讀的旅遊地圖圖卡。今天女子漾教大家如何用 Gemini 製作旅行圖卡，只要四步驟就能完成！
步驟一：把行程整理好
有時候用 Gemini 生成行程圖卡不順，問題不一定在工具，而是行程資訊太零散。建議先將行程整理成 Day 1、Day 2 這樣清楚分段的格式，並包含日期、地點、景點、用餐、住宿與移動方式，讓 Gemini 能完整理解內容，出圖效果也會穩定許多。
以下提供編輯用來生成圖卡的行程格式，你可以直接複製貼到提示詞中，再依照自己的需求把景點與安排換成你的清單即可。
東京 5 天 4 夜行程
Day 1 抵達東京 → 新宿入住 → 新宿御苑散步 → 歌舞伎町或思出橫丁晚餐
交通：機場到新宿（電車或巴士）
住宿：新宿
Day 2 淺草寺雷門 → 仲見世通 → 隅田公園 → 東京晴空塔 → 晚上上野逛街
交通：市區地鐵／步行
住宿：新宿
Day 3 澀谷十字路口 → 忠犬八公 → 表參道 → 原宿竹下通 → 明治神宮 → 代代木公園
交通：市區電車／步行
住宿：新宿
Day 4 迪士尼海洋或東京迪士尼（擇一）→ 晚上回市區自由活動
交通：JR／迪士尼線
住宿：新宿
Day 5 築地或豐洲市場早餐 → 銀座散步伴手禮 → 前往機場返程
交通：電車／巴士
住宿：無
步驟二：打開 Gemini，找到「工具 → 建立圖像」
接著打開 Gemini，網頁或 App 都可以，在對話視窗中找到「工具」，並選擇「建立圖像」。如果你希望生成的是「帶有繁體中文標註的旅遊地圖圖卡」，建議在開始前先將模型切換成「思考型」、「Pro」，這個模式在處理文字清晰度與指令遵循上會更穩定。
步驟三：貼提示詞，等待 Gemini 生成旅遊地圖圖片
以下提示詞可作為通用模板使用，只需要依照自己的需求，替換其中的「地點、風格與行程內容」即可套用。
請生成一張【日式手繪插畫風格】的【東京】旅遊地圖，版面為橫式 A4 ，地圖需清楚標示地點之間的移動路線，並以繁體中文標註景點名稱。請把景點、美食、住宿、交通標誌設計成可愛簡約的圖示風格，資訊要清楚可讀、不擁擠。請根據以下行程規劃，並在地圖上標註 Day 1～Day 5 的行程重點：【在這裡貼上你的東京 5 天 4 夜行程】
步驟四：補充修正
第一次生成時常見問題包括錯字、地點不精準或畫面過於擁擠，這時不需要重寫整段提示詞，只要在下一次補充修正規則即可，例如拆成兩張地圖、減少裝飾元素、調整行程順序或加強移動路線標示。透過小幅修改並重複生成，通常第二到第三次就能得到理想的版本。
