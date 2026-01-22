2026-01-22 16:17 女子漾／編輯王廷羽
不想再等轉圈圈！Google Gemini 推出「立即回答」新功能 一鍵秒回不用等
使用 AI 工具時，等待回覆往往比提問本身還考驗耐心。只是問個簡單問題，畫面卻不停轉圈圈，讓人愈等愈煩。近期，Google 低調替 Gemini App 推出全新「立即回答（Answer now）」功能，讓 AI 跳過深度思考流程，一鍵就能直接給答案，被不少使用者形容是「煩躁時刻的救星」。
不用再乾等！Gemini 在思考中多了一顆「立即回答」
根據外媒《9to5Google》報導，Gemini 近期更新後，當使用者在 Pro（Gemini 3 Pro）或思考型（Thinking）的 Gemini 3 Flash 模型中提問時，如果系統進入「思考中」狀態，畫面上就會出現「立即回答」的新按鈕。
只要點選該按鍵，系統便會顯示「正在略過深入思考」，隨即直接給出答案，不再讓使用者對著轉圈圈圖示乾等，根本是趕時間的救星。對於只是想快速確認資訊、查資料或處理簡單問題的使用者來說，體驗明顯順暢許多。
變快會影響品質嗎？Google 親自說明「立即回答」機制
不少人第一時間擔心，按下「立即回答」是否等於偷偷切換成快速模式？對此 Google 也特別說明，這項功能並非改用較低階模型，而是維持原本選擇的 AI 模型進行回答，只是略過完整的深度推理流程。換言之，使用者可以依照需求自行決定什麼時候要快一點、什麼時候願意讓 AI 多花點時間思考，回應速度與回答品質之間的取捨，可以自己掌握，不再完全由系統單方面決定。
哪些用戶能使用？目前並非所有模式都支援
需要注意的是，「立即回答」並非在所有情境都會出現。依照編輯目前測試與官方資訊顯示，只有在使用 Pro 或思考型模型時，且畫面進入思考狀態，才會看到該按鈕；若使用的是快速（Fast）的 Gemini 3 Flash 模式，則不會顯示。
Google 也提到，這項功能實際上是用來取代原本的「Skip（跳過）」按鈕，只是名稱與操作方式更加直覺。目前已陸續在網頁版、Android 與 iOS 推出，連免費用戶也開始收到更新。
快速不等於萬能，Google 也提醒別亂按
雖然「立即回答」讓使用體驗大幅加快，但 Google 也提醒，這項功能仍有適用情境。若是牽涉複雜推理、數學計算或工程分析等問題，仍建議耐心等待 AI 完整思考，回覆的準確度與深度會更理想。
Google 近年在「減少使用者思考與等待時間」這件事上，早已有跡可循。Gmail 的「智慧回覆」功能，早已能自動分析信件內容，提供多組快速回覆選項，讓使用者幾乎不用打字就能完成回信。如今 Gemini 的「立即回答」，等於把同樣的效率邏輯全面延伸到 AI 助手體驗中，讓使用者在資訊爆炸的日常裡，能更快處理事情，把時間留給真正重要的決策。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower