《臥底洪小姐》高庚杓5大魅力解析！為何不是第一眼男神卻超耐看？
朴信惠領銜的tvN新劇《臥底洪小姐》發布會上，男主角高庚杓突傳身體不適送醫，缺席現場，引發粉絲一片擔憂聲浪。
1月12日，首爾九老區的製作發布會本該是《臥底洪小姐》全陣容閃耀時刻，朴信惠獨撐大局，分享飾演精英證券官洪金寶化身20歲菜鳥臥底的挑戰。 主持人朴京林開場即宣布，高庚杓因健康惡化緊急就醫，經紀公司CL&Company後續證實，他凌晨不適已就醫休息，症狀好轉中。
巧合的是，高庚杓日前還在社媒放話挑戰「斷食72小時」，這下讓網友直呼「別玩命了，健康第一」。 雖然缺席，朴信惠氣場全開，現場媒體仍熱議劇集90年代復古職場風，預計17日tvN首播，Netflix台灣同步上線。
高庚杓劇中角色剖析
高庚杓在劇裡飾演申正宇，韓民證券新任代表，這位38歲天才經營顧問兼企業獵人，重返汝矣島職場，藏著不為人知的野心。 他冷靜精準，對資金流向和人事變動瞭若指掌，尤其對新員工如洪金寶（朴信惠飾）保持高度警惕，堪稱劇中最棘手的「獵人型」反派視角。 更戲劇化的是，申正宇竟是洪金寶大學時期的初戀前男友，這層情感糾葛讓臥底行動雪上加霜，他的敏銳直覺隨時可能戳破偽裝，預料將帶來職場喜劇與浪漫張力的雙重火花。 編輯看來，高庚杓以往擅長內斂暖男，這回轉型野心勃勃的職場高手，絕對是觀眾追劇新亮點。
關於高庚杓的5件事情
1.雖然不是第一眼男神，但被網友評為耐看型演員」
高庚杓並非一出道就被封為花美男，卻是那種「戲看久了，突然就被圈粉」的類型，外型乾淨、輪廓舒服，加上不刻意放大的表演方式，讓他在群戲中特別耐看，也很容易讓觀眾把注意力放在角色本身，加上親民以及自然的演技方式，也默默圈粉許多劇迷呀！
2. 《請回答1988》後備受關注
不少人第一次記住他，都是因為《請回答1988》裡溫柔又帶點笨拙的「善宇」。但高庚杓沒有被青春角色定型，之後選擇的作品多半風格差異很大，從愛情、喜劇到職場劇，都在嘗試不同面向，顯示他對「演員」的這一條路不僅喜愛更是想擁有更多挑戰。
3. 喜劇節奏感其實是他的隱藏強項
雖然常被歸類為溫柔派男演員，但看過他綜藝或輕喜劇的人，幾乎都會發現他反應快、笑點低，對節奏掌握得很準。這也是為什麼他在辦公室喜劇、合約戀愛或職場題材裡，總能讓角色多一點生活感，讓人看了也輕鬆。
4. 服役期間「零空窗」，回歸後反而更穩
高庚杓完成兵役後，並沒有急著用話題作鋪陳。回歸後的角色不再是單純浪漫型男主，而是多了現實感與疲態，這種轉變反而讓他在30代演員中顯得特別自然，也更貼近現在觀眾的審美。
5. 健身方式超級規律
他減重時最常提到的是有氧運動，像是每天慢跑約 3～4 公里，採用快走與短衝刺交替的方式來提高燃脂效率。除此之外，騎腳踏車也是他喜歡的運動之一，不僅燃卡路里也能紓壓！此外，為了塑形與心肺狀態，他也會安排像拳擊這樣全身性強度訓練，拳擊能同時提升肌力、燃燒熱量與爆發力，同時保持好體態！
