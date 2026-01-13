2026-01-13 12:54 女子漾／編輯王廷羽
陸劇《軋戲》7大看點！陳星旭×盧昱曉CP感爆棚，劇本殺＋雙時空劇情成爆紅關鍵
近年來陸劇作品越來越豐富，如果你已經對「霸總、職場戀愛」有點疲乏，那麼《軋戲》很可能會是2026年讓你重新愛上現偶的一部作品！由陳星旭、盧昱曉主演，《軋戲》以「劇本殺」為敘事核心，結合雙時空設定，把戀愛、推理與角色成長同時推到極致，也難怪還沒正式開播就先掀起討論熱潮。今天編輯整理《軋戲》劇情簡介及7大看點，一起看看這部新作的魅力吧！
《軋戲》劇情簡介
身為一個合格的成年人，胡羞（盧昱曉飾）原本平靜的生活隨著未婚夫的消失而崩塌。直至有一天，她被朋友帶去一家劇本殺俱樂部散心，一輛午夜列車就這樣把胡羞帶到了一個漫雪紛飛、諜影交錯的年代。胡羞化身劇本殺中的角色，迎來了自己故事的序幕，也遇到了命運般的人物──秦宵一。這個王牌NPC的真名叫肖稚宇（陳星旭飾），與劇本殺中的角色不同，肖稚宇本人的故事似乎更加神秘。戲裡戲外的身份千變萬化，他們之間也展開了一場別出心裁的甜蜜之戀。
《軋戲》看點1. 劇本殺設定超新奇
女主角胡羞是一名口譯員，性格偏內向，在現實生活裡對感情與人際關係都顯得小心翼翼。她因朋友邀約踏進劇本殺俱樂部，參與民國主題劇本《雪國列車》，第一次遇見由陳星旭飾演的 NPC「秦宵一」，情緒就此被牽動。這段相遇成為她重新理解自己情感狀態的起點，也讓劇本世界慢慢延伸到她的真實生活。
《軋戲》看點2. 雙時空交錯鋪陳，感情線更拉扯
《軋戲》的故事同時走在兩條線上：一邊是現代都市裡慢慢靠近的日常互動，一邊是民國諜戰風格的劇本殺世界。在劇本裡，胡羞反而比較敢表達情緒，也敢主動靠近秦宵一；但一回到現實生活，她又會因為不安與自我懷疑而停下腳步。這樣的反差，讓兩人的曖昧變成一種長時間的心理拉鋸。她在角色世界裡可以毫不猶豫地靠近，回到現實卻開始遲疑，每一步都在反覆確認，那份在劇本裡學會的勇敢，究竟能不能真的用在現實生活中。
《軋戲》看點3. 盧昱曉演活社恐女主
胡羞是一個很貼近現代生活的女主角。她在現實中是口譯員，也正摸索建築設計這條路，面對職場與人際時常顯得緊張猶豫。盧昱曉透過細微的表情與反應，讓角色的退縮與不安顯得自然，而不是刻意鋪陳。
進入劇本殺《雪國列車》後，胡羞化身留洋女學生，反而開始敢表達、敢靠近，也逐漸展現出冷靜與判斷力。這段從現實社恐，到在角色中學會勇敢的過程，被處理得很細膩，讓觀眾看見一個人如何在安全的世界裡練習成長，再慢慢把那份改變帶回現實。
《軋戲》看點4. 陳星旭飾演王牌NPC
陳星旭在《軋戲》中一人分飾兩角，分別是現實世界中理性內斂的建築師肖稚宇，以及劇本殺裡氣場強烈的王牌 NPC 秦宵一。肖稚宇習慣把情緒收進心裡，說話節制、保持距離；進入劇本世界後，秦宵一的行事節奏變得果斷直接，存在感也隨之放大。
兩個角色在狀態上的差異十分清楚，從走路的節奏、眼神停留的時間，到與人相處時的距離感，都能感受到不同性格的切換。這樣的表演層次，讓觀眾即使在不同時空之間轉換，也始終能被陳星旭的角色牢牢吸引。
《軋戲》看點5. 多重身分交錯，感情線超好嗑！
肖稚宇與胡羞的關係，會隨著身分切換不斷產生變化。在劇本殺的世界裡，他們分別是 NPC 與玩家，情感帶著命定般的吸引力與張力；回到現實生活，兩人又成了房東與租客、職場中的上下關係，曖昧因此多了一層現實距離與顧慮。
同一段感情在不同場景中反覆拉開、靠近，每一次靠近都伴隨著試探與猶豫。觀眾在觀看過程中，能同時感受到暗戀的壓抑、身分轉換帶來的刺激，以及情緒逐步累積、即將跨線的期待，也讓這段關係顯得格外耐看，容易讓人一集接著一集追下去。
《軋戲》看點6. 貓的樹美學，畫面與情緒都到位
導演貓的樹擅長用畫面說故事，《軋戲》也延續他一貫的風格。低飽和色調、空鏡安排，以及雪景與雨景的使用，都在幫角色情緒加分。很多時候不用台詞解釋，光是站位、距離與光影變化，就能讓觀眾感覺到角色之間正在靠近或退開。
《軋戲》看點7. 不只嗑CP也在看人怎麼在角色裡找出口
《軋戲》以劇本殺作為情感展開的場域，也讓角色有機會在扮演中暫時遠離現實壓力。對胡羞來說，劇本世界像是一個安全的空間，她能先以角色的身分嘗試靠近、嘗試表達情感；對肖稚宇而言，成為 NPC 的過程，同樣讓他得以放下現實中的防備與界線。
隨著互動加深，兩人開始意識到情感早已超出角色設定的範圍，也讓故事逐步走向更複雜的層次。當情緒從扮演延伸到真實生活，角色必須面對的，不只是愛不愛，而是這段關係是否能被帶回現實繼續存在。
