《逍遙》《玉茗茶骨》雙劇熱播 侯明昊七大代表作一次盤點，《心宅獵人》被點名必看！圖／翻攝網路、騰訊視頻

近期隨著《逍遙》、《玉茗茶骨》接連熱播，侯明昊（Neo Hou）再度成為陸劇圈的討論焦點。兩部作品風格迥異，卻同時拉高話題熱度，也讓他的名字頻繁出現在追劇清單與社群討論中。

圖／侯明昊微博

近年陸劇圈討論度持續攀升的侯明昊，從校園題材出道，一路橫跨青春、懸疑、仙俠、漫改到正劇領域，戲路變化相當鮮明，被不少觀眾封為「猴系帥哥」代表。不同於單一路線的流量演員，他的戲路變化與角色跨度，正是吸粉關鍵。

以下精選 7 部最具代表性的作品，帶你了解侯明昊的螢幕軌跡。

1. 《寒武紀》（2017）｜一戰成名的黑馬角色

圖／豆瓣電影

在懸疑劇《寒武紀》中，侯明昊飾演擁有雙重身分的少年殺手「撿子」，白天是看似無害、帶點呆萌的酒吧老闆，夜晚卻切換成冷靜果決的執行者，角色反差成為全劇最大亮點之一。

圖／豆瓣電影

這種遊走在天真與殘酷之間的設定，讓他的表演充滿張力，其中那場被粉絲反覆提起的「面具吻」橋段，更成為經典名場面，也讓不少觀眾第一次意識到，侯明昊在情緒轉換與氣場掌控上的潛力。

圖／豆瓣電影

2. 《人不彪悍枉少年》（2018）｜90 年代青春劇入坑神作

圖／騰訊視頻

《人不彪悍枉少年》是不少觀眾認識侯明昊的入坑之作，他在劇中飾演的「花彪」熱血、仗義，骨子裡帶著不服輸的少年銳氣，同時又兼具聰明與責任感，幾乎就是許多人心中校園青春的理想型縮影。

圖／騰訊視頻

故事背景鋪陳出濃厚的 90 年代懷舊氛圍，友情與青春的純粹情感成為撐起全劇口碑的關鍵，也讓侯明昊憑藉這個角色迅速累積人氣，成功打開知名度，被不少觀眾視為近年校園題材中完成度相當高的代表作之一。

圖／騰訊視頻

3. 《心宅獵人》（2020）｜懸疑燒腦的暗黑轉型作

圖／愛奇藝

在《心宅獵人》中，侯明昊一改以往較為明亮的形象，飾演擁有「讀心術」、能潛入他人夢境的關鍵角色江爍。整部劇以心理懸疑與恐怖氛圍為主軸，節奏緊湊、關卡式推進，每一個案件都像是在挑戰人性底線。

圖／愛奇藝

不同於青春或仙俠題材，這部作品讓侯明昊展現更偏陰鬱、內斂的一面，角色長時間遊走在理智與失控邊緣，也讓不少觀眾對他「能不能撐住懸疑主線」徹底改觀。

圖／愛奇藝

4. 《啟航：當風起時》（2021）｜演技轉型的關鍵一步

圖／騰訊視頻

《啟航：當風起時》以 90 年代初期為背景，描寫中國網際網路產業萌芽時期的創業歷程，也成為侯明昊演藝生涯中極具指標性的轉折作品。他在劇中飾演的裴慶華，是一名性格耿直、情緒內斂、幾乎把全部人生投注在技術世界裡的工程師型人物。

圖／騰訊視頻

角色不走討喜路線，也幾乎不靠外型加分，而是以細膩的情緒堆疊撐起人物成長。這樣偏向「反偶像」的表演方式，讓觀眾清楚看見他嘗試跳脫既有框架的企圖，也讓不少人重新評價他的表演潛力。

圖／騰訊視頻

5. 《護心》（2023）｜仙俠圈正式站穩腳步

圖／翻攝網路

在仙俠劇《護心》中，侯明昊飾演被肢解後遭封印的千年靈龍「天曜」，角色本身就帶著強烈的悲劇色彩與力量感，是他最具代表性的仙俠角色之一。劇中他不只要承接長時間的虐心情緒，還得在情感線中切換高甜狀態，情緒張力相當吃重。

圖／翻攝網路

加上與周也之間自然的對手戲與化學反應，讓角色更具說服力，也讓不少觀眾認為，《護心》正式確立了侯明昊在仙俠題材中的高度適配度與市場辨識度。

圖／翻攝網路

6. 《異人之下》系列（2023／2025）｜被譽為「神還原」的漫改角色

圖／翻攝網路

在漫改劇《異人之下》中，侯明昊飾演武當弟子「王也」，外表看似懶散隨性，實則實力深不可測，這種收放自如的氣質讓不少原著粉直呼是「從漫畫裡走出來的人」。他成功抓住角色那股看破世事卻不張揚的節奏感，也讓非原作觀眾迅速入坑。

圖／翻攝網路

隨著 2025 年《決戰！碧游村》播出，王也的戲份與動作場面全面升級，角色存在感大幅拉高，也讓這個系列成為侯明昊近年討論度最高的代表作之一。

圖／翻攝網路

圖／官方劇照

在《入青雲》中，侯明昊飾演身處罪囚之地的鬥者紀伯宰，角色本身就帶著強烈的生存感與對抗性，與盧昱曉之間展開近乎「雙強對決」式的心理與實力博弈。

圖／官方劇照

在正式播出前，《入青雲》的造型釋出與動作戲片段就已在社群引發高度討論，尤其是紀伯宰偏暗黑系的角色形象，被認為是侯明昊近年少見的突破嘗試，也讓《入青雲》被不少觀眾視為侯明昊現階段最具市場關注度的新作之一。