霍建華《輕年》6 大必看亮點！毒舌腦瘤副總設定、中年兄弟情成話題，劇情簡介一次看。圖／《輕年》官方劇照

由霍建華領銜主演的陸劇《輕年》，於 2025 年 12 月底正式開播。前陣子他主演的都會話題劇《他為什麼依然單身》熱播，成功掀起觀眾對情感與人生選擇的討論，也讓霍建華的現代角色再次受到關注。

圖／《輕年》官方劇照

此次在《輕年》中，他延續對現實題材的詮釋，故事從 1980 年代北京胡同展開，描寫四名從少年一路走到中年的男人，在友情、家庭與人生選擇中的分合與重來。開播後迅速在豆瓣與社群平台引發討論，被視為 2026 開年最具話題度的寫實題材陸劇之一。

以下整理《輕年》必看六大亮點，追劇前先預習一下吧！



劇情簡介

身為上市公司副總的馬丁（霍建華 飾）突患腦瘤，孑然一身的他原本準備平靜地迎接死亡，內心卻始終牽掛著一段無法割捨的羈絆——他與三位親如兄弟的好友，曾在北京胡同裡一同成長。高中畢業前夕，一場突如其來的變故，讓四人關係徹底決裂。



為了在生命終點前解開多年宿怨、找回失落的友情，馬丁選擇回國，重新啟動「豹房胡同四兄弟」的人生篇章。《輕年》透過這群「男人幫」的遭遇，映照出大量現實投影，種種人生困境極易引發觀眾共鳴，角色設定真實鮮活，宛如存在於觀眾身邊的中年人縮影。

《輕年》亮點1. 霍建華飾腦瘤副總、「預辦葬禮」黑色幽默

圖／《輕年》官方劇照

霍建華在《輕年》中飾演的馬丁，跳脫過往高冷或霸總角色設定，是一名「有錢卻沒了健康」的上市公司副總。角色外表理性冷靜，言語毒舌犀利，內心卻背負對過去的愧疚與對死亡的恐懼。

其中「預辦葬禮」橋段成為全劇最具討論度的名場面。馬丁冷靜地試躺棺材、安排葬禮流程，卻在電話響起後立刻坐起來處理公務，黑色幽默中帶著荒謬感，也被網友稱為「有錢沒命花」的極致寫照。

《輕年》亮點2. 胡同少年到中年困局 「豹房胡同四兄弟」再度交會

圖／《輕年》官方劇照

《輕年》以「豹房胡同四兄弟」為主線，馬丁、王春生、李連寶、童秋四人自小在北京胡同長大，感情親如手足，卻在高中畢業前夕因一場突如其來的變故分道揚鑣，各自走上不同人生。

多年後，馬丁已成為上市公司副總，卻突然被診斷出罹患腦瘤，人生急踩煞車。他選擇回到北京，試圖在生命倒數前解開多年宿怨，也重新啟動與兄弟之間中斷二十年的情感連結。

《輕年》亮點3. 升學、裁員、催生 中年現實輪番上場

圖／《輕年》官方劇照

四人再度聚首後，現實問題接連浮現。王春生為了兒子的升學與教育價值觀傷透腦筋；李連寶身為網路產業高層，卻仍難逃裁員危機；童秋則被父母催生與婚姻冷淡壓得喘不過氣。

劇情將友情置於現實夾擊之中，讓舊日情誼成為中年人生裡少數能彼此支撐的出口，也讓不少觀眾直言「每一條線都很有感」。

圖／《輕年》官方劇照

除了霍建華，兄弟群的卡司同樣受到關注。在《慶餘年》中飾演王啟年的田雨，這次飾演市井氣十足的「王春生」；二皇子劉端端轉型演出壓力沉重的普通上班族童秋；喬振宇則飾演事業受挫的李連寶。

四位熟男演員在群戲中的對手戲，被觀眾評價為「沒有浮誇，全靠情緒堆疊」，也成為《輕年》最穩定、最被肯定的看點之一。

《輕年》亮點5. 「北京胡同」與「CBD 職場」放大人生落差

圖／《輕年》官方劇照

導演花箐在影像調度上，刻意在北京老胡同與現代 CBD 辦公大樓之間來回切換，營造出強烈對照。充滿生活氣息的胡同，承載著四兄弟的青春與情感記憶；冰冷而高聳的辦公大樓，則象徵中年階段必須承受的現實壓力與階級差距。

隨著劇情推進，四人走上截然不同的人生軌道，有人站上菁英高位，有人仍在基層掙扎，這樣的落差也成為《輕年》最具衝擊力的寫實場面之一。

《輕年》亮點6. 「道歉與原諒」的救贖之旅

圖／《輕年》官方劇照

劇情核心圍繞「道歉與原諒」展開，透過四兄弟重新面對過去的選擇與遺憾，延伸出成年人如何修補關係、重新定位人生方向的課題。雖然播出後評價呈現兩極，但《輕年》仍憑藉中年男性群像切入友情、生死與現實壓力，在開播初期持續累積話題熱度，成為近期陸劇市場中討論度相當集中的作品之一。