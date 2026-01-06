《誰是被害者》導演操刀！羅雲熙《剝繭》化身高智法醫，六大亮點、劇情介紹一次看。圖／《剝繭》官方劇照

陸劇《剝繭》（The Truth Within）於 2025 年 12 月 29 日正式開播，由《誰是被害者》導演莊絢維執導，羅雲熙、劉雅瑟、江奇霖領銜主演，費啟鳴特別出演。

圖／《剝繭》官方劇照

該劇主打硬核刑偵與法醫專業設定，一上線便因暗黑風格與高密度案件節奏，在懸疑劇迷間引發討論，被視為年底檔期中少見的「不走愛情線」刑偵作品。

劇情簡介

因一場車禍，齊思哲（羅雲熙 飾）失去了女友俞菲，然而他逐漸察覺這起意外背後另有隱情。為了查明真相，齊思哲進入河城市公安局，成為刑偵法醫，卻也因此被捲入一樁又一樁離奇詭譎的命案之中。在偵辦案件的過程裡，他與刑偵副隊長祝青越（劉雅瑟 飾）、大隊長韓烽（江奇霖 飾）攜手合作，抽絲剝繭破解多起懸案，而牽動當年俞菲死亡真相的「原鑽案」，也隨著調查逐步浮現出冰山一角。

《剝繭》亮點1. 《誰是被害者》導演操刀 暗黑美學全面升級

圖／《剝繭》官方劇照

《剝繭》由曾執導《誰是被害者》、《逆局》的金鐘獎導演莊絢維擔任總導演，延續其擅長的冷峻寫實風格。劇中大量使用低飽和色調與壓迫感構圖，法醫解剖室、犯罪現場畫面毫不迴避，被觀眾形容為「陸劇少見的重口味刑偵視覺」。

單元案件如「模仿蜘蛛習性殺人」、「人體殘肢縫合」等設定，也讓整體氛圍更貼近犯罪心理驚悚路線。

《剝繭》亮點2. 羅雲熙「高智感」金絲眼鏡法醫

圖／《剝繭》官方劇照

羅雲熙在劇中飾演冷靜理性的高智商法醫齊思哲，白袍搭配金絲眼鏡的造型一曝光便成為討論焦點。為貼近角色，他在開拍前實際走訪法醫中心，學習解剖與物證採集流程，劇中操作細節被不少觀眾評為「專業度在線」。

不同於過往偏向古裝或情感導向的角色，齊思哲長期被女友死亡陰影籠罩，角色壓抑內斂，也被視為羅雲熙演技的一次重要轉型。

圖／《剝繭》官方劇照

金像獎影后劉雅瑟飾演刑偵副隊長祝青越，角色設定乾脆果斷、行動力極強。她延續電影《智齒》中建立的硬派形象，短髮造型與動作戲表現受到觀眾肯定。

劇中祝青越與齊思哲之間沒有情感曖昧，而是純粹的專業搭檔關係，一文一武的合作模式，也成為《剝繭》與其他刑偵劇最大的差異之一。

《剝繭》亮點4. 剝開罪惡表層 直視人性情感深處

圖／《剝繭》官方劇照

除了硬核推理與案件破解，《剝繭》也將視角延伸至罪惡背後的「動機」。劇本並不急於給出兇手答案，而是透過層層鋪陳，深入描寫加害者與被害者之間複雜的心理拉扯，同時勾勒主角齊思哲在追查真相過程中，如何逐步面對並療癒自身的情感創傷。這種帶有人文關懷的敘事方式，讓原本冷硬的刑偵題材多了一層情感厚度，也更容易觸動觀眾內心。

《剝繭》亮點5. 「法醫職人」極致寫實辦案細節

圖／《剝繭》官方劇照

不同於許多懸疑劇僅停留在表層鋪陳，《剝繭》在專業細節上展現出高度企圖心。劇中對法醫鑑定流程有著細膩還原，從解剖切口的判讀、證物採集的步驟，到顯微鏡下關鍵線索的發現，都可看出編劇與專業顧問的密切配合。此外，案件設計也相當大膽，像是「人繭」與「模仿蜘蛛習性」等獵奇命案，在視覺上帶來強烈衝擊，同時也提高了推理層次，讓觀眾在震撼之餘仍需動腦追查真相。

《剝繭》亮點5. 六大單元案串聯主線 「原鑽案」逐步浮現

圖／《剝繭》官方劇照

全劇共 21 集，《剝繭》採取「單元案件＋主線陰謀」的敘事結構推進，每一樁案件表面上各自獨立，實際卻都暗暗指向核心的「原鑽案」。觀眾必須隨著角色一步步拼湊線索，逐漸意識到所有細節早已環環相扣，也因此被不少劇迷形容為「像在進行一場沉浸式推理遊戲」。

案件題材則緊扣現實，從校園霸凌、地下黑產到社會邊緣族群的生存困境，皆被納入劇情之中，讓故事不只是停留在抓兇破案，而是進一步觸及制度漏洞與人性陰影，使整體敘事更具厚度與現實重量。