2026-01-09 14:35 女子漾／編輯王廷羽
克拉們快去登記！SEVENTEEN 小分隊 CxM 高雄巨蛋開唱，會員預售、搶票時間一次看
南韓人氣男團 SEVENTEEN 小分隊 CxM 由 S.COUPS 與 MINGYU 組成，宣布將於 4 月 25、26 日 連續兩天在 高雄巨蛋 開唱，演唱會定名為 《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》，消息曝光立刻引爆 CARAT 討論。今天女子漾幫大家整理了 CxM 演唱會資訊，會員登記、搶票時間、票價資訊一手掌握！
CxM 是誰？SEVENTEEN 最強人氣組合正式出擊！
CxM 由 SEVENTEEN 隊長 S.COUPS（崔勝哲）與門面擔當 MINGYU（金珉奎）組成，兩人不僅在團體中擁有極高人氣，舞台魅力與默契更是粉絲公認的「王炸組合」。這次以小分隊形式展開專屬演出，也被視為 SEVENTEEN 世界觀與舞台能量的延伸版本，讓粉絲能更近距離感受兩人截然不同卻又互補的舞台風格。
CxM《DOUBLE UP》高雄場資訊一次看
CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG演出日期：2026 年 4 月 25 日（六）、4 月 26 日（日）
演出時間：6 PM（實際演出時間以現場公告為準）
演出地點：高雄巨蛋
票價區間：詳細資訊請待日後售票公告
SEVENTEEN 小分隊 CxM 演唱會售票方式：
1. CARAT 官方會員優先購（Weverse 登記）
登記時間：2026 年 1 月 9 日（五）12:00 至 2026 年 1 月 11 日（日）23:59
本次 CxM 高雄演唱會已確認開放 CARAT Membership（GLOBAL）官方會員優先購。欲參與會員預售者，須於指定期間內至 Weverse 平台完成會員登記，完成登記僅代表具備後續優先購資格，實際購票時間與方式仍待官方公告。
※票價、會員預售實際開賣時間與購票限制，將於後續由主辦單位另行公布。
2.全面售票
開賣時間：待公布
售票平台：拓元售票系統
※本次演出為全場實名制，實名規範與相關注意事項將依官方後續公告為準。
SEVENTEEN 小分隊 CxM 必聽歌曲推薦
〈5, 4, 3 (Pretty woman)〉
〈Worth it〉
〈For you〉
