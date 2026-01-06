日韓依舊最強！兩地意外成台灣人出國新黑馬，「這城市」瀏覽狂飆 220%

2026-01-06 16:20 女子漾／編輯許智捷
日韓依舊最強！兩地意外成台灣人出國新黑馬，「這城市」瀏覽狂飆 220%。圖／JAPANiCAN、AsiaYo Blog
日韓依舊最強！兩地意外成台灣人出國新黑馬，「這城市」瀏覽狂飆 220%。圖／JAPANiCAN、AsiaYo Blog

旅遊平台 Trip.com 於 2026 年 1 月 5 日發布最新《台灣旅遊趨勢報告》，以 2025 年全年度用戶大數據為基礎，進一步預測 2026 年旅遊市場走向。報告指出，台灣旅客在未來一年將呈現「短程化、年輕化、體驗導向」三大核心特徵，無論出境旅遊或國內移動，皆展現高度成熟且持續成長的市場動能。

台灣人出國頻率居亞洲前段班　平均一年飛 2.45 次

圖／Trip.com
圖／Trip.com

報告顯示，台灣旅客的出國頻率在亞洲市場中名列前茅，平均每人每年出境達 2.45 次，高於日本的 2.26 次與南韓的 2.30 次，僅次於新加坡與香港，顯示台灣已是高度成熟的出境旅遊市場。

Trip.com 分析指出，台灣旅客普遍採取「高頻率、短假期」的出遊模式，利用週末或短連假快速往返海外，已成為新常態。

「短程化」趨勢明確　近六成航程在 2,000 公里內

在航程選擇上，台灣旅客對短程航線的偏好相當明顯。數據顯示，2,000 公里以下的短程航線占比高達 59%，台灣人平均飛行時間僅 3.7 小時，明顯低於全球平均的 4.63 小時。

熱門目的地也全數集中於亞洲市場，反映「距離近、時間彈性高」仍是旅遊決策的關鍵因素。

日韓穩居前段班　釜山、沖繩成潛力黑馬

圖／Trip.com
圖／Trip.com

在 2026 年台灣旅客最愛的十大目的地中，前十名全數位於亞洲。排名前五依序為：日本、南韓、中國大陸、越南、泰國；後五名則為：香港、菲律賓、馬來西亞、新加坡與澳門。

值得注意的是，報告點名釜山與沖繩為成長動能最強的潛力目的地，顯示旅遊版圖正從一線大城市，逐步擴散至兼具性價比與風格特色的二線城市。

Y 世代仍是主力　Z 世代崛起、重塑旅行樣貌

日本。圖／ JAPANiCAN
日本。圖／ JAPANiCAN

從族群結構來看，年輕世代仍掌握旅遊市場的主要話語權。其中，Y 世代（29–44 歲）佔比達 47%，為目前出境旅遊的預訂主力，重視旅遊品質與舒適度。

Z 世代（15–28 歲）則佔 26%，為成長速度最快的族群，深受社群媒體影響，更偏好彈性高、能展現個人風格的行程安排。X 世代（45–60 歲）則約佔 24%，多以家庭旅遊或高品質團體行程為主。

「體驗式」旅行　演唱會、美食成出國動機

釜山。圖／AsiaYo Blog
釜山。圖／AsiaYo Blog

報告指出，2026 年的旅遊模式已明顯轉向「體驗式旅遊（Experiential Travel）」。其中，以特定活動為核心的「Event-driven Travel」成長顯著，包含為了一場演唱會、體育賽事或國際節慶而專程出國。

此外，美食搜尋量年增約 30%，「為了吃而旅行」的趨勢持續升溫。旅宿選擇上，台灣旅客對設計感飯店的搜尋占比達 8%，高於其他亞洲市場，顯示住宿本身已成為旅遊體驗的重要一環。

國際客北部為核心　南投、台中成國旅新寵

日月潭。圖／sunlifeplay
日月潭。圖／sunlifeplay

在入境與國旅方面，Trip.com 也觀察到明顯變化。國際旅客來台最受歡迎的城市前三名為 台北、高雄、新北，行程規劃逐步向中南部延伸。

至於國內旅遊，瀏覽量成長最快的地區為南投（年增 220%）與 台中（年增 126%），反映台灣旅客對自然景觀、慢活步調與都會休閒兼具行程的高度關注。

#美食 #國旅 #越南

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

2025-12-31 18:08 女子漾／編輯王廷羽
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG

K-POP準備跨兩次年！每年跨年夜，K-POP 迷的行程表裡一定少不了這一場，被視為「韓國年末音樂最大檔」的 MBC 歌謠大祭典，2025 年再度集結超過 30 組人氣團體與話題新星，從一線大團到新生代愛豆全數到齊，不只舞台規模升級，主持與合作舞台也充滿看點。今天編輯幫你整理 2025 MBC 歌謠大祭典懶人包，一篇搞懂直播時間、平台、演出陣容。

MBC 歌謠大祭典是什麼？

MBC 歌謠大祭典自 1966 年 開播，1979 年起成為固定年末特別節目，長年與 KBS、SBS 並列為韓國三大電視台年終音樂盛事。自 2006 年起，節目取消頒獎環節，專注回歸舞台表演本身，也因此被粉絲公認是最純粹、最好看、也最敢嘗試新企劃的年末音樂秀。

LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc
LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 開播時間

這場被視為跨年夜重頭戲的音樂盛典，將於 2025 年 12 月 31 日 正式登場。活動於韓國時間晚間 8 點 50 分開播，台灣觀眾則可在晚間 7 點 50 分 同步鎖定直播。由於每年一開場就會安排重量級舞台與話題演出，不少粉絲早已習慣提前卡位，就怕錯過第一分鐘的驚喜畫面。

ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc
ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典 2025 線上哪裡看？

今年的官方線上直播以 公益企劃 形式推出，由 Muniverse 攜手 Save the Children 合作，部分門票收益將捐助「Red Tree Project」，用於支援尼泊爾當地孩童教育與生活資源。

觀眾可透過MBC 歌謠大祭典官方網站查詢直播與購票相關資訊，同時也能關注MBCkpop 官方 YouTube 頻道，不定期釋出官方舞台或精華片段。對於希望合法同步追直播、又能支持公益的粉絲來說，今年的觀看方式特別有意義。

TWS。圖片來源：IG @withmbc
TWS。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 主持人名單

2025 年的主持陣容走的是「跨世代人氣線」，由 SHINee 珉豪、黃旼炫，以及 ALLDAY PROJECT 成員 ANNIE 聯手擔綱。三人分別代表資深舞台王者、穩定實力派與新世代愛豆，組合本身就充滿討論度，也被視為今年節目氣氛的重要關鍵。

圖片來源：mbc官網
圖片來源：mbc官網

MBC 歌謠大祭典2025 表演陣容名單超豪華！

2025 年舞台陣容堪稱「世代大合流」，超過 30 組藝人輪番登場，從音源霸榜的一線大團、新世代話題新人，到風格鮮明的樂團與個人舞台一次滿足。

演出卡司包括 aespa、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、ILLIT、ITZY、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NCT WISH、NMIXX、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、ZEROBASEONE、PLAVE、MEOVV、izna、KickFlip、KiiiKiii、NEXZ、YB、LUCY 等團體，同時也有 SHINee 珉豪、TXT 然竣、HANRORO、BEATPELLA HOUSE 等個人與特別出演嘉賓加入，粉絲們準備好尖叫聲吧！

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 必看特別舞台快筆記！

Hearts2Hearts × izna × ILLIT 合作舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

TWS 成熟性感概念舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

YB × Stray Kids 昇玟

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

2005 年出生愛豆名曲串燒

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

Hanroro × TXT 姜太顯

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

IVE LIZ 感性舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

ILLIT特別舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

07 年生愛豆合作舞台

由ZB1、TWS、NCT WISH、NEXZ、MEOVV、izna 等新世代齊聚，被網友稱為「未來 K-POP 預告片」。

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

#煙火 #手搖 #咖啡 #懶人包 #顆葡萄

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

2025-12-31 08:00 廖嘉紅

《Dcard》一篇求救文，有位網友因家人過世，面臨高達1600多萬的遺產稅，讓他相當苦惱。月入6-7萬的他，根本無法繳納這筆巨額稅款。

他上網爬過文遺產稅過期會罰錢 ，如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢最後遺產會充公嗎？！」他很擔心。

許多網友看了紛紛表示羨慕，認為能繳這麼多遺產稅，代表祖產市值上億。「真希望我也能為這種事情來困擾」

「幸福的煩惱」、「台灣人很怕提前談遺產分配，不然這一千多萬你還能直接省下來」、「沒做好遺產規劃，就會變這樣，所以啊，預留稅源很重要的！ 

------

🎯不怕！R姐給你3招解法

網路上有人說，遺產稅可以延期，可以分期。但是，延期1600萬的遺產稅不會變少；可以分期，但1620萬分18期，每2個月要繳90萬，月收入7萬，每2個月要繳90萬，分期繳還是很難很難﹗

------

👉不怕！R姐給你3招解法：

✅1. 夫妻差額分配：配偶一方死亡後，生存配偶可以先行使夫妻剩餘財產分配請求權，降低遺產稅。

✅2. 實物抵繳：遺產稅應納稅額30萬元以上，繳納現金有困難者，可向國稅局申請實物抵繳，將土地以公告現值抵繳遺產稅。

✅3. 提供擔保，緊急出售部分遺產：申請分期繳納遺產稅，並用自己的資產向國稅局提供擔保，緊急出售部分遺產來繳稅。

------

🎯注意事項：

✅夫妻差額分配，需配偶還在，而且財產差距大節稅效果才會好。

✅實物抵繳的公告現值遠低於市價，很可能不划算。

✅提供國稅局擔保，需能提供易於變現且無糾紛的資產，且不動產急售不容易賣到好價。

------

🎯繳不出遺產稅，財產會充公嗎？

如果一直繳不出遺產稅，可能會面臨罰鍰、公告通知、公開拍賣，整個法律流程超過15年。

確實遺產稅一直沒完稅，沒完成繼承登記，最後真的就變國家的，網友的擔心並非全無依據。目前沒人繼承歸國有的土地面積已經超過金門。

💝R姐貼心提醒💝

R姐提醒你，財富傳承還是要預先規劃，才不會讓留給子孫的禮物變成驚嚇！而且禮物還分給國稅局一大半！😭😭

#發生在別人身上是故事

#發生在自己身上是事故

#遺產稅繳不出來怎麼辦

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

 👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #財富傳承 #繳不出遺產稅

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17 10:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

此文轉載自 艾菲爾老師臉書

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

#金錢 #運勢 #犯太歲 #生肖運勢

LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！

LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！

2025-12-31 11:01 女子漾／編輯許智捷
LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！圖／截自LINE貼圖
LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！圖／截自LINE貼圖

新的一年到了，免不了要跟長輩、朋友、同事互傳祝賀，但每年都打「新年快樂、恭喜發財」難免有點制式。這時候，選一張對味的貼圖，反而更好開口，也更有溫度！

今年不少品牌和官方帳號都推出限時免費的新年祝賀貼圖，不只可愛討喜，傳給長輩不失禮、丟給朋友也不尷尬，從療癒系、喜氣風到精品質感通通找得到。

以下幫你整理新年免費貼圖清單，讓新年問候不再千篇一律。

富邦 × 卡卡の萌萌柯基｜迎新年狗來富

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 3 月 23 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「富邦 FUBON」官方帳號並完成個人化服務綁定，即可免費下載

＼點我下載／

台北捷運｜捷米

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 3 月 16 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「台北捷運公司」官方帳號，並與台北捷運 GO 會員綁定成功即可下載

＼點我下載／

DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「DIOR」官方帳號即可下載

＼點我下載／

中國信託 × 反應過激的貓｜這也挺過頭了吧！

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「中國信託」官方帳號即可下載

＼點我下載／

金爸爸 × 超級羽毛蛋｜2026 全員作伙迎新年

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「金爸爸」官方帳號即可下載

＼點我下載／

永豐銀行｜小蜜豐超實用日常

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「永豐銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

華南銀行 × 昏呱｜陪你新年迎好運

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「華南銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

台新銀行 × 奧樂雞｜動態貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「台新銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

基隆市政府｜鯊到基隆

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「基隆市政府」官方帳號即可下載

＼點我下載／

玉山銀行｜黑熊的生活日常

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「玉山銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

路易威登｜佳節限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「台灣路威 Louis Vuitton」官方帳號即可下載

＼點我下載／

UG TEA × UU｜Uni 說悄悄話

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「UG TEA」官方帳號即可下載

＼點我下載／

Cartier 卡地亞｜禮讚佳節小美洲豹限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「Cartier 卡地亞」官方帳號即可下載

＼點我下載／

中華郵政｜郵政寶寶 × 波波鴿 新年快樂！

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「中華郵政公司」官方帳號即可下載

＼點我下載／

LINE 購物夯話題｜過冬 a 棉花糖汪汪

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「LINE 購物夯話題」官方帳號即可下載

＼點我下載／

LINE 禮物 × 蘇蘇柴

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「LINE 禮物」官方帳號即可下載

＼點我下載／

Harry Winston｜歡慶佳節

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 4 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「Harry Winston」官方帳號即可下載

＼點我下載／

臺銀人壽｜熊保陪你過生活

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 1 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「臺銀人壽」官方帳號即可下載

＼點我下載／

#貼圖 #LINE

【追劇】以幕僚職人劇包裝的溝通教科書—《人選之人－造浪者》

【追劇】以幕僚職人劇包裝的溝通教科書—《人選之人－造浪者》

#台劇 #影集 #戲劇推薦 #人選之人 #職場性騷擾

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.01.06 12
【選書】以青澀之名 蘊藏酸甜又嗆辣的日常書寫－《青檸色時代》

【選書】以青澀之名 蘊藏酸甜又嗆辣的日常書寫－《青檸色時代》

#好書推薦 #餐廳 #夏天 #豆花

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.01.06 11
【選書】15位移工的故事 說明為何我們不需要仲介制度—《移工的仲介故事書》

【選書】15位移工的故事 說明為何我們不需要仲介制度—《移工的仲介故事書》

#好書推薦 #來台 #劇情 #雇主

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.01.06 9
【選書】成為臺灣人 從認識臺灣史開始－《臺灣歷史圖說》

【選書】成為臺灣人 從認識臺灣史開始－《臺灣歷史圖說》

#好書推薦 #荷蘭 #感情 #來台

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.01.06 8
【心理測驗】選一個「新年願望瓶」 看出你2026年「戀愛機運」

【心理測驗】選一個「新年願望瓶」 看出你2026年「戀愛機運」

#感情 #心理測驗 #浪漫 #紅色 #2026年

女子漾／編輯張念慈 2026.01.06 9
租屋族必看！公視台語台新劇《人生只租不賣》，房東房客全變修羅場

租屋族必看！公視台語台新劇《人生只租不賣》，房東房客全變修羅場

#黃河 #陳姸霏 #林予晞 #影后

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.06 14
毛小孩質感配件再升級！台灣品牌 PAMITIE 打造人寵共享傢俱　重新定義共居生活

毛小孩質感配件再升級！台灣品牌 PAMITIE 打造人寵共享傢俱　重新定義共居生活

#毛孩 #機能 #時尚 #配件 #咖啡

女子漾／編輯許智捷 2026.01.06 12
日韓依舊最強！兩地意外成台灣人出國新黑馬，「這城市」瀏覽狂飆 220%

日韓依舊最強！兩地意外成台灣人出國新黑馬，「這城市」瀏覽狂飆 220%

#美食 #國旅 #越南

女子漾／編輯許智捷 2026.01.06 76
【牠】名導出手了！新作【他們要殺你】逼死侍女星對砍「跩哥馬份」

【牠】名導出手了！新作【他們要殺你】逼死侍女星對砍「跩哥馬份」
女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.06 22
很多人都漏掉！載具歸戶教學一次看，Netflix、Spotify發票原來都沒在對獎

很多人都漏掉！載具歸戶教學一次看，Netflix、Spotify發票原來都沒在對獎

#發票 #消費 #中獎 #統一發票

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.06 259
18+