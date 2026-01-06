日韓依舊最強！兩地意外成台灣人出國新黑馬，「這城市」瀏覽狂飆 220%。圖／JAPANiCAN、AsiaYo Blog

旅遊平台 Trip.com 於 2026 年 1 月 5 日發布最新《台灣旅遊趨勢報告》，以 2025 年全年度用戶大數據為基礎，進一步預測 2026 年旅遊市場走向。報告指出，台灣旅客在未來一年將呈現「短程化、年輕化、體驗導向」三大核心特徵，無論出境旅遊或國內移動，皆展現高度成熟且持續成長的市場動能。

台灣人出國頻率居亞洲前段班 平均一年飛 2.45 次

圖／Trip.com

報告顯示，台灣旅客的出國頻率在亞洲市場中名列前茅，平均每人每年出境達 2.45 次，高於日本的 2.26 次與南韓的 2.30 次，僅次於新加坡與香港，顯示台灣已是高度成熟的出境旅遊市場。

Trip.com 分析指出，台灣旅客普遍採取「高頻率、短假期」的出遊模式，利用週末或短連假快速往返海外，已成為新常態。

「短程化」趨勢明確 近六成航程在 2,000 公里內

在航程選擇上，台灣旅客對短程航線的偏好相當明顯。數據顯示，2,000 公里以下的短程航線占比高達 59%，台灣人平均飛行時間僅 3.7 小時，明顯低於全球平均的 4.63 小時。

熱門目的地也全數集中於亞洲市場，反映「距離近、時間彈性高」仍是旅遊決策的關鍵因素。

日韓穩居前段班 釜山、沖繩成潛力黑馬

圖／Trip.com

在 2026 年台灣旅客最愛的十大目的地中，前十名全數位於亞洲。排名前五依序為：日本、南韓、中國大陸、越南、泰國；後五名則為：香港、菲律賓、馬來西亞、新加坡與澳門。

值得注意的是，報告點名釜山與沖繩為成長動能最強的潛力目的地，顯示旅遊版圖正從一線大城市，逐步擴散至兼具性價比與風格特色的二線城市。

Y 世代仍是主力 Z 世代崛起、重塑旅行樣貌

日本。圖／ JAPANiCAN

從族群結構來看，年輕世代仍掌握旅遊市場的主要話語權。其中，Y 世代（29–44 歲）佔比達 47%，為目前出境旅遊的預訂主力，重視旅遊品質與舒適度。

Z 世代（15–28 歲）則佔 26%，為成長速度最快的族群，深受社群媒體影響，更偏好彈性高、能展現個人風格的行程安排。X 世代（45–60 歲）則約佔 24%，多以家庭旅遊或高品質團體行程為主。

「體驗式」旅行 演唱會、美食成出國動機

釜山。圖／AsiaYo Blog

報告指出，2026 年的旅遊模式已明顯轉向「體驗式旅遊（Experiential Travel）」。其中，以特定活動為核心的「Event-driven Travel」成長顯著，包含為了一場演唱會、體育賽事或國際節慶而專程出國。

此外，美食搜尋量年增約 30%，「為了吃而旅行」的趨勢持續升溫。旅宿選擇上，台灣旅客對設計感飯店的搜尋占比達 8%，高於其他亞洲市場，顯示住宿本身已成為旅遊體驗的重要一環。

國際客北部為核心 南投、台中成國旅新寵

日月潭。圖／sunlifeplay

在入境與國旅方面，Trip.com 也觀察到明顯變化。國際旅客來台最受歡迎的城市前三名為 台北、高雄、新北，行程規劃逐步向中南部延伸。

至於國內旅遊，瀏覽量成長最快的地區為南投（年增 220%）與 台中（年增 126%），反映台灣旅客對自然景觀、慢活步調與都會休閒兼具行程的高度關注。