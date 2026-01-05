手機就是車票！北捷 1/3 全閘門開放 QR 乘車碼 17 家業者首波上線、台新信用卡同步試辦。圖／北捷官網

臺北捷運自 2026 年 1 月 3 日起完成閘門多元支付導入，正式開放旅客以手機「QR 乘車碼」掃碼進出站，且是全線全站「全閘門」適用，不再需要特別找少數通道；同日也啟動台新銀行信用卡（含綁定行動支付）感應進站的 6 個月測試，後續預計於 2026 年 7 月再擴大開放更多信用卡，並導入 Apple Pay 的 ECP（免解鎖快速感應）功能。

圖／北捷官網

以下整理本次新制重點，一次看懂怎麼持手機搭捷運！

北捷 QR 乘車碼怎麼用？「乘車碼不是付款碼」

圖／北捷官網

北捷提醒，想用手機搭捷運，需先在電子支付 App 內開啟「乘車碼」頁面，並非一般購物付款用的「付款碼」。旅客進站前建議先把 App 開好、適度調高螢幕亮度，對準閘門 QR 視窗掃碼，感應成功即可通行。

圖／悠遊卡公司

17 家業者首波支援：9 家金融機構＋ 8家電子支付一次到位

圖／北捷官網

依北捷公告，1 月 3 日起可用 QR 乘車碼搭乘北捷的首波 17 家業者，包含 TWQR 平臺的 9 家金融機構，以及 8 家電子支付業者。北捷列出的支援名單為：

TWQR（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政），以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新 Pay。

另外，許多人關心的 LINE Pay Money 這次並未列入 1/3 首波，北捷說法是因系統開發與測試尚未完成，後續開放時間將另行公告；北捷公告內容也曾提到暫定於 2026 年 3 月開放捷運與公車使用，但仍以官方後續公告為準。

扣款機制一次看：即時扣款、餘額不足「可代墊 1 次」

北捷說明，使用 QR 乘車碼進出站後，車資會直接由你使用的電子支付帳戶扣款；進、出站必須使用同一個支付帳戶。若進站前帳戶餘額為負值，將無法進站；若出站時餘額不足以支付當趟車資，支付業者可代墊 1 次，之後需補足餘額才能再用乘車碼搭乘。

常客優惠還在：但「分帳戶」就等於「重新累積」

不少人擔心「用手機會不會吃不到常客回饋？」答案是，北捷既有常客優惠仍適用，使用乘車碼搭乘也同樣可以累積；但回饋是以「單一支付帳戶」跨月核算，若你今天用 A 支付、明天換 B 支付，搭乘次數無法合併計算，回饋金也會分開。

不只捷運！5 家業者可搭雙北聯營公車 其中 3 家支援轉乘優惠

北捷同步指出，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付等 5 家業者，也支援 QR 乘車碼搭乘雙北市聯營公車；其中悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay 另可配合雙北轉乘優惠機制（需使用相同支付方式）。

信用卡感應進站「先試跑」：台新卡

圖／北捷官網

除了 QR 乘車碼，北捷也自 1 月 3 日起啟動信用卡感應乘車測試，首波以台新銀行所發行的 VISA、Mastercard、JCB 信用卡與簽帳金融卡為主，並支援綁定台新卡的 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay；旅客手機解鎖後，至閘門「信用卡」感應區即可通行。北捷規劃待測試完成後，預計 2026 年 7 月擴大開放更多國內外信用卡，並導入 Apple Pay 的 ECP 免解鎖快速感應過閘。

台中、高雄怎麼刷？「最快那招」其實跟台北不一樣

若你通勤地點不只台北，也要注意各地捷運行動支付進度不同。

台中捷運已啟用 Apple Pay「快速交通卡」服務，主打免喚醒、免解鎖、免 Face ID/Touch ID，靠近閘門感應區就能過閘。

高雄捷運則以感應式支付支援度高著稱，北捷這波新增後，也讓「手機通勤」在各都會區更趨完整。

北捷上線抽獎到 6/30：每家每月 10 名「捷運一日票」機會

北捷與 17 家支付業者也同步推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，自 2026 年 1 月 3 日至 6 月 30 日止，使用乘車碼搭乘北捷可參加抽獎，每家支付業者每月提供 10 名捷運一日票名額；北捷會員若透過「台北捷運 Go」App 綁定，亦可搭配「捷運點」相關回饋與抽獎機制。