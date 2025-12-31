《大濛》揭舊時代面貌：高金鐘確有其人、槍決需付「子彈費」？七個歷史冷知識一次看。圖／《大濛》劇照

電影《大濛》用一段尋找遺體的旅程，帶觀眾回到威權年代最沉默、也最黑暗的角落。許多情節看似戲劇化，實際上卻都有真實歷史作為底本，甚至在史料中，現實往往比電影更加冷酷。

圖／《大濛》劇照

以下整理多個源自史實的「冷知識」，每一個細節，都是當年受難者與家屬真實經歷的一部分。

1. 「領屍」居然要付錢？天價收屍費

圖／《大濛》劇照

在《大濛》中，阿月為了領回哥哥的遺體，被迫四處籌錢。這並非戲劇誇飾，而是當年制度的一部分。威權時期，家屬若要領回遭槍決或監獄死亡的遺體，往往必須支付所謂的「收屍費」，其中包含靈車、棺木、埋葬等費用，金額動輒等同一般家庭數個月的收入。

圖／《大濛》劇照

對許多家庭而言，這不只是經濟壓力，更是一道心理門檻。若付不出錢，或因恐懼政治標籤而不敢出面，遺體往往就此被送往其他去處，從此與家屬斷裂。

2. 「福馬林池」裡的無聲抗爭

圖／《大濛》劇照

電影中，主角走進國防醫學院，在福馬林池中一一尋找遺體的畫面，並非單純為了營造驚悚效果，而是真實歷史中許多政治受難者的最終去向。

在那個年代，若家屬無力支付收屍費，或因恐懼政治標籤而不敢出面認領，遺體便會被送往醫學院，作為解剖教學用的大體。史實記載，曾有醫學生在解剖課上掀開白布時，才赫然發現眼前的「大體老師」竟是熟識的老師或同學。

圖／《大濛》劇照

在無法公開哀悼的環境下，他們只能強忍悲痛，默默記下遺體編號，或在指甲縫中塞入寫有名字的小紙條，為這些被消失的人留下最後的身分線索

3. 三輪車夫與「老虎凳」

圖／《大濛》劇照

柯煒林飾演的趙公道在片中提及自己曾遭受「老虎凳」酷刑，這並非誇飾，而是威權時期特務系統中最常見的刑求手段之一。所謂老虎凳，是將受刑人的雙腿牢牢固定在木凳上，再不斷於腳跟下方墊入磚頭，使膝蓋被迫向後反向彎折。

圖／《大濛》劇照

這種刑罰會對韌帶與肌肉造成不可逆的撕裂傷害，許多受難者即便在審訊後存活，也終生留下行走困難、下肢變形等後遺症。對威權體制而言，目的不只是逼供，而是讓身體成為長期的恐懼記憶。

4. 槍決後的「家屬買單」：那一顆子彈的錢

圖／《大濛》劇照

在《大濛》所描繪的年代，威權體制的冷酷不只體現在審判與槍決當下，甚至延續到死後。家屬前往領回遺體時，除了必須支付高額的收屍費，有時還會收到一張令人難以承受的帳單，「子彈費」。

圖／《大濛》劇照

依當時官方說法，處決被視為執行公務，而子彈屬於國家財產，因此家屬在領取遺體或遺物時，會被要求支付那顆奪走親人生命的子彈費用，金額約為當時的台幣五角至一塊錢。這不只是金錢上的負擔，更是一種極端的心理凌遲。

5. 「極樂殯儀館」林森公園悲傷入口

圖／《大濛》劇照

《大濛》中出現的「極樂殯儀館」並非虛構場景，而是真實存在過的地標，位置就在今日台北市林森公園一帶（原第14、15號公園）。在威權年代，這裡曾是全台政治受難者遭槍決後，遺體被送往的第一站。

圖／《大濛》劇照

對當年的家屬而言，極樂殯儀館並非告別的場所，而是一段悲痛的起點。如今人們在林森北路一帶逛街、用餐、拍照，或走進公園散步時，很少意識到腳下的土地，曾是無數家庭與親人最後訣別的入口，也是一段被時間掩埋的集體記憶。

6. 「高金鐘」其實是真人：威權時代的黑色傳奇

圖／《大濛》劇照

劉冠廷在《大濛》中飾演的「高金鐘」，並非虛構角色，而是真實存在於威權年代的傳奇人物。他在當時被稱為「越獄大王」，多次從高度戒備的監獄中成功逃脫，行徑震撼官方，也在民間引發私下流傳的討論。

圖／《大濛》劇照

根據史實記載，高金鐘甚至在被送往蘭嶼管訓後，仍能自行造船，橫渡海域返回台灣。在人人噤聲、不敢多言的年代，他的存在成了百姓茶餘飯後的地下傳說，也帶著濃厚的黑色幽默意味，象徵著即使體制再嚴密，也無法真正囚禁對自由的渴望。

7. 「石塔與記號」：六張犁亂葬崗的微光



圖／《大濛》劇照

《大濛》中，阿月在亂葬崗間反覆翻找、辨認遺體的畫面，並非戲劇誇飾，而是真實歷史的縮影。現今被稱為「六張犁亂葬崗」的地點，正是透過這樣零碎而微弱的線索，才逐步被後人確認。

圖／《大濛》劇照

當年，許多家屬為了未來仍有機會找回親人，會在草叢間偷偷埋下寫有名字的陶片或瓷碗，或以特定方式堆疊小石塊作為暗記。1993 年，政治受難者曾梅蘭正是憑著這些記憶與標記，在六張犁尋回失散數十年的哥哥。

《大濛》 A Foggy Tale 預告