從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主 侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏。圖／小紅書、侯明昊@官方微博

如果要選出 2025 年中國影劇圈最不能忽視的名字，侯明昊一定榜上有名。他不只是長得精緻、被封為「猴系帥哥」的高顏值代表，更是一位背景硬核、才華全面、角色跨度極大的實力型演員。

圖／侯明昊@官方微博

從年底接連霸榜的《玉茗茶骨》《逍遙》，到全年多部作品《入青雲》、《大夢歸離》等輪番上線，不只曝光密集，更關鍵的是每一個角色都讓人記住「不一樣的他」。

以下用 6 件事，帶你重新認識這位在 2025 年真正站上核心舞台的名字。

1. 2025 年「霸屏劇王」：一年四部全是話題作

圖／侯明昊@官方微博

2025 年成為侯明昊演藝生涯的重要轉折點。年底開播的《玉茗茶骨》中，他飾演落難狀元「陸江來」，外表溫順、內心腹黑，被網友封為「茶裡茶氣天花板」、「男版魏瓔珞」，成功顛覆過往少年形象。

隨後在《逍遙》中，他與譚松韻搭檔化身銀髮妖王「紅燁」，氣場與性張力全面升級，穩坐「仙俠劇門面」。同年《入青雲》、《大夢歸離》接連播出，更展現他往成熟、層次型角色轉型的企圖。

2. 「軍三代」出身 在部隊大院長大的演員

圖／侯明昊@官方微博

侯明昊身上的自律與穩定氣場，來自他的成長背景。身為土生土長的北京人，爺爺、父親與大伯皆為軍人，自小在部隊大院長大，這種嚴謹的家教讓他極度自律，且具備一種不輕言放棄的韌性。即便進入演藝圈，他也始終保持著低調、不走捷徑的處事態度。

3. 「手風琴王子」是真的有底子

圖／侯明昊@官方微博

侯明昊從來不只是靠臉吃飯的偶像。在紀律與藝術並行的家庭環境中長大，父母一路支持他的音樂興趣，他 4 歲開始學習手風琴，練琴長達 8 年，曾拿下北京市一等獎。長時間練習，甚至讓大腿被琴身夾破，卻也磨出了超乎年齡的耐力與專注力。

他也曾公開以義大利文演唱聲樂作品，音準與共鳴都展現專業水準，證明鏡頭之外，他同樣有紮實實力撐起舞台。

4. 曾是 SM 練習生？15 歲赴訓練

圖／侯明昊@官方微博

侯明昊 15 歲時就獨自赴韓，在 SM 娛樂接受長達一年半的練習生訓練，唱跳、舞台、體能樣樣從零開始磨。即使最後沒能在韓國出道，他也沒有停下來。2014 年轉戰選秀舞台，在層層淘汰中被看見，以「Fresh 極客少年團」成員身分出道，與曾舜晞等人一起走過團體時期。

圖／抖音

兩年後選擇離開團體，那段年少時咬牙撐過的訓練，成了他日後站在鏡頭前最穩定、也最值得信賴的底氣。

5. 穿衣顯瘦、脫衣有肉：演藝圈公認的自律天花板

圖／小紅書

侯明昊的身材反差，是不少粉絲入坑關鍵。他是出了名的運動狂熱者，愛打籃球到在橫店自建球場，拍戲空檔也不放過訓練。滑板、滑雪、游泳、重機樣樣來，甚至因拍戲考照後愛上騎車，常與愛車 Indian Chief 同框。長期自律累積的體態，也讓他在古裝與現代戲間切換自如。

6. 「明知不可為而為」：他不是走捷徑的那種人

圖／侯明昊@官方微博

侯明昊曾用一句話形容自己的人生選擇：「明知不可為而為。」從最初不被看好能撐起古裝角色，到如今成為公認的「古裝神顏」，他始終選擇挑戰舒適圈，而不是複製成功公式。

更少人知道的是，他 18 歲起便低調資助貧困兒童，成為當年最年輕的明星慈善家之一，卻從未主動對外宣傳。對侯明昊而言，似乎被看見從來不是目標，把角色站穩，才是他一路走到現在的方式。