仙俠新劇《逍遙》好看嗎？譚松韻 × 侯明昊，6 大亮點解析＋劇情簡介一次看懂

陸劇《逍遙》自 2025 年 12 月 27 日開播後迅速引發討論，由譚松韻、侯明昊領銜主演，並找來《狂飆》導演徐紀周執導，結合仙俠、奇幻、懸疑與宿命愛情，被不少觀眾視為年底最值得追的一部仙俠新作。

在單元式冒險推進中，兩人一邊對抗來自妖族、人族與神界的勢力角逐，一邊被迫直面前世未解的情感與今生必須做出的選擇。《逍遙》並未只停留在愛情與對立，而是不斷拋出提問：當慾望被無限放大，人是否還能守住本心？當宿命與選擇正面衝突，又該如何為自己的人生負責。

以下整理《逍遙》讓人一集接一集停不下來的 6 大必看亮點。

《逍遙》劇情簡介

講述了少女肖瑤（譚松韻 飾）誤入神秘的萬妖谷，將妖界攪得天翻地覆的故事。人、妖兩族為爭奪象徵欲望的玉醴神泉而紛爭不斷。萬妖之王紅燁（侯明昊 飾）再次現世，擔負起守護萬妖谷的重任。歷經世事的紅燁洞察人心，卻在與純粹善良的肖瑤相處中，發現了她身上不為欲望所動的可貴特質。二人因緣際會，攜手捲入一系列奇異案件，共同面對強大而神秘的對手。

《逍遙》必看亮點1. 譚松韻首度挑戰仙俠題材 一人分飾兩角

一向以現代劇、甜寵與成長型角色受到喜愛的譚松韻，這次首度踏入仙俠世界，直接挑戰高難度設定。她在劇中同時飾演今生靈動灑脫的少女「肖瑤」，以及前世性格沉穩、背負責任的人族公主「寧安」，兩個角色氣質與情緒層次差異極大，成為演技發揮的重要舞台，也讓觀眾看到她不同於以往的全新面貌。

《逍遙》必看亮點2. 侯明昊非人類角色 萬妖之王氣場全開

侯明昊繼《護心》之後，再度挑戰非人類角色，在《逍遙》中飾演被封印百年的萬妖之王紅燁。角色橫跨冷漠、霸氣、迷惘與逐漸動情的層次轉變，既有仙氣，也有妖王的危險魅力。從初醒時的疏離防備，到與肖瑤攜手查案、逐步卸下心防，情感線鋪陳細膩，是不少觀眾追劇的重要動力。

《逍遙》必看亮點3. 趙麗穎 驚喜客串反派 首次兼任監製

《逍遙》另一個討論焦點，莫過於趙麗穎的特別出演。她不僅首次擔任監製，更在劇中客串造型冷艷、氣場強大的反派角色「碎夢仙君」。角色雖非主線，但登場氣勢十足，首播後立刻在社群引發熱議，不少觀眾直呼「完全不像客串」，也為劇集增添話題度與關注度。

《逍遙》必看亮點4. 宿世愛戀＋今生重逢 命運感拉滿的仙俠設定

劇情以百年前的愛戀與背叛為起點，將紅燁與寧安之間的宿世羈絆，延續到今生紅燁與肖瑤的相遇。前世刺殺、今生喚醒，兩條時間線交錯推進，不只談愛情，更圍繞「慾望」、「選擇」與「本心」展開，讓情感不只是甜與虐，而多了一層命運與哲學思考。

《逍遙》必看亮點5. 單元劇結構＋懸疑節奏

不同於傳統仙俠劇一路談戀愛、打大魔王，《逍遙》採用單元式敘事，每一段旅程都搭配奇異怪案或事件推進。這樣的結構也延續了徐紀周導演擅長的節奏控制，讓劇情更緊湊、不拖戲，觀眾會有「再看一集就好」卻不知不覺追下去的感覺。

《逍遙》必看亮點6. 「不被慾望支配」的主題設定

全劇核心圍繞象徵欲望的「玉醴神泉」，探討人、妖在慾望面前的選擇與代價。肖瑤身上「不被慾望左右」的純粹特質，成為紅燁與眾多角色命運轉折的關鍵，也讓《逍遙》在仙俠外殼下，多了一層關於人性與自我認同的討論。

播出平台：愛奇藝