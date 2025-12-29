NewJeans 5人團圓變泡影！Danielle 確認解約，事件始末、官方聲明懶人包整理

NewJeans的「5人完全體」夢想，真的碎了。ADOR在12月28日丟出最新官宣，Hanni正式歸隊、Danielle直接解約、Minji還在談判中，這波操作讓粉絲心碎一地。

紛爭回顧

NewJeans從2024年底就跟ADOR鬧翻天，先是單方面宣布解約，後來法院判合約有效，11月時五人還陸續表態要回歸，Haerin和Hyein先透過公司聲明，Minji、Hanni、Danielle也發個人宣言，說要用音樂回歸大家，三人聲明沒事先知會公司，還提「成員在南極聯絡慢」，ADOR只回「正在確認真意」，氣氛就尷尬起來，目前到到現在，局面徹底翻轉，5人團圓變成泡影。

圖片來源：NEW JEANS IG

ADOR最新官宣細節

ADOR於2025年12月29日發布的官方聲明，針對NewJeans成員Minji、Hanni、Danielle的合約最新進展，宣告Hanni歸隊、Danielle解約、Minji持續協商。

圖片來源：NEW JEANS IG

聲明開頭與背景

聲明指出：「在『專屬合約效力確認訴訟』判決確定後，本公司與Minji、Hanni、Danielle以及這三位成員的家人們進行了多次對話。」此前，Hyein與Haerin已透過ADOR官方渠道宣布回歸，而Minji、Hanni、Danielle雖表達意願，但公司當時僅回應「正在確認其真意」。

Hanni歸隊細節

「Hanni與家人一同訪韓，與公司進行了長時間的深度對話，度過了一段回顧往事並客觀審視事件的時間。經過真誠的溝通，Hanni決定尊重法院判決，繼續留在ADOR。」這確認Hanni正式歸隊，成為穩定力量。

圖片來源：NEW JEANS IG

Danielle解約決定

「本公司判斷其難以再作為NewJeans成員及ADOR旗下藝人共事，因此於今日通報解除專屬合約。」公司補充：「對於引發本次糾紛、且對成員脫離及延遲回歸負有重大責任的某位Danielle家人，以及前代表閔熙珍，本公司將追究其法律責任。」

圖片來源：NEW JEANS IG

Minji協商進度

「Minji目前也正與公司進行對話，為了擴大雙方理解，討論仍在持續中。」這部分未給定時表，顯示局面仍未定案。

成員誤解與未來計畫

ADOR提到：「在對話過程中發現，成員們因長期接觸扭曲且偏頗的資訊，對公司產生許多誤解。」公司強調：「為了恢復大眾的喜愛，即使需要時間，也必須以事實為基礎完全消除誤解。針對紛爭過程中的各項爭議，未來也將另行說明。」最後承諾：「將盡全力圓滿收尾，讓NewJeans能早日回到粉絲身邊。」

圖片來源：NEW JEANS IG

背後恩怨曝光

ADOR補刀，說成員長期接觸「扭曲偏頗資訊」，才誤會公司，導致這場事件發生，公司強調會用事實澄清爭議，未來單獨說明，讓NewJeans早點回歸舞台，這話聽來像在暗指閔熙珍那邊的影響力，她現在自己開OOAK Records，之前還公開喊要守護5人體制，但現在看來，成員去留分歧太大，團體活動恐怕得重組， 粉絲留言區一片哀號，有人說「再也回不去的NewJeans了」，也有人盼Hanni和Minji能撐起大局。

粉絲與產業反應

這消息一出，社群突爆增討論度，外媒報導「年長糾紛終結？」，但韓網友直呼失望，HYBE股價11月時還因回歸傳聞漲過，現在又得看後續。未來Hanni歸隊是定局，Minji若談成，或許能維持4人版，但Danielle離開，歌聲少了那抹澳洲混血甜美，風格肯定不同，最後ADOR 表示盡力讓事件圓滿，讓 NewJeans 早日回到粉絲身邊，期竟團體未來會帶來甚麼新的動向或是作品。