2025 逝世名人回顧｜大 S、方大同、金賽綸……那些曾陪伴一個世代、走入歷史卻留在記憶裡的身影

2025-12-26 16:03 女子漾／編輯許智捷
2025 逝世名人回顧｜大 S、方大同、金賽綸……那些曾陪伴一個世代、走入歷史卻留在記憶裡的身影。圖／翻攝網路
2025 逝世名人回顧｜大 S、方大同、金賽綸……那些曾陪伴一個世代、走入歷史卻留在記憶裡的身影。圖／翻攝網路

2025 年，華語與亞洲演藝圈接連傳來令人不捨的告別。從陪伴一整個世代成長的偶像劇女主角、影視圈的資深靈魂人物，到仍在青春年華、卻過早被聚光燈定義的人生，這一年離去的名字，不只是新聞裡的訃聞，更是一段段與觀眾記憶緊密相連的時代縮影。

當這些熟悉的身影逐一走入歷史，人們才意識到，某些曾經理所當然存在的聲音與畫面，已悄然成為回望的風景。

以下，回顧 2025 年在台灣引發廣泛關注的逝世名人。

1. 大S（徐熙媛）｜《流星花園》杉菜 48歲

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

逝世時間：2025年2月2日

2025 年 2 月，農曆年節尚未散去，大 S 驟然離世的消息傳來，震撼整個華語圈。她在與家人赴日旅遊期間，因感染流感併發肺炎病逝，年僅 48 歲。

對許多台灣觀眾而言，大 S 不只是藝人，更是一整個世代的青春記憶。從《流星花園》的杉菜開始，她陪伴亞洲觀眾走過偶像劇黃金年代，也見證了台灣流行文化走向國際的關鍵時刻。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

2. 金賽綸（김새론）｜韓國「最美童星」 24 歲

圖／ron_sae IG
圖／ron_sae IG

逝世時間：2025年2月16日

金賽綸於 2025 年 2 月 16 日驚傳離世，年僅 24 歲，消息震撼韓國演藝圈。她從 1 歲起便踏入演藝圈，童年幾乎是在鏡頭前度過。9 歲時，憑藉《等待回家的日子》與《大叔》兩部作品嶄露鋒芒，一夕之間被觀眾記住，也正式被視為備受期待的實力童星。

圖／電影《大叔》片段
圖／電影《大叔》片段

年紀尚輕的她，卻早早站上國際舞台。15 歲時兩度踏上坎城影展紅毯，成為當時少見能在影壇與國際場合同時被看見的年輕演員，也因此被媒體冠以「天才童星」、「最美童星」之名。她的離去，讓外界不禁重新回望那段過早被聚光燈包圍的人生，也為這位曾被寄予厚望的年輕演員，留下無盡惋惜。

3. 方大同（Khalil Fong）｜華語 R&B 指標 41歲

圖／抖音@黑洞裡的存储卡
圖／抖音@黑洞裡的存储卡

逝世時間：2025年2月21日

同樣在 2 月，華語樂壇傳來另一則令人不捨的消息。方大同在與病魔長期抗爭後辭世，享年 41 歲。

對台灣樂迷來說，方大同從來不只是唱 R&B 的歌手，而是一個始終把音樂當成作品在對待的人。他的歌不喧嘩、不取巧，旋律總是慢慢鋪開，卻很容易在某個瞬間擊中人心。從〈愛愛愛〉到〈特別的人〉，這些歌陪著許多人談戀愛、長大，也陪著人在迷惘時反覆播放、反覆聆聽。

4. 韓賢光｜資深音樂人、幻眼合唱團團長 67歲

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

逝世時間：2025年5月12日

5 月，台灣音樂圈送走了一位長年站在舞台背後的重要人物。韓賢光於上海運動時突發心源性猝死，享年 67 歲。

他或許不是所有觀眾都能立刻叫出名字的明星，卻是無數音樂人心中真正的「老師級人物」。作為幻眼合唱團團長，他參與並見證台灣搖滾與流行音樂的重要發展階段，也曾與多位重量級歌手合作。

5. 千百惠｜80年代紅極一時歌手 62歲

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

逝世時間：2025年8月19日

2025 年下半年，80 年代紅極一時的歌手千百惠辭世，享年 62 歲。她的死訊由親友證實後，引發一波集體追憶。

〈走過咖啡屋〉、〈想你的時候〉對很多人來說，早已不是單純的歌曲，而是青春時期的背景聲。

6. 顏正國｜《好小子》童星到導演 50歲

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

逝世時間：2025年10月7日

10 月，顏正國因肺癌辭世，享年 50 歲。他的一生，始終與台灣影視產業緊密相連。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

從 80 年代《好小子》系列紅遍全台的童星，到歷經人生低潮，再到轉型成為《角頭 2》的導演，顏正國的人生並不平順，卻極具象徵性。他證明了，被記得的角色不會只停留在童年，也讓人重新思考，什麼才算是真正完成一段創作人生。顏正國橫跨幾個世代的台灣觀眾記憶，因此死訊被視為「一個台灣影視時代的註腳」。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

7. 坣娜（Nana Tang）｜經典情歌歌手 59歲

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

逝世時間：2025年10月14日

同樣在 10 月，情歌歌手坣娜離世。她長期與疾病共處，最終病逝，享年 59 歲。

對五、六年級生而言，她的歌聲曾是青春裡最熟悉的背景音。〈奢求〉、〈自由〉並不張揚，卻在卡帶與 KTV 的年代，靜靜陪伴無數人度過情感最敏感的時期。

7. 李順載（이순재）｜韓國「國民爺爺」 91 歲

圖／kbs
圖／kbs

逝世時間：2025年11月25日

於 2025 年 11 月 25 日安詳辭世，享耆壽 91 歲，一個屬於韓國影視黃金年代的身影，也隨之走入記憶。

李順載的一生，幾乎與韓國影視史同步展開。自首爾高中時期投入戲劇演出，1956 年以《我要成人》出道後，長年活躍於電視與舞台，從《愛情是什麼》、《澡堂老闆家的男人》到晚年的家庭劇形象，陪伴多個世代成長，也讓他成為觀眾心中難以取代的「國民爺爺」，其離去象徵一個韓國影視黃金年代的落幕。

圖／《不可阻檔的High Kick》
圖／《不可阻檔的High Kick》

有人陪我們追過第一部偶像劇，有人的歌聲在成長路上反覆播放，也有人用一輩子的演出，撐起一個時代的螢幕記憶。當告別來得如此密集，人們才意識到，所謂懷念，往往不是因為失去當下，而是因為那些作品早已成為我們生活的一部分。這些身影雖然走遠，卻仍在記憶裡，以另一種方式，繼續被記得。

#歌手 #偶像 #徐熙媛 #金賽綸 #顏正國 #方大同 #演藝圈

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

文章目錄

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

2025-12-22 08:49 女子漾／編輯張念慈
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

37歲日本前奧運桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑離婚4年後，近日親口證實已再婚並懷有身孕。她接受日本週刊女性SEVEN專訪，首度完整說明近年備受關注的感情時間線，也為過去引發爭議的事件公開致歉。

福原愛在訪談中透露，已與一名一般男性完成結婚登記，目前正準備迎接新生命。她坦言，外界常以為「第三胎應該不會緊張」，但實際上這是她第一次在日本生產，無論是醫療制度、產檢流程或生活節奏，都與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb
福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb

報導指出，福原愛的再婚對象正是過去曾被日媒拍到、外界稱為「橫濱男」的A先生。她親自澄清，兩人的正式交往時間點是在2021年底、與前夫完成離婚法律程序之後，並非外界曾臆測的「婚內不倫」。福原愛表示，當時兩人並未以結婚為前提，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。

福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。
福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。

直到A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始認真思考再婚的可能性。最終兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對此，福原愛形容自己「連自己都對現在的狀況感到驚訝」，但也直言能迎來新生命、家庭成員增加，內心感到非常開心。

回顧過往，福原愛於2016年與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年、2019 年先後誕下一女一子。然而這段跨國婚姻在2021年畫下句點，相關風波也讓她的私生活長期成為輿論焦點。她在專訪中為當年事件向所有受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人及一路支持她的親友，並表示選擇公開說明，是不希望支持她的人與家人繼續活在誤解之中。

福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博
福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博

福原愛也提到，沉默多年並非逃避，而是希望在合適的時間，親自說清楚事實。如今選擇站出來，是為那段「被誤解、被放大檢視」的歲月畫下句點，重新面對人生的新階段。

2025-12-23 23:50 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【同一天，他們都是父母】

—— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

同一天，他們都有一個共同的身分：

都是兒子的母親、父親。

只是，站在鏡頭前的姿態，卻如此不同。

北捷攻擊殺人事件中，張姓嫌犯的父母親，下跪道歉。情何以堪。那一跪，沉重到讓人不忍直視。不是為自己，而是為了兒子犯下的錯，替社會、替受害者承擔一份無法承擔的愧疚。

另一頭，85歲的余家昶母親，白髮蒼蒼，卻說出讓人瞬間紅了眼眶的一句話：「事情是兒子做的，跟他的父母親沒關係。」接著，她說：「我以我的兒子為榮。」

她，才是真正的受害者。

痛失愛子，人生被撕開一道再也補不回來的裂縫。

可她沒有指責、沒有仇恨，沒有要求任何補償。

她把所有的悲傷收進心裡，卻把最大的寬容，送給了加害者的父母。

那一刻，很多人終於懂了。

為什麼余家昶會在危急時刻，挺身而出，捨命救人。

因為，一個在愛與善良中長大的孩子，

生命最關鍵的瞬間，會本能地選擇守護他人。

英雄，從來不是突然出現的。

他們只是，把家庭教會他們的價值，

用一輩子，甚至用生命，實踐出來。

台灣，記住了余家昶。

也記住了，那個用愛，養出台灣英雄的家庭。

照片來源:新聞報導





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

2025-12-17 05:34 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

中國一線小生陳曉、95後小花孫千領銜主演古裝傳奇劇《大生意人》以實景吳綠幕拍攝還原清末商幫風貌，質感場景與壯闊史詩被類比為經典大戲《大宅門》、《喬家大院》，將晉商主張的致理「信義為本」、徽商信奉的宗旨「謀勢共贏」...等經商哲學融入劇情，獲得歷史學家認可。想更瞭解《大生意人》嗎？快跟著女子漾一起來盤點10大利益金句吧！

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供


《大生意人》利益金句1：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我是生意人，最懂生意人，外人看起來是慷慨大方，可骨子裡個個都是吝嗇鬼。


《大生意人》利益金句2：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

能留住客戶的，從來不是低價，而是價值；能長久生存的，永遠不是運氣，而是誠信！


《大生意人》利益金句3：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人情就是生意，天大的人情就會帶來天大的生意。


《大生意人》利益金句4：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人至誠則至信，至仁則至義，要把誠信和忠義當生命去捍衛，但若不去實踐，就永遠無法知道它的妙處。


《大生意人》利益金句5：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

這做生意就是做戲，唱戲的是瘋子，看戲的是傻子。


《大生意人》利益金句6：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

只希望將來，大家都可以不用提心吊膽地活著，不用出賣自己的尊嚴，在這片天空底下，都可以驕傲自由地活著。


《大生意人》利益金句7：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德。


《大生意人》利益金句8：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我再也不想過這種求太陽求月亮的日子了，我求太陽能走得晚一點，我就能陪你陪得久一點，我又求月亮走得慢一些，這條路最好永遠都不到頭。


《大生意人》利益金句9：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

隔行不隔理，天底下人心都是一樣的。


《大生意人》利益金句10：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

如今這亂世，好人不得活啊！只有往前衝，才有活著的機會。


