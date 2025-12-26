2025 逝世名人回顧｜大 S、方大同、金賽綸……那些曾陪伴一個世代、走入歷史卻留在記憶裡的身影。圖／翻攝網路

2025 年，華語與亞洲演藝圈接連傳來令人不捨的告別。從陪伴一整個世代成長的偶像劇女主角、影視圈的資深靈魂人物，到仍在青春年華、卻過早被聚光燈定義的人生，這一年離去的名字，不只是新聞裡的訃聞，更是一段段與觀眾記憶緊密相連的時代縮影。

當這些熟悉的身影逐一走入歷史，人們才意識到，某些曾經理所當然存在的聲音與畫面，已悄然成為回望的風景。

以下，回顧 2025 年在台灣引發廣泛關注的逝世名人。

1. 大S（ 徐熙媛 ）｜《流星花園》杉菜 48歲

圖／翻攝網路

逝世時間：2025年2月2日

2025 年 2 月，農曆年節尚未散去，大 S 驟然離世的消息傳來，震撼整個華語圈。她在與家人赴日旅遊期間，因感染流感併發肺炎病逝，年僅 48 歲。

對許多台灣觀眾而言，大 S 不只是藝人，更是一整個世代的青春記憶。從《流星花園》的杉菜開始，她陪伴亞洲觀眾走過偶像劇黃金年代，也見證了台灣流行文化走向國際的關鍵時刻。

圖／翻攝網路

2. 金賽綸 （김새론）｜韓國「最美童星」 24 歲

圖／ron_sae IG

逝世時間：2025年2月16日

金賽綸於 2025 年 2 月 16 日驚傳離世，年僅 24 歲，消息震撼韓國演藝圈。她從 1 歲起便踏入演藝圈，童年幾乎是在鏡頭前度過。9 歲時，憑藉《等待回家的日子》與《大叔》兩部作品嶄露鋒芒，一夕之間被觀眾記住，也正式被視為備受期待的實力童星。

圖／電影《大叔》片段

年紀尚輕的她，卻早早站上國際舞台。15 歲時兩度踏上坎城影展紅毯，成為當時少見能在影壇與國際場合同時被看見的年輕演員，也因此被媒體冠以「天才童星」、「最美童星」之名。她的離去，讓外界不禁重新回望那段過早被聚光燈包圍的人生，也為這位曾被寄予厚望的年輕演員，留下無盡惋惜。

3. 方大同 （Khalil Fong）｜華語 R&B 指標 41歲

圖／抖音@黑洞裡的存储卡

逝世時間：2025年2月21日

同樣在 2 月，華語樂壇傳來另一則令人不捨的消息。方大同在與病魔長期抗爭後辭世，享年 41 歲。

對台灣樂迷來說，方大同從來不只是唱 R&B 的歌手，而是一個始終把音樂當成作品在對待的人。他的歌不喧嘩、不取巧，旋律總是慢慢鋪開，卻很容易在某個瞬間擊中人心。從〈愛愛愛〉到〈特別的人〉，這些歌陪著許多人談戀愛、長大，也陪著人在迷惘時反覆播放、反覆聆聽。

4. 韓賢光｜資深音樂人、幻眼合唱團團長 67歲

圖／翻攝網路

逝世時間：2025年5月12日

5 月，台灣音樂圈送走了一位長年站在舞台背後的重要人物。韓賢光於上海運動時突發心源性猝死，享年 67 歲。

他或許不是所有觀眾都能立刻叫出名字的明星，卻是無數音樂人心中真正的「老師級人物」。作為幻眼合唱團團長，他參與並見證台灣搖滾與流行音樂的重要發展階段，也曾與多位重量級歌手合作。

5. 千百惠｜80年代紅極一時歌手 62歲

圖／翻攝網路

逝世時間：2025年8月19日

2025 年下半年，80 年代紅極一時的歌手千百惠辭世，享年 62 歲。她的死訊由親友證實後，引發一波集體追憶。

〈走過咖啡屋〉、〈想你的時候〉對很多人來說，早已不是單純的歌曲，而是青春時期的背景聲。

6. 顏正國 ｜《好小子》童星到導演 50歲

圖／翻攝網路

逝世時間：2025年10月7日

10 月，顏正國因肺癌辭世，享年 50 歲。他的一生，始終與台灣影視產業緊密相連。

圖／翻攝網路

從 80 年代《好小子》系列紅遍全台的童星，到歷經人生低潮，再到轉型成為《角頭 2》的導演，顏正國的人生並不平順，卻極具象徵性。他證明了，被記得的角色不會只停留在童年，也讓人重新思考，什麼才算是真正完成一段創作人生。顏正國橫跨幾個世代的台灣觀眾記憶，因此死訊被視為「一個台灣影視時代的註腳」。

圖／翻攝網路

7. 坣娜（Nana Tang）｜經典情歌歌手 59歲

圖／翻攝網路

逝世時間：2025年10月14日

同樣在 10 月，情歌歌手坣娜離世。她長期與疾病共處，最終病逝，享年 59 歲。

對五、六年級生而言，她的歌聲曾是青春裡最熟悉的背景音。〈奢求〉、〈自由〉並不張揚，卻在卡帶與 KTV 的年代，靜靜陪伴無數人度過情感最敏感的時期。

7. 李順載（이순재）｜韓國「國民爺爺」 91 歲

圖／kbs

逝世時間：2025年11月25日

於 2025 年 11 月 25 日安詳辭世，享耆壽 91 歲，一個屬於韓國影視黃金年代的身影，也隨之走入記憶。

李順載的一生，幾乎與韓國影視史同步展開。自首爾高中時期投入戲劇演出，1956 年以《我要成人》出道後，長年活躍於電視與舞台，從《愛情是什麼》、《澡堂老闆家的男人》到晚年的家庭劇形象，陪伴多個世代成長，也讓他成為觀眾心中難以取代的「國民爺爺」，其離去象徵一個韓國影視黃金年代的落幕。

圖／《不可阻檔的High Kick》

有人陪我們追過第一部偶像劇，有人的歌聲在成長路上反覆播放，也有人用一輩子的演出，撐起一個時代的螢幕記憶。當告別來得如此密集，人們才意識到，所謂懷念，往往不是因為失去當下，而是因為那些作品早已成為我們生活的一部分。這些身影雖然走遠，卻仍在記憶裡，以另一種方式，繼續被記得。