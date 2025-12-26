浪漫喜劇王子火力全開！《等待京道》朴敘俊強制同居元志安，腹肌＋ASMR 超犯規。圖片來源：Hami Video提供

「浪漫喜劇王子」朴敘俊攜手《魷魚遊戲》新星元志安主演的韓劇《等待京道》，自開播以來話題不斷，收視與討論度同步飆升，連續兩週穩坐 Hami Video 戲劇排行榜冠軍，被不少劇迷點名為今年最適合聖誕節追的冬日戀愛劇。

《等待京道》講述曾兩度分手的前任情人李京道與徐智友，在女方離婚後意外重逢，過去的愛與傷痛再次被喚醒。最新劇情中，朴敘俊索性拖著行李箱登門，直接上演「耍賴式強制同居」，為了阻止元志安飾演的智友繼續喝酒，他不只裸上身大秀結實腹肌，還自備麥克風開啟泡菜 ASMR 吃播，聲音與畫面雙重攻擊，養眼又爆笑，讓網友直呼：「這就是朴敘俊的浪漫喜劇必殺技。」

劇中，朴敘俊飾演的報社娛樂組次長「李京道」，在第二次與智友分手後人生一路失速，酒精成癮甚至住院治療。多年後兩人以 38 歲之姿再度重逢，京道察覺智友同樣深陷酗酒問題，原本打算保持距離，卻始終放不下她，三不五時登門陪伴、散步、吃飯，逐漸介入她的生活。

《等待京道》朴敘俊（右）為陪伴「前女友」元志安戒酒想盡辦法。圖片來源：Hami Video提供

當智友的前夫突然現身，當面質問兩人關係時，京道毫不閃躲、正面回擊一句「我正在追求她，而且是全力以赴」，霸氣宣示主權的瞬間不只讓智友愣住，也讓觀眾心跳漏拍，成為近期最熱議的名場面之一。

《等待京道》朴敘俊（右）和元志安化學反應十足，兩人若即若離的關係引起觀眾熱議。圖片來源：Hami Video提供

《等待京道》在甜與笑之外，虐心情緒同樣層層堆疊。劇中智友質問京道為何成為酒精中毒者，他被逼問到眼眶泛淚，情緒潰堤怒喊：「要這樣一走了之的話，當初就不該出現在我面前。」這場戲讓不少觀眾跟著落淚，朴敘俊事後受訪也坦言，自己重看時同樣忍不住偷哭。

《等待京道》朴敘俊裸上身秀出肌肉誘惑元志安。圖片來源：Hami Video提供

另一段同樣令人揪心的橋段，是年輕時的京道得知，智友送他的 T 恤竟是母親兼差整整一個月才換來的收入，兩人首次正面面對現實差距，愧疚與自責在街頭全面爆發。幕後花絮中，朴敘俊哭到全身顫抖，即使導演喊卡後仍久久無法平復，網友看完直呼：「正片哭一次，花絮再哭一次。」

朴敘俊也透露，拍攝當下導演曾希望他回頭看向元志安，但他坦言當時做不到，「因為一回頭，可能就會忍不住想留下對方」，讓這段幕後故事更加令人心碎。