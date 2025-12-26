2025-12-26 14:32 女子漾／編輯王廷羽
一女對戰七男太狠了！《玉茗茶骨》6大看點：侯明昊從狀元變馬夫、女尊世界觀超過癮
Disney+ 今日正式宣布年底華語戲劇檔期，多部話題新作將接力登場。其中最受矚目的，莫過於由侯明昊、古力娜扎攜手主演的古裝權謀劇《玉茗茶骨》。今天編輯也整理出《玉茗茶骨》戲劇5大看點，大家快將這部戲加入片單！
《玉茗茶骨》看點1：于正罕見高調力挺，親口認證「超愛」
《玉茗茶骨》由國浩、張之微、馬詩歌三位導演聯手打造，過往代表作包括《延禧攻略》、《臨江仙》、《五福臨門》，在古裝質感與敘事節奏上都有成熟口碑。更關鍵的是，本劇由于正親自擔任製片，從開機到釋出片花一路高調宣傳，甚至親回粉絲「對，超愛！」這種等級的背書，在于正歷年作品中並不多見，也觀眾對這部戲的完成度與話題性格外期待。
《玉茗茶骨》看點2：女尊世界觀+一女對戰七男，「雄競」設定超顛覆
故事以茶道世家為背景，翻轉傳統古裝劇的性別權力結構。陸江來從意氣風發的狀元跌落成馬夫，榮家千金榮善寶則掌握招贅與家族大權。隨著榮家公開招贅，江南各路望族子弟接連入局，一女對戰七男的「雄競」格局正式展開。女主以權謀與家族利益為核心，男角們各懷算計輪番較勁，情感、權力與鬥爭層層交織，權謀張力絲毫不輸經典宮鬥，讓人看得相當過癮。
《玉茗茶骨》看點3：侯明昊從狀元變馬夫
侯明昊劇中飾演原本意氣風發的年輕狀元，因捲入殺妻舊案而從雲端跌落谷底。瀕死之際被古力娜扎飾演的茶王之女榮善寶所救，卻因兩家恩怨被貶為馬夫。陸江來表面柔弱示人、裝失憶騙取同情，實則心機深沉、暗中布局復仇，被網友稱為「男版魏瓔珞」，侯明昊也在作品首播前向觀眾喊話：「這是一個講述著宅鬥、探案、親情、愛情的故事，希望大家可以多多支持玉茗茶骨！」
《玉茗茶骨》看點4：不困於情、不惑於權！古力娜扎化身最狠女尊掌局者
古力娜扎飾演的榮善寶更是霸氣全開，身為茶道世家繼承人，她運籌帷幄、以家族利益為先，只招贅婿不談感情。談到角色，古力娜扎加碼分享：「榮善寶她不困於情、不惑于權，有在權謀中守住底線的智慧、更有力量」，新劇上線倒數三天也不忘提醒觀眾「好茶要品，好戲要看！」
《玉茗茶骨》看點5：配角陣容華麗，整部戲沒有「工具人」
在「一女對戰七男」的大女主設定下，《玉茗茶骨》的配角線反而成為撐起戲劇張力的關鍵。除了核心男性角色各自帶著明確立場與算計登場，劇中更網羅李菲、劉擎、舒童等新生代高人氣演員，近期也再度官宣曹駿、胡靜加入卡司行列，新舊世代同台交鋒。每個角色都具備清楚的功能與鮮明存在感，戲份安排不流於陪襯，「雄競」也因此從概念走向實際運作，層層推進劇情發展，逐步形塑出結構完整、層次分明的權謀舞台。
《玉茗茶骨》看點6：茶香裡的諜對諜愛情，慢火回甘越看越上頭
《玉茗茶骨》的感情線融合試探、算計與權謀博弈，在曖昧與對立之間反覆拉扯。陸江來與榮善寶從彼此利用、立場對峙開始，在查案與家族權謀的推進中逐漸建立信任，情感節奏克制卻耐看。就像泡茶一樣，前段清冽、中段轉濃，越往後越能品出層次與餘韻，讓愛情自然融入主線敘事，隨劇情推進發揮關鍵作用，而不流於表層點綴。
《玉茗茶骨》12月29日於Disney+上線。
