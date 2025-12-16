2026 古裝陸劇必追清單！王鶴棣《鹹魚飛升》、楊洋×章若楠《雨霖鈴》超多好片快收藏！(持續更新...)。圖片來源：《鹹魚飛升》《尚公主》官方微博

陸劇迷看過來！近幾個月古裝陸劇話題不斷，從權謀燒腦、仙俠志怪到雙強對決，各種類型全面回歸。隨著 2026 年待播新作陸續曝光，追劇清單也該提前更新了。今天編輯一次整理 2026 古裝陸劇必追片單，以及演員、劇情簡介資訊。編輯也會持續更新新作品，不論你是權謀控、仙俠迷還是懸疑派，這份清單都值得先收藏！

2026古裝陸劇新片1.侯明昊、古力娜扎《玉茗茶骨》

主演：侯明昊、古力娜扎、陳若軒、趙弈欽、張南

集數：36集

播出平台：愛奇藝

《玉茗茶骨》作為《延禧攻略》製作團隊全新宅鬥權謀劇備受期待。圖片來源：Disney+提供

《玉茗茶骨》劇情：

年輕狀元陸江來（侯明昊 飾）在赴任途中捲入命案，從官場新星瞬間跌落谷底，不僅遭到追殺還重傷失憶，陰錯陽差被茶王之女榮善寶（古力娜扎 飾）所救。陸江來暫居茶商世家，表面看似溫順柔弱，實則暗藏鋒芒；而榮善寶則以冷靜果決的手段掌控家族產業，在商場與宅門之中步步為營。隨著走私茶案與家族舊怨浮上檯面，兩人被迫聯手，在彼此試探與信任之間，逐步揭開滅門真相，也在權謀交鋒中發展出勢均力敵的情感關係。

2026古裝陸劇新片2.楊洋、章若楠《雨霖鈴》

主演：楊洋、章若楠

集數：40集

播出平台：愛奇藝

《雨霖鈴》由楊洋、章若楠領銜主演， 劇中楊洋挑戰演繹經典角色南俠。圖片來源：Disney+提供

《雨霖鈴》劇情：

《雨霖鈴》改編自經典名著《三俠五義》，以北宋為時代背景，重新詮釋「南俠」展昭的成長與冒險歷程。劇中由楊洋飾演展昭，章若楠飾演玲瓏山莊大小姐霍玲瓏，方逸倫則出演性格不羈的「錦毛鼠」白玉堂。

劇情從一樁未解的命案展開，展昭在追查真相的過程中，循著好友留下的線索踏上江湖之路，先後結識霍玲瓏與白玉堂，三人因理念相合而結伴同行。隨著案件層層推進，牽扯出朝堂權力鬥爭與江湖勢力暗潮，展昭也逐漸在忠義、正邪與個人信念之間做出抉擇。《雨霖鈴》以全新視角刻畫展昭的雙面身分，一面是朝廷護衛，一面是江湖俠客，透過武俠敘事重塑經典角色的精神內核。

2026古裝陸劇新片3.迪麗熱巴、陳飛宇《慕胥辭》

主演：迪麗熱巴、陳飛宇

集數：40集

播出平台：愛奇藝

《慕胥辭》由迪麗熱巴演繹百歲鬼王，騰訊預約突破 200 萬。圖片來源：Disney+提供

《慕胥辭》劇情：

古裝奇幻劇《慕胥辭》改編自人氣小說《白日提燈》，由迪麗熱巴、陳飛宇主演，融合仙俠、志怪與宿命愛情元素，上線前即創下騰訊預約突破 200 萬的亮眼成績。劇中迪麗熱巴飾演活了四百年的鬼王慕胥辭，陳飛宇則飾演少年將軍，兩人在生死與時間的夾縫中展開一段糾葛深刻的愛情。

故事設定在動盪的亂世背景下，慕胥辭雖擁有不死之身，卻失去五感，無法感知世間冷暖；少年將軍則肩負守國使命，在戰場與權力之間艱難前行。兩人因一次意外相遇，被迫捲入跨越人鬼界線的因果之中。隨著過往真相逐步揭開，他們發現彼此的命運早已緊密相連，愛情不僅是情感選擇，更牽動著天下局勢與族群存亡。

2026古裝陸劇新片4.白鹿、承磊《莫離》

主演：白鹿、承磊

集數：40集

播出平台：愛奇藝

大女主古裝大戲《莫離》堪稱女版《藏海傳》。圖片來源：Disney+提供

《莫離》劇情：

古裝權謀大戲《莫離》改編自高人氣小說《盛世嫡妃》，由白鹿、丞磊主演，主打「先婚後謀」的創新敘事結構，被不少劇迷形容為女版《藏海傳》。全劇以女性視角出發，描繪在政治婚姻與權力鬥爭中，女主角如何一步步奪回命運主導權。

劇情講述驪山後人葉璃在家族因文字獄慘遭滅門後，被迫隱忍多年，最終以一紙婚書嫁入勢力衰敗的定王府，與雙腿殘疾、身負血仇的定王墨修堯成親。表面上，兩人是各懷心思的政治盟友；實際上，彼此都在暗中佈局，尋找翻盤機會。隨著朝堂陰謀浮現，葉璃以冷靜理智與精密謀略，逐步瓦解敵方勢力，也與墨修堯從互相試探走向真正並肩作戰，最終在權謀與情感交織中改寫自己的命運。

2026古裝陸劇新片5.王楚然、丞磊《成何體統》

主演：王楚然、丞磊、唐曉天、胡意旋

集數：32集

播出平台：愛奇藝

圖片來源：《成何體統》官方微博

《成何體統》劇情：

現代職場新手王翠花（王楚然 飾）意外穿進權謀小說，成為註定亡國的妖妃廬晚音，並發現冷酷帝王夏侯澹（丞磊 飾）同樣是穿越者，且已在書中隱忍布局多年。兩人選擇聯手，以現代思維應對旱災、整肅朝政、穩定邊疆，逐步改寫亡國命運，並拉攏來自更低層穿書空間的謝永兒擊潰端王勢力。最終，歷經生死危機與反轉，兩人成功迎來由自己改寫的盛世結局。

2026古裝陸劇新片6.王鶴棣、李沁《鹹魚飛升》

主演：王鶴棣、李沁、榮梓杉、汪鐸

集數：40集

圖片來源：王鶴棣微博

《鹹魚飛升》劇情：

故事講述宋潛機（王鶴棣 飾）的前世與今生。前世的他靈根盡廢，為求生存踏遍秘境、九死一生，最終成為化神強者，卻在末日降臨時被世人背棄，連摯愛也倒戈，逼得他自爆身亡。重生後的宋潛機只想遠離修仙內卷，當一條安靜種田的「鹹魚」，卻屢屢捲入仙門傾軋與亂世危機。當蒼生受難、摯友相隨，他終究再次拔劍而起，以身證道，選擇為人間承擔一切。

2026古裝陸劇新片7.白鹿、王星越《唐宮奇案》

主演：白鹿、王星越、姚安娜、趙晴、趙弈欽

集數：40集

圖片來源：《唐宮奇案》官方微博

《唐宮奇案》劇情：

故事背景設定於唐朝盛世。上元佳節當晚，寧遠公主在宮中夜宴離奇身亡，震驚朝野。為釐清真相，皇帝命內諜局女官李佩儀(白鹿 飾)與太史局太史丞蕭懷瑾(王星越 飾)聯手展開調查，一樁看似單一的命案，逐漸牽動整座宮廷的暗流。

李佩儀武藝高強、善於洞察人心，蕭懷瑾則以縝密推演與理性思維見長，兩人在合作中抽絲剝繭，接連捲入多起詭譎宮廷奇案，包括「壁上花」、「血色天資」、「吉時秘聞」、「七星錯」等事件。隨著線索層層展開，這些案件不僅映照出後宮與權貴之間的角力，也隱約指向一段塵封多年的舊案。

2026古裝陸劇新片8.孟子義、李昀銳《尚公主》

主演：孟子義、李昀銳、吳漢坤、全伊倫、李孝謙

集數：40集

圖片來源：《尚公主》官方微博

《尚公主》劇情：

改編自伊人睽睽同名小說，講述天家嫡女丹陽公主暮晚搖（孟子義 飾）與寒門才俊言尚（李昀銳 飾），在亂世風雲中攜手成長、共築清平天下的故事。劇集以雙強權謀為核心，結合朝堂博弈與甜虐交織的情感線，描繪理想與現實碰撞下的選擇與信念。

暮晚搖奉旨前往嶺南祈福，返程途中因意外結識在鄉學打雜的書生言尚。兩人從偶然相遇到彼此扶持，在命運推動下逐漸走入更大的時代洪流。隨著言尚展露才學、踏入朝堂，公主與書生不再只是身分懸殊的相遇，而是站在同一條理想之路上的盟友。在內憂外患交織的局勢中，兩人並肩應對權力試煉與時代挑戰，一邊在朝局中周旋，一邊在情感與責任之間尋找平衡，展開一段關於抱負、信念與愛情的權謀傳奇。

2026古裝陸劇新片9.孟子義、何與《百花殺》

主演：孟子義、何與、徐正溪、範帥琦、賴偉明

集數：36集

圖片來源：《百花殺》官方微博

《百花殺》劇情：

古裝權謀劇《百花殺》改編自錦凰小說《我花開後百花殺》。故事講述女主顧青梔（孟子義 飾）前世家族因皇權猜忌慘遭滅門，轉世重生成西北王嫡女沈汐和，決心掌控命運、不再成為權力棋局中的犧牲者。沈汐和表面溫婉端莊，實則精通調香與「百花秘術」，暗中布局只為查清真相、復仇雪恨。她奉旨入京，與東宮儲君蕭華雍（何與 飾）締結政治婚姻，兩人從彼此試探、相互算計開始，在層層權謀與陰謀之中逐漸建立信任，並肩對抗朝局風暴。隨著謎團揭開，沈汐和也在亂世中完成從被動承受者到掌局之人的蛻變。

2026古裝陸劇新片10.羅雲熙、方逸倫《魅影神捕》

主演：羅雲熙、方逸倫、沈羽潔、何泓姍、王海祥

集數：30集

《魅影神捕》劇情：

古裝懸疑劇《魅影神捕》改編自王珂同名小說，主打雙男主強強聯手與「無戀愛」設定。故事背景設定在鴻運三十七年的大世王朝，朝堂動盪之際，前朝餘孽「離羅」攜傀儡秘術等中式志怪詭術死灰復燃，製造連環奇案。政治棄子黎斯（羅雲熙 飾）在查案過程中，結識武藝高強的鬼捕蒙銳（方逸倫 飾）與女仵作白珍珠（沈羽潔 飾），三人組成神捕團，聯手破解多起詭譎迷案，逐步揭開動亂背後的陰影，在權力、陰謀與生死交錯中守護天下安寧。

圖片來源：《魅影神捕》官方微博

以上為目前已曝光的 2026 古裝陸劇必追清單，編輯也會持續補齊整理！想追最新陸劇動態，記得把這篇先收藏起來。