【心理測驗】2026 職場運勢解析！加碼推薦Disney+ 開運片單，陪你邊追劇邊升級職場力

2026 職場運勢解析！加碼推薦Disney+ 開運片單，陪你邊追劇邊升級職場力。圖片來源：Disney+提供

大家有想好2026年願望清單了嗎？新的一年，你在工作上想升職、轉職、還是擺脫職場小人？ Disney+ 攜手人氣通靈頻道《仙姑行不行》，把神佛卡牌的概念變成一場超好玩的職場心理測驗！除了能看到2026年職場解析之外，也同步推薦新年開運片單給大家，一起來測驗看看吧。

在心裡默想一個你最想突破的職場關卡，從四張牌中選一張最有感覺的圖片

請於心中默想2026年想解惑的職場問題，並依直覺選擇卡牌。圖片來源：Disney+提供

下方將公布答案~還沒選好的請先止步！

月老星君——相信自己是「養成系」明日之星。圖片來源：Disney+提供

卡牌A：月老星君——相信自己是「養成系」明日之星

2026或許不是你爆發年，卻是養成實力的一年。選擇這張牌的你在人際、合作中可能遇到瓶頸，月老星君提醒：事業方面先「不要急」，未來五年將是事業發展的關鍵期，累積實力、長線布局，成果一定會慢慢浮現。

卡牌A：Disney+ 開運片單推薦1.《韓國製造》

在這部由「叔系男神」玄彬、鄭雨盛領銜主演的犯罪驚悚劇中，玄彬身為中央情報部的課長，卻深知要站上最高位才能保護自己與家人，他前期隱忍上司的打壓與不信任，明知有人要陷害自己仍將計就計，默默累積人脈與資源，找準時機反將一軍，12月24日鎖定Disney+ 看玄彬究竟如何爬上權力頂峰，理解放長線釣大魚、有長遠的眼光才能在職場上爬得高的真諦！

圖片來源：Disney+提供

卡牌A：Disney+ 開運片單推薦2.《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》

橫掃4.5億票房的超熱血動畫電影相信大家都不陌生！本次將鏡頭對準身高168公分的控球後衛宮城良田，背負著與過世兄長相同的夢想「籃球」努力前行，他沒有先天優勢、沒有主角光環，卻拚盡全力努力，終於在關鍵的山王工業決戰迎來屬於自己的舞台，看完絕對會給帶你在職場上繼續耕耘、等待時機的動力。

圖片來源：Disney+提供

關聖帝君——「選擇性耳聾」才是你的職場生存之道。圖片來源：Disney+提供

卡牌B：關聖帝君——「選擇性耳聾」才是你的職場生存之道

選擇這張牌的人，多半最近心容易被他人的言語、猜測與情緒影響，因此關聖帝君提醒你「心要清明，別被雜音帶走」，懂得明辨是非、專注事實，只聽取忠言，忽略無意義的批評，才能穩健前行。

卡牌B：Disney+ 開運片單推薦1.《暴風圈》

學習如何在亂世中識人也是重要的職場生存之道，諜報韓劇《暴風圈》中主角全智賢身處政治暴風圈中心，她為了找出丈夫被謀殺的真相、以及拯救國家的人民，面對不看好與陷害仍堅持參選總統，全智賢只信任該信任的人、做該做的事，面對他人質疑總是冷靜應對，從不過度解釋、只用行動證明，看完你會懂「辨別真假比討好所有人重要」，即使在職場上也可以成為像全智賢一般的大女主。

圖片來源：Disney+提供

圖片來源：Disney+提供

卡牌B：Disney+ 開運片單推薦2.《揭密最前線》

改編自真實事件的韓國新聞劇，金憓秀、鄭星一做為新聞節目「Trigger」團隊成員，他們不惜深入邪教陣營、即使被槍抵著腦袋也毫不退縮，面對「只是做個節目，有必要這樣嗎?」的輿論，仍明辨是非、揭發弊案，看完你絕對會被「Trigger」小組勇往直前的魄力折服，理解「真正的專業不需要向雜音解釋」。

圖片來源：Disney+提供

中壇元帥（三太子）——「拒絕內耗」才能把握機會。圖片來源：Disney+提供

卡牌C：中壇元帥（三太子）——「拒絕內耗」才能把握機會

2026最大的敵人是自己的拖延症，抽到這張牌的人，可能面臨難做決定、或太執著於自己的想法的狀態。職場中拖延比錯誤更可怕，若經常過度猶豫，擔心得罪人或做錯事，反而會讓小問題變大、錯失好機會，放下成見做出決定，在事業上才會有所突破。

卡牌C：Disney+ 開運片單推薦1.《狂醫魔徒》

拿下IMDb 8.1好評的醫療驚悚劇《狂醫魔徒》由朴恩斌、薛景求飾演相愛相殺的天才師徒，朴恩斌從醫學院學生時期總是毫不猶豫的爭取機會、到長大後面對挑釁自己的人原地發瘋，比起解決問題，她直接手起刀落解決「有問題的人」。朴恩斌從不屈服、清楚知道自己想要什麼，「瘋批演技」不但掀起追劇狂潮、更讓她奪下全球OTT大獎的最佳女主角，當你看完朴恩斌的演出，必能理解職場上拒絕內耗、當機立斷的形象比起優柔寡斷更能生存。

圖片來源：Disney+提供

圖片來源：Disney+提供

卡牌C：Disney+ 開運片單推薦2.《宇宙MARRY ME?》

口碑收視雙收的愛情喜劇，講述崔宇植、庭沼珉「先婚後愛」的爆笑故事，庭沼珉在劇中本和男友準備步入婚姻，卻意外發現未婚夫的婚外情，比起默默流淚，庭沼珉果斷解除婚約、在咖啡廳痛批渣男，更在工作上面對他人刻意刁難時直接回擊「不好意思，但我是會看水準挑同事的」，這種即時止損、勇於表達的性格，或許會是你2026年的職場新典範！

圖片來源：Disney+提供

圖片來源：Disney+提供

千手千眼觀世音菩薩——「直覺系」天選之人。圖片來源：Disney+提供

卡牌D：千手千眼觀世音菩薩——「直覺系」天選之人

其實你早就知道該怎麼做，只是不相信自己！2026年菩薩提醒你，要學會傾聽內在聲音、相信自己的直覺與本心，保持正念並付諸行動，便會得到貴人相助。

卡牌D：Disney+ 開運片單推薦1.《操控遊戲》

動作男神池昌旭就是品質保證！被譽為「年末最爽動作韓劇」，劇中外送員池昌旭被誣陷入獄，更因莫須有的「強姦罪」遭獄友欺凌，即便如此他依然對伸張正義、奪回他的人生有堅定執念，他的正直不只讓前獄友願意全力支持他的復仇之路，更讓他一步步靠近這場陰謀背後的黑暗權力中心。相信看完你會懂，只要信念夠強，全世界都會幫你，新的一年不妨聽從自己的內心。

圖片來源：Disney+提供

卡牌D：Disney+ 開運片單推薦2.《金牌得主》

新的一年，相信本心、設下夢想並勇敢追逐吧！在「5歲不起步就太晚了」的花滑世界裡，平時笨拙的11歲女孩結束祈卻堅信自己能在滑冰領域闖出一片天，她的執著與努力，讓前選手明浦路司深受感動，決定成為她的教練，全力替小祈完成夢想。首季上線後斬獲眾多好評、網友感動直呼「只要你還有夢想就一定要看」！