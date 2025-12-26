2025-12-26 11:03 女子漾／編輯王廷羽
少女時代俞利 1 月登台！5 件事快認識：被封「濟州島觀光大使」，透亮皮膚秘訣原來靠這個
少女時代俞利確定於 2026 年 1 月 10 日來台，在新莊宏匯廣場的 Zepp New Taipei 舉辦「2026 YURI’s 3rd FANMEETING TOUR〈YURIVERSE〉in Taipei」，睽違兩年再度與台灣粉絲見面。
最讓人期待的是，她已親口預告，將準備「SONE 想念且熟悉的少女時代組曲舞台」，消息一出，直接讓粉絲集體陷入青春回憶模式。趁著這次見面會倒數，編輯也同步整理出 關於俞利你一定要知道的 5 件事，帶你重新認識這位陪伴無數人走過青春的少女時代成員。
這次台北場是俞利第三次亞洲巡迴粉絲見面會的重要一站，她坦言自己一直非常珍惜與粉絲近距離互動、四目相對的瞬間，因為對她而言，SONE 就是最珍貴的存在。也因此，這場見面會不只是聊天與互動，而是她精心準備、想把最好舞台親手交給粉絲的一次相遇。門票已於 KKTIX 開賣，並規劃合照、簽名拍立得、Hi-Bye 等多項粉絲福利，對少時粉來說，幾乎沒有猶豫的理由。
2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR日期：2026年1月10日（六）
in Taipei
時間：下午6：00（下午5：00開放入場）
場地：Zepp New Taipei（宏匯廣場 新北市新莊新北大道四段3號8樓）
票價：NT$6,480 / $5,480 / $4,380 / $3,380 / 愛心席$1,690（全場對號入座）
售票平台：KKTIX
粉絲福利：合照、簽名海報、簽名拍立得、官方海報、照片卡、專屬紙袋、紀念吊牌、Hi-Bye
少女時代俞利將來台！5件事快認識
1. 原本只是陪朋友徵選，卻意外走上偶像之路
2015 年，俞利曾在綜藝節目《吃好活好的方法，你吃飯了嗎？》中透露，自己當年並非立志成為明星，而只是陪朋友到 SM 娛樂徵選、順便幫忙伴舞，沒想到意外被公司相中，才展開練習生生活。原本只是「陪榜」的一次出現，卻成了改寫她人生方向的關鍵起點。
2. 撐過 7 年練習生低潮，差點就此放棄
進入 SM 後，俞利經歷的是極度漫長又殘酷的練習生歲月。看著同期夥伴一個個出道，自己卻始終等不到機會，那種不知道終點在哪裡的壓力，讓她在第 7 年時一度真的動了放棄的念頭。直到公司給了她一個小舞台，讓她把多年訓練成果完整展現，這才迎來命運的轉折點，也才有了後來的少女時代。
3. 移居濟州島，被封「濟州島觀光大使」
近年俞利搬離首爾，選擇在濟州島生活，徹底打開人生的另一種節奏。她透過 YouTube 分享體驗海女文化、到流浪狗收容所當志工、騎馬、騎重機的日常片段，爽朗笑聲和滿滿正能量，讓粉絲一邊看一邊被療癒，也忍不住直呼「好想親自去濟州看看她的生活」。
4. 透亮皮膚原來是靠自製檸檬氣泡水保養
俞利曾在節目中分享自己的私房保養習慣之一，就是每天隨身攜帶自製的檸檬氣泡水。作法相當簡單，將一顆檸檬榨成汁後，加入約 500ml 的氣泡水混合即可。長期飲用後，能明顯感受到膚況變得更穩定，有助於淡化暗沉、改善膚色不均，也讓整體臉部肌膚看起來更加透亮有光澤。
5. 隨身必備保濕噴霧
俞利在保養上相當重視補水與鎮靜，當肌膚出現乾燥或敏感狀況時，會厚敷蘆薈凝膠作為急救面膜，幫助舒緩不適並補充水分。日常則習慣隨身攜帶保濕噴霧，加強肌膚保水度，甚至在個人 YouTube 頻道中分享自己使用超過 10 年的膠原蛋白保濕噴霧，無論在城市或濟州島生活，只要隨時補噴，就能讓肌膚維持透亮穩定的狀態。
