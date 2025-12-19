12／31「全店禁休」合理嗎？員工請特休被拒掀論戰，法律站得住，現實卻很難走。圖片來源：tvN

年底將近，許多上班族早早開始規劃跨年行程，但一則關於「12 月 31 日全店禁休」的抱怨貼文，卻意外在社群平台引爆討論。一名網友在 Threads 發文表示，她提前向店長詢問是否能在 12 月 30 日與 31 日請特休，卻收到「31 日無法，全店禁休」的回覆，讓她難以理解，也忍不住發問：「為什麼不能用特休？」貼文曝光後迅速累積高流量，引來大量網友加入討論。

《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供

這起事件起因於一名網友在 Threads 發文表示，她已提前規劃好行程，想在 12 月 30、31 日請特休，卻被店長以「31 日全店禁休」為由拒絕，讓她無法理解，認為特休既然是依法享有的權利，為何不能使用，於是上網詢問，引發大量討論與關注。

貼文曝光後迅速累積高瀏覽量，留言區也瞬間炸鍋，網友看法出現明顯分歧。有人直言「留言區奴性好強，31號忙得要死，店長也不會多給錢，想請特休還要被靠北」，也有人認為「12／31要幫妳講話都很難，跳槽去跨年可以休息的公司做吧」，同時也有聲音從法律角度指出「你有提前告知 老闆是無法禁止的 就算人員不足 這是要公司自己去排除的問題」。

《流星》劇照。圖片來源：tvN

整起事件的討論多圍繞在法律規定與職場實務之間的落差，有網友形容「於情，班都排好了，妳這樣請會很討人厭；於理，妳的確有權利請特休」，也有人感嘆「勞基法有特休，但只要不是公家機關，幾乎不會按照規矩來。這詬病真的很討厭。」從留言內容可見，這起事件交織出多元觀點，也讓不同工作經驗與處境的聲音同時浮上檯面，而非單一答案。

從法規角度看，特休其實有明確保障

從法律角度來看，針對「全店禁休」的說法其實有明文相關規定。根據全國法規資料庫資訊，《勞動基準法》第 38 條規定，特別休假屬於勞工依法享有的權利，原則上應由勞工自行排定，雇主僅能在企業經營上確實有急迫必要時，與勞工進行協商調整，而非單方面否決或禁止。因此，雇主可以提出協調或溝通，但不能直接以一句「這天不准請」作為結論。

圖片來源：Disney+提供

所謂「全店禁休」並非法律用語，也不等同於合法依據，若雇主以此為由強制拒絕特休，理論上已踩在法律灰色地帶，勞工也有權向地方勞工局提出申訴。正因如此，不少網友才會指出，單就法理來看，請特休的一方往往站得住腳。

為什麼法律保障請假，卻不一定好請？

請假的問題往往不在法律本身，而是在職場現實環境。這起事件的留言區中，出現大量自稱「過來人」的提醒，他們認為即便法律站得住腳，實務上仍可能承受不小壓力。像是對許多服務業與零售業而言，跨年與年末本就是一年中的高峰期，人力需求最高、替代性卻最低，班表多半早已提前排定，此時臨時請假，往往意味著留下來的同事必須承擔更多工作量。

即使這些不滿不會被直接說出口，仍可能在職場中累積成無形標籤，例如被視為不合群、不願共患難的人。也因此，才會有網友直言，用法律爭取休假或許能贏一時，但在之後漫長的職涯中，可能會付出其他代價。

圖片來源：tvN drama

這些日子能請假，卻常被默認「不好請」

從討論內容中不難發現，某些時段雖然在法律上並未禁止請假，卻早已在產業文化中被視為「全員備戰期」。例如 12 月 31 日跨年夜、春節前後的熱門班次、百貨與餐飲業的檔期高峰，或是會計產業在報稅季的關鍵工作時段，這些日子請假本身並不違法，但往往意味著必須承擔更高的人際成本。對不少人而言，在這類時段請假，往往會顧慮可能產生的人際壓力，也讓「不敢請假」逐漸成為一種默認的職場文化。

圖片來源：IG@tvn_drama

旺季請假時，這些現實面值得留意

若真的在跨年或其他人力高峰時段有請假需求時，提早告知主管並協助安排工作交接，通常較有彈性調整空間，也有助於降低臨時變動對團隊造成的影響。同時，不同職務的工作性質與人力配置，以及公司與產業本身的運作模式，往往會影響請假在實務上的處理方式。若節日休假對個人而言是長期且重要的需求，也可進一步思考是否需要調整工作型態或尋找制度更符合期待的職場環境。