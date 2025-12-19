2025-12-19 11:20 女子漾／編輯王廷羽
冬至吃湯圓也有玄機？4生肖健康示警 進補、開運「湯圓占卜法」一次看
2025 年冬至將於 12 月 21 日深夜 23 時 04 分 正式到來。冬至不只是二十四節氣中的重要節點，在傳統民俗中更被視為「小過年」，象徵一年能量由陰轉陽的關鍵轉折。命理專家楊登嵙提醒，今年冬至落在「月初冬至」，氣候雖不至於嚴寒，但冷熱交替劇烈，反而成為健康與運勢的考驗期，部分生肖更需特別留意身體警訊。
冬至為何被稱為「亞歲」?
命理師楊登嵙表示，冬至在傳統節氣中又被稱為「冬節」、「長至節」，甚至有「亞歲」之稱，地位僅次於農曆新年。從天文角度來看，冬至當天太陽直射南迴歸線，北半球迎來一年中白天最短、夜晚最長的一天，象徵自然運行進入最低點。
隨著冬至過後太陽逐漸北移，白晝時間一天天拉長，民俗上稱為「一陽來復」，代表陽氣重新回到大地。也因此，古人留下「冬至一陽生」、「冬至大如年」、「吃了湯圓大一歲」等說法，將冬至視為不只是季節交替的節氣，更是為來年運勢與身體狀態重新打底的重要關卡。
今年是「月初冬至」！天氣不會太冷，但健康反而要注意
今年冬至落在國曆 12 月 21 日、農曆 11 月初 2，屬於民間俗稱的「月初冬至」。依照「冬至在月頭，無被不用愁」的說法，象徵今年冬季整體氣溫不至於過冷，但氣候變化幅度大、冷熱交替頻繁，反而更容易出現感冒、疲勞，或讓原本的慢性病症狀加劇。對此，楊登嵙提醒，冬至前後應特別留意日常作息與保暖細節，避免因天氣忽冷忽熱而輕忽身體發出的警訊。
冬至前後要注意！4 生肖健康運較弱
命理師提醒，冬至前後約半個月的時間，部分生肖的健康運勢相對較弱，需要特別提高警覺。其中以生肖屬牛、馬、羊、豬者影響最為明顯，這段期間應多留意心臟與心血管相關問題，包括血壓、血脂變化及心律不整等狀況。同時也要注意外出與運動安全，避免因一時不慎造成跌倒、撞傷，甚至出現血光之災。
在日常生活方面，建議這幾個生肖暫時避免生冷、油炸或高鈉飲食，減輕身體負擔，也不宜從事刺激性或高風險活動。保持規律作息、適度休息並定期進行健康檢查，有助於降低不適發生的風險；外出時則應注意保暖與行車安全，減少冷熱交替對身體造成的影響。
冬至進補怎麼補？補對比補多更重要
冬至向來被視為一年之中進補的重要轉折點，不少人會趁著節氣交替大補一番，但命理師楊登嵙提醒，冬至養生的關鍵不在於補得多，而是「補得對」。像是麻油雞、燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等常見溫補料理，確實有助於驅寒、補氣與暖身，但仍須依照個人體質調整份量與頻率，若補過頭，反而可能引發上火、腸胃不適或身體負擔。
對於不吃羊肉、或偏好清淡與素食的人來說，四神湯則是相對溫和又安全的選擇。以茯苓、蓮子、山藥、芡實與薏仁等食材燉煮而成，性質平和，有助於調理脾胃、提升整體體力，適合多數體質在冬至前後飲用。
冬至生活開運關鍵：從日常細節養好氣場
除了飲食調養，冬至前後的生活作息與日常細節，同樣與養生與運勢息息相關。在穿著方面，建議選擇保暖、寬鬆且舒適的衣物，貼身衣物則應避免化纖材質，以降低悶熱與不適感。居家環境也要注意空氣流通，避免因天冷而長時間緊閉門窗，影響室內空氣品質。
行動安排上，冬夜不宜久留戶外，白天則可適度曬太陽，幫助身體陽氣回升、調整作息節奏。至於育與樂的層面，冬至本就是象徵團圓的節氣，與家人一同搓湯圓、共享熱食，不僅能穩定情緒，也有助於凝聚氣場，替接下來的日子累積正向能量。
此外，民間也流傳冬至的「湯圓占卜法」，認為碗中湯圓若為偶數，象徵近期運勢較旺；若為奇數，則提醒行事宜多保守留意，為節日增添一點輕鬆趣味的小儀式感。
☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。
