2025回顧14對離婚藝人／陳妍希陳曉離婚主因曝光！小煜最震撼、粿粿范姜爆婚內出軌最傷

2025年走向尾聲，娛樂圈卻留下滿地碎裂的愛情拼圖，多對曾被視為模範、童話或長跑成功的名人夫妻，相繼對外證實婚姻畫下句點。從兩岸人氣CP陳妍希、陳曉，到震撼棒棒堂粉絲的小煜，再到掀起軒然大波的粿粿與范姜彥豐婚變事件，以下一次回顧今年最受矚目的14對離婚名人夫妻。

1. 陳妍希 × 陳曉

從《神鵰俠侶》的戲裡情緣走進現實，陳妍希與陳曉曾是兩岸娛樂圈最具代表性的夫妻之一。然而今年2月，兩人同步對外證實結束長達8年的婚姻，消息一出立刻引爆討論。

陳曉(右)與陳妍希因「神鵰俠侶」結緣。 圖／中天提供

離婚後數月，關於兩人分開的內幕仍持續在圈內流傳。近日有網紅節目引述業內人士說法，提到雙方在一次機場行程途中爆發嚴重爭執，其中一方情緒失控，直接下車離開、手機也未攜帶，形同「人間蒸發」，連航班都未登機。此事被解讀為長期壓抑關係的臨界點，也讓外界更能理解這段婚姻為何走到盡頭。

陳妍希(右)與陳曉結婚時甜蜜成泡影。圖/取材自臉書

2. 小煜（楊奇煜）× 言言

2025年末最震撼的離婚消息之一，莫過於小煜親自揭露已在9月完成離婚手續，結束5年婚姻。消息公開時，言言早已搬離兩人共同居住的住所。

回顧過去，小煜曾多次在公開場合高調示愛，形容太太是自己的「女王」，如今卻仍無法攜手走到最後，也讓不少粉絲感嘆感情的不可預測。

小煜(右)與老婆言言離婚。圖片來源：IG

3. 大牙（周宜霈）× 阿廖師

與小7歲的羽球教練老公結婚約4年，大牙在2025年下半年證實婚姻結束。她之後出席活動時坦言，這一年對她而言「苦到說不出口」，所有情緒只能靠自己消化。

雖然不排斥未來重新談感情，但她更強調，希望這段人生低潮能真正過去，迎來屬於自己的轉折點。

大牙周宜霈(左)和廖勛威(阿廖師)結束5年婚姻。本報資料照片

4. 粿粿 × 范姜彥豐

今年最具殺傷力、也最具爭議性的婚變，非粿粿與范姜彥豐莫屬。原本被視為螢幕前甜蜜夫妻的兩人，卻在10月爆出婚內出軌風波，震驚整個娛樂圈。

范姜彥豐公開表示，婚姻早在4月出現裂痕，關鍵轉折點是粿粿與藝人王子赴美旅遊返台後態度驟變，之後他透過徵信社掌握關鍵證據，才決定結束婚姻。後續更牽扯高額求償協商，金額一度喊到2000萬元，最後才談定不公開的數字，事件才暫時落幕。

范姜彥豐控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子邱勝翊。圖片來源：粿粿粉專

5. 蕾菈 × 湯宇

對DJ蕾菈而言，2025年幾乎是人生全面翻頁的一年。9月，她證實結束第二段婚姻，同時也告別經營多年的團體身分。

她在社群寫下「光是醒來就很勇敢了」，道出低潮期的真實心境。近期重返音樂舞台，她也坦言，這是第一次沒有伴侶在身旁的演出，象徵她已準備好獨自迎接未來。

蕾菈和湯宇離婚。圖片來源：IG@la.112814

6. Ryu × Yuma

經營「Ryuuu TV」長達10年的夫妻檔，在2025年初正式對外宣布離婚，成為網紅圈最具毀滅性的分手事件之一。雙方牽扯出多角關係與跨國情感糾葛，男方婚內出軌大陸女畫家，女畫家則指控是Yuma先出軌另名日本YouTuber Tommy。

兩人以影片方式說明分開決定，Ryu向Yuma與外界致歉，並表達對兩位女性的尊重與珍惜，Yuma也重啟個人頻道，讓無數粉絲感嘆「再也不敢相信情侶頻道」。

Ryu、Yuma結婚10年雙出軌。圖片來源：IG@yumaa0412

7. 鄭中基 × 余思敏

結婚14年、育有兩名子女的鄭中基與余思敏，今年6月正式進入司法離婚程序。雙方對於撫養權與相關安排仍在協調中，至今尚未完全落幕。

10月鄭中基因電影宣傳接受訪問時，相關提問被工作人員中途打斷，也顯示這段婚姻仍是難以碰觸的傷口。

鄭中基（左）、余思敏14年婚姻畫下句點。圖片來源：IG

8. 李亞鵬 × 海哈金喜

傳聞多時的婚變，終於在今年正式畫下句點。李亞鵬證實與小19歲的妻子海哈金喜完成離婚，女兒將由女方主要照顧，雙方共同承擔教養責任。

這也是李亞鵬繼與王菲之後的第二段失敗婚姻。面對外界關注的龐大財務壓力，他仍持續嘗試轉型事業，婚姻則選擇和平落幕。

李亞鵬(右)和海哈金喜。圖／摘自微博

形象一向穩重的藤岡靛，今年親自在官方後援會宣布離婚。他以「尊重彼此未來方向不同」作為說明，語氣平靜卻令人震撼。

藤岡也在聲明中高度肯定前妻對家庭與事業的付出，強調即便關係轉變，仍會以父母身分共同守護孩子成長，獲得粉絲一致理解與支持。

藤岡靛。圖片來源：IG

10. Sohyang（昭享）

韓國實力派歌手Sohyang，在接受訪問時罕見坦承，其實早在2年前就已結束25年婚姻，只是選擇低調面對。她表示，婚後逐漸發現雙方價值觀落差，即使努力修補仍無法走下去。如今選擇公開，是希望對自己誠實，也讓粉絲放心。

Sohyang（昭享）

11. 高媛熙

31歲的高媛熙出演過《像星星一樣閃耀》、《最強快遞員》、《加油吧威基基》，今年透過經紀公司宣布婚姻結束，更罕見揭露其實兩人從未完成結婚登記。這段僅維持約2年的關係正式畫下句點，她也刪除過往婚紗紀錄，重新回到演員身分，準備全心投入工作。

高媛熙。圖片來源：IG

12. 妮可基嫚 × 齊斯艾本

結婚19年的好萊塢黃金夫妻，今年正式分道揚鑣。據悉兩人早已分居，外界焦點自然落在高額婚前協議與財產分配上。依協議內容，齊斯艾本可依婚姻年數獲得可觀金額，也再次讓名人婚姻背後的現實面成為話題。

妮可基嫚、齊斯艾本19年婚姻告終。圖片來源：IG

13. 珍妮佛羅培茲 × 班艾佛列克

被譽為「真愛範本」的Bennifer，仍在2025年宣告落幕。據傳兩人最大分歧在於生活方式，一方習慣鎂光燈，一方渴望低調，最終難以取得平衡。

圖片來源：ON THE JLO

14. 莉莉艾倫 × 大衛哈伯

英國歌手莉莉艾倫（Lily Allen）與「怪奇物語」男星大衛哈伯（David Harbour），在疫情期間結婚、曾被視為浪漫象徵的跨國夫妻。這段婚姻維持4年也在2025年初悄然結束，傳出原因是因為男方在拍片期間出軌服裝設計師娜塔莉。莉莉坦承，在得知丈夫外遇後一度出現輕生念頭，「那段時間，我真的想死。」。