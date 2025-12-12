2025-12-12 17:32 女子漾／編輯許智捷
《認罪之罪》不夠追？9 部懸疑韓劇神作一次看！從《秘密森林》到《怪物》全是口碑天花板
全道嬿、金高銀強強聯手，Netflix 最新懸疑劇《認罪之罪》上線後迅速攻佔話題榜。劇情以一起丈夫死亡案掀開序幕，被鎖定為嫌犯的妻子允秀，與外界視為「魔女」的神祕女子牟恩意外扯上關係，一場看似互相利用、又像彼此依賴的危險交易就此展開。
兩位影后的對手戲層層堆疊張力，加上故事始終游走在「真相與謊言」的灰色地帶，使《認罪之罪》成為近期最受討論的黑暗系韓劇。
看完《認罪之罪》看不過癮？以下也精選九部同樣口碑爆棚的懸疑韓劇，從寫實犯罪、燒腦推理到心理驚悚，全都值得加入片單！
懸疑韓劇神作1.《秘密森林》 Stranger（2017、2020）
主演：曹承佑、裴斗娜
類型：司法、犯罪、政治懸疑、部分真實案件改編
《秘密森林》能被韓國觀眾視為「懸疑劇教科書」，原因不只是劇本縝密，而是它將韓國司法體系裡的權力運作、檢警矛盾與政治介入描摹得極為深刻，兩季口碑幾乎零負評。
劇情主軸圍繞檢察體系內部的腐敗與權力鬥爭展開，案件鋪陳緊密，人物動機銜接毫無破綻，使每一條線索、每一次對峙都像在觀看真正的特檢調查。
值得一提的是，《秘密森林》並非純粹虛構。編劇將韓國社會過去多起政治與司法事件融入劇情，其中不少橋段都能在新聞紀錄中找到對照。例如劇中「因輿論壓力成立特檢組偵查朴武成之死」的情節，被視為取材自韓國「閨密門」事件所成立的特別檢察組；而劇中提及的「朴武成案」原型，則對應 2010 年釜山檢察廳集體收賄案件。
懸疑韓劇神作2.《信號》 Signal（2016）
主演：李帝勳、金惠秀、趙震雄
類型：時空懸疑、刑偵、真實懸案改編
被公認是韓劇史上的神級名作。《信號》以「真實未解懸案」為基底，透過一支老舊對講機，讓兩個不同時代的刑警意外建立聯繫。現代的心理測寫師刑警朴海英（李帝勳 飾）某天收到來自 1980 年代刑警李材韓（趙震雄 飾）的對講機訊號，兩人跨越三十年時間共同調查那些被塵封的案件，以不同時代的視角為被忽略的受害者找回公義。
劇中多起重大案件皆取材自韓國真實事件，因此格外震撼人心，例如：金允貞誘拐案，原型對應 1997 年震動全韓的朴娜莉誘拐殺人案。徐亨俊上吊案
則取材自 2010 年忠清北道「梧倉窨井橫死案」，真實案件疑點重重，被質疑調查不公。
懸疑韓劇神作3.《惡之花》 Flower of Evil（2020）
主演：李準基、文彩元
類型：驚悚懸疑、愛情、犯罪
《惡之花》講述一名男子隱藏自己曾被指控為連環殺人犯的過去，換上新身份生活，卻在妻子（一名追查此案的刑警）步步逼近真相後，展開一段在愛與謊言間拉鋸的懸疑愛情故事。
全劇以驚悚、情感與社會寫實交織，探討善惡界線、人性複雜與愛的堅持。李準基演出層次細膩，被視為代表作；文彩元演出深度情感拉扯，兩人合力打造出「懸疑愛情天花板」的高口碑。
懸疑韓劇神作4.《D.P：逃兵追緝令》 D.P.（2021–2023）
主演：丁海寅、具教煥、金星允
類型：軍事懸疑、社會議題
《D.P：逃兵追緝令》改編自同名網路漫畫《D.P.: 狗之日》，由韓峻熹執導，以韓國軍隊的逃兵追捕組（D.P.）為核心視角，揭開軍營內部長期存在的霸凌、羞辱與暴力文化。
劇中描述陸軍二等兵安俊浩在服役期間加入憲兵隊「逃兵追捕組」，在追查各類逃兵案件時，看見每個逃兵背後難以啟齒的傷痕與真相。全劇以冷峻筆法呈現軍中壓迫制度的殘酷，被視為Netflix 最具社會力量的韓劇之一，播出後引爆全韓反思，掀起巨大輿論討論。
懸疑韓劇神作5.《模範計程車》 Taxi Driver（2021–至今）
主演：李帝勳、李絮（第一季）、辛叡恩（第二季）
類型：動作懸疑、犯罪、私刑復仇
《模範計程車》改編自同名網路漫畫，以一群「無法被法律好好保護」的受害者為核心，展開地下復仇組織「彩虹運輸」的行動。他們替受害者伸張正義、對加害者實施報復，同時也被警方與公權力緊追不放，形成強烈的對立張力。
劇情靈感來自多起真實社會案件，包含校園暴力、求職詐騙、醫療疏失到邪教操控，每一集都以迅速、乾脆、極具爽感的節奏完成「替天行道」。因其強烈的娛樂性與社會議題探討，被觀眾封為最具代表性的「私刑爽劇」。
懸疑韓劇神作6.《地獄公使》 Hellbound（2021）
主演：劉亞仁、金賢珠、樸正民
類型：宗教懸疑、超自然、社會諷刺
一部上線即拿下全球 Netflix 冠軍的現象級懸疑劇。《地獄公使》以震撼世界觀開場：人們收到「死亡預告」後，會被三頭巨大黑色怪物公開拖往地獄，引爆全社會恐慌。
新興宗教「新真理會」趁勢壯大，將這種超自然現象詮釋為「神對罪人的審判」，再透過極端組織「箭鏃」煽動群眾，把被宣告者與其家屬推入無止盡的迫害與私刑。
在宗教狂熱與集體恐懼形成的新秩序下，律師閔惠珍率領少數異議者展開反擊，協助那些被貼上「罪人」標籤的人隱藏「演示」，試圖挽回崩壞的人性與社會秩序。劇集節奏凌厲、議題尖銳，以宗教、媒體與群體行為切入，成為衝擊力極強的懸疑話題作。
懸疑韓劇神作7.《隧道》 Tunnel（2017）
主演：崔振赫、李裕英、尹賢敏
類型：穿越辦案、連環殺人、刑偵
《隧道》以真實案件為背景，改編自韓國三大懸案之一「華城連環殺人案」。劇情從 1986 年展開，刑警朴光浩（崔振赫 飾）在追查女性連續殺人案時，意外穿越到 2016 年，發現過去與現在之間存在關鍵連結，並與現代警方聯手，試圖解開 30 年前的懸案。
本劇以流暢的時間線銜接、扎實的推理與緊湊節奏獲得觀眾高度好評，被視為韓劇中最亮眼的「穿越懸疑」代表作之一。
懸疑韓劇神作8.《怪物》 Beyond Evil（2021）
主演：申河均、呂珍九
類型：心理懸疑、刑偵、人性探討
榮獲百想藝術大賞「最佳戲劇」「最佳男主角」雙料肯定的《怪物》，被視為韓國犯罪類型劇的天花板。故事以一宗連環殺人案為主軸，從第一集就營造出濃烈壓迫感，將人性的黑暗與道德界線一寸寸剝開。
劇情聚焦兩名為了抓住連鎖殺人犯而不惜打破法律、踰越原則的男人，隨著調查愈趨深入，他們逐漸面對同一個殘酷問題——在追捕「怪物」的過程中，他們是否也正在變成怪物？
懸疑韓劇神作9.《聲音》 Voice（2017–2021）
主演：李荷娜、張赫
類型：懸疑、社會諷刺
《聲音》播出後一舉刷新 OCN 歷史最高收視紀錄，以極度寫實的犯罪現場與強烈節奏成為現象級韓國刑偵劇。故事從痛失家人的刑警與擁有天才「聲音辨識能力」的 112 接線員合作開始，兩人加入犯罪率全國最高的盛雲支廳「黃金時間小隊」，在每一通報案的倒數黃金時間內與連鎖殺人犯展開追逐。
劇集因暴力程度逼真，引發社會爭議，部分集數更被調整為 19 禁。然而憑藉獨特的「聲音破案」設定與強烈的臨場感，《聲音》依然被視為韓國犯罪劇的重要里程碑，並於 2019 年正式授權翻拍為日本版《聲音 110 緊急指令室》。
