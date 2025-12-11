2025-12-11 16:28 女子漾／編輯王廷羽
《我的完美秘書》強勢封后！Hami Video 2025 最強榜單揭曉 戲劇、電影、動漫排行一次看
Hami Video 今（12）日正式公布 2025 年度人氣排行榜，今年戲劇榜完全被韓流席捲，前十名中竟有五部韓劇強勢入榜，堪稱「年度最猛韓劇大戰」，其中《我的完美秘書》奪下排行榜冠軍！男主角李浚赫不僅今年來台舉辦粉絲見面會，近期再度受邀赴高雄出席 AAA 亞洲明星盛典，他在台上真情流露說：「每次來台灣都有好事發生，心情真的很好。」
女子漾也特別整理這 10 部年度討論度最高的影劇清單，包含基本資訊、劇情介紹。除了戲劇類排名之外，也同步公布電影、動漫、兒童類年度前十名作品，還沒追過的觀眾記得立刻加入片單，年底不怕沒劇看！
文章目錄
★Hami Video 2025年度戲劇TOP10
年度戲劇TOP10 《凡人修仙傳》
主演：楊洋、金晨、汪鐸、趙小棠
《凡人修仙傳》劇情：
韓立(楊洋 飾)原本只是出身山村的普通少年，因緣際會加入七玄門，並被長老墨居仁(金士傑 飾)收為弟子。然而隨著同門失蹤，他開始察覺師父的真實目的。意外獲得能催化藥草的綠色藥瓶、結識師兄厲飛雨後，韓立在與師父攤牌中險死還生，才得知自己已踏入修仙之道。為解身中劇毒，也為掌握命運，他決定踏上漫長的修仙旅程，從凡人一步步走向強者之路。
延伸閱讀：修仙也要靠人脈？《凡人修仙傳》9位角色誰是韓立的貴人或剋星！
年度戲劇TOP9 《掌心》
主演：劉詩詩、竇驍
《掌心》劇情：
劇情講述劉詩詩飾演的江湖遊醫「葉平安」因追查舊案前往神都洛陽，卻意外被冠上「巫醫」之名，在危機四伏的權力中心步步為營。她與大理寺少卿「元少城」在聯手查案的過程中，各自懷著難言心思，展開一場充滿試探與博弈的高能對決。
延伸閱讀：Netflix陸劇《掌心》7大亮點！劉詩詩引竇驍展開博弈、被譽為陸版「婦」仇者聯盟！
年度戲劇TOP8 《行騙天下KR》
主演：朴敏英、朴喜洵、朱鐘赫
《行騙天下KR》劇情：
《行騙天下KR》講述三名擁有多才多藝能力的詐騙犯，針對社會惡霸展開痛快復仇的「劫盜喜劇」，由朴敏英飾演的IQ165、擅長變裝的天才詐騙首腦「尹伊朗」，與朴喜洵飾演的變裝高手、經驗老道的詐騙師「詹姆斯」，以及朱鐘赫飾演尚在騙子世界成長的新手騙徒「明求浩」，展開一段離奇的「金融療癒詐騙大作戰」。
年度戲劇TOP7 《The Outlaw Doctor 化外之醫》
主演：張鈞甯、連炳發、溫昇豪、楊一展
《The Outlaw Doctor 化外之醫》劇情：
以來自越南的整形外科醫師為主角，揭開醫療體制與人性倫理之間的灰色地帶。為了母親的醫藥費，他成為失聯移工，暗地替同鄉看診。當他與台灣醫師在急診現場聯手救人卻反遭指控時，劇情正式進入法律、道德與人性交錯的修羅場。張鈞甯飾演的神經外科醫師在照護家人與職場壓力間掙扎，與非法醫者的相遇成為彼此救贖的契機。
年度戲劇TOP6 《蠻好的人生》
主演：孫儷、董子健、胡杏兒、高鑫
《蠻好的人生》劇情：
39 歲金牌保險業務員胡曼黎（孫儷飾）因丈夫外遇、同事陷害，一夕之間失婚又失業，人生瞬間跌至谷底。她原本與菜鳥業務薛曉舟（董子健飾）互看不順眼，卻在一次次碰撞中從敵對變為並肩作戰的夥伴，最終攜手逆襲，重新奪回事業與人生主導權。全劇以職場與婚姻困境為核心，呈現女性面對打擊後的成長與重生，故事溫暖又勵志。
年度戲劇TOP5 《瑞草洞》
主演：李鐘碩、文佳煐、姜有皙、柳惠英、林成宰
《瑞草洞》劇情：
以一群受僱律師的日常為主軸，被稱為「律師界復仇者聯盟」的五人幫明明實力堅強，卻每天都在上司、客戶的刁難中疲於奔命。面對加班、熬夜與無止盡的負面情緒，他們唯有在一起吃飯時才能暫時獲得喘息。寫實到不留情面的職場描繪在韓國掀起律師追劇潮，法律時報更激讚「根本在演我們的故事！」台灣律師網友也紛紛共鳴，直呼這部劇就是他們真實的職場人生。
年度戲劇TOP4 《協商的技術》
主演：李帝勳、金大明、成東鎰、張鉉誠、吳萬錫
《協商的技術》劇情：
講述併購界傳奇談判專家「尹洙諾」（李帝勳飾），因冷靜狠準的判斷力與無懈可擊的談判手腕，被業界尊稱為「白蛇」。他受命處理瀕臨崩潰的「山人集團」，接下這個負債累累的燙手山芋，肩負從破局邊緣挽救財閥企業的重任，一場關乎權力、利益與心理戰的高強度攻防也由此展開。
年度戲劇TOP3 《鬼宮》
主演：陸星材; 金知妍; 金智勳
《鬼宮》劇情：
以朝鮮王朝為背景，故事圍繞巫女汝里被迫捲入一場由怨靈「八尺鬼」掀起的宮廷騷動。八尺鬼企圖顛覆朝廷，汝里在與被螭龍附身的官員尹甲（陸星材飾）合作驅魔的同時，也不得不面對自己難以逃避的命運。她與心懷改革理想的君主李正（金智勳飾）攜手對抗邪惡力量，展開一場結合奇幻、驅魔與宮廷權力的高張力鬥爭。
年度戲劇TOP2 《零日攻擊》
主演：謝怡芬、高橋一生、水川麻美、杜汶澤、連俞涵、莊凱勛、藍葦華
《零日攻擊》劇情：
台灣在總統交接前夕突遭劇烈危機。一架共軍運-8反潛機在台灣東南海域「被擊落」，中國藉搜救為名對台實施海上封鎖並準備登島作戰。封鎖造成航運中斷、金融動盪與全面戒備，美日同步提升軍事警戒，國軍啟動全民動員，各國也開始撤僑。與此同時，中國透過假訊息戰、深偽影片與駭客攻擊瓦解台灣士氣，並利用滲透者與在地合作者製造社會混亂。第五縱隊武裝勢力四處封路，解放軍特種部隊更率先在金門登陸，一場全方位混合戰隨之爆發。
延伸閱讀：《零日攻擊》從台灣熱播到日本！元朗襲擊事件翻版？真實社會劇震撼人心
年度戲劇TOP1 《我的完美秘書》
主演：韓志旼、李浚赫
《我的完美秘書》劇情：
工作狂女 CEO 姜智允與完美又溫暖的單親爸爸秘書劉恩浩之間的辦公室療癒愛情。兩人從工作上互補、生活中相互扶持，在解開五年前火災真相的過程中逐漸產生深刻情感。劇中不僅描繪女性領導者與單親家庭的現實處境，也呈現兩人攜手創業、突破困難，最終迎向幸福結局的溫暖故事。
延伸閱讀：《我的完美秘書》：2025 年初必追韓劇！女霸總與男秘書的職場療癒愛情故事
★Hami Video 2025年度電影TOP10
TOP10 《重裝制裁》
TOP9 《誤判》
TOP8 《電影蠟筆小新：我們的恐龍日記》
TOP7 《黑祭司2：闇黑修女》
TOP6 《窺鏡2》
TOP5 《捍衛任務：復仇芭蕾》
TOP4 《哪吒之魔童降世》
TOP3 《封神第一部：朝歌風雲》
TOP2 《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》
TOP1 《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》
★Hami Video 2025年度動漫TOP10
TOP10 《金田一少年事件簿R》
TOP9 《離開A級隊伍的我，和從前的弟子往迷宮深處邁進》
TOP8 《膽大黨S2》
TOP7 《凡人修仙傳S3》
TOP6 《怪獸8號S2》
TOP5 《真．武士傳YAIBA》
TOP4 《水屬性的魔法師》
TOP3 《靈異教師神眉》
TOP2 《我獨自升級S2-起於闇影》
TOP1 《凡人修仙傳S4》
★Hami Video 2025年度兒童TOP10
TOP10 《吉伊卡哇》
TOP9 《Idol光之美少女你與我》
TOP8 《Hello Carbot 衝鋒戰士S10》
TOP7 《新哆啦A夢(331～430)》
TOP6 《粉紅豬小妹S10》
TOP5 《新哆啦A夢》
TOP4 《妙妙犬布麗S3》
TOP3 《妙妙犬布麗S2》
TOP2 《妙妙犬布麗S1》
TOP1 《櫻桃小丸子》
★Hami Video 2025年度綜合TOP10
TOP10 《全明星出發吧！》
TOP9 《女孩好野2》
TOP8 《大學聲YOUNG VOICE》
TOP7 《天才衝衝衝》
TOP6 《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》
TOP5 《夜市王》
TOP4 《花甲少年趣旅行》
TOP3 《出去一下》
TOP2 《我們這一攤2》
TOP1 《九條好漢在一班》
