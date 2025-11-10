2025-11-10 12:42 女子漾／編輯王廷羽
《換乘真愛》A24奇幻愛情電影6大看點！緋紅女巫化身凡人 重逢初戀與摯愛的永恆抉擇
A24再度出手！今年冬天最動人的奇幻愛情電影《換乘真愛》（Eternity）即將於11月28日全台上映，由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）領銜主演，攜手《捍衛戰士：獨行俠》麥爾斯泰勒（Miles Teller）與《怪獸與鄧不利多的秘密》卡倫透納（Callum Turner），共譜一場跨越生死、糾纏永恆的浪漫三角戀。當你的靈魂必須在「等了一輩子的人」與「陪了一輩子的人」之間做選擇，你會怎麼決定？
《換乘真愛》電影看點1：A24年度最浪漫製作 打造「靈魂轉運站」奇幻世界觀
《換乘真愛》由A24出品，故事設定在一個名為「靈魂轉運站」的奇幻空間。人死後會在此等待七天，決定自己要進入哪一個「永恆世界」繼續存在。轉運站中充滿各式「永恆可能性」，從「沒有男人的世界」到「資本主義世界」等設定，都反映出導演對現實社會的幽默觀察。
《換乘真愛》電影看點2：伊莉莎白歐森挑戰靈魂抉擇 詮釋人生最後一課
伊莉莎白歐森飾演瓊安（Joan），與丈夫賴瑞（Larry）相伴60年後因意外離世。當她也走到生命盡頭、步入轉運站時，意外與年輕樣貌的丈夫重逢，卻同時遇見在韓戰中陣亡、苦等她67年的第一任丈夫路克（Luke）。面對「等了一輩子的人」與「陪了一輩子的人」，她必須在七天內做出選擇，決定屬於自己的永恆。
《換乘真愛》電影看點3：麥爾斯泰勒×卡倫透納 詮釋兩種愛的樣貌
麥爾斯泰勒飾演瓊安的第二任丈夫賴瑞，與她共度半世紀的婚姻，是陪伴與理解的象徵；卡倫透納飾演第一任丈夫路克，在戰爭中早逝、在轉運站等待多年，代表未竟的悸動與回憶。兩位男星在片中形成情感對位，展現「時間」與「永恆」的雙重意涵。
《換乘真愛》電影看點4：「奧斯卡得主」達芬喬伊藍道夫加入 詮釋來世引導員角色
榮獲奧斯卡獎的達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）在片中飾演「來世引導員」，以幽默手法協助靈魂面對「永恆選擇」。她與喜劇演員約翰爾利（John Early）共同演出，為劇情增添輕鬆節奏與笑點，平衡全片的情感強度。
《換乘真愛》電影看點5：導演以製作設計背景重現「永恆意象」 視覺與哲思兼具
導演大衛弗萊恩出身製作設計專業，將「轉運站」設計成介於車站、博覽會與飯店之間的空間。畫面中人工化的天空、擬真的鳥鳴聲，象徵靈魂被困於「生與死之間」的虛幻狀態。這樣的藝術設計不僅建立出完整世界觀，也成為本片的重要視覺亮點。
《換乘真愛》電影看點6：獲多倫多、芝加哥影展青睞 金馬影展票券完售
《換乘真愛》入選多倫多與芝加哥等國際影展，並於金馬影展開賣後迅速完售。片中結合奇幻、劇情與喜劇元素，呈現笑淚交織的情感張力，讓觀眾在娛樂性與情感深度之間獲得共鳴。
《換乘真愛》於11月28日在全台上映。
